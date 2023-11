Santilli: “Tenemos que apoyar a Milei, la sociedad lo eligió contundentemente”

El diputado Santilli fue parte de la reunión que Juntos por el Cambio mantuvo a doce días de la asunción de Javier Milei como presidente

Diego Santilli, diputado nacional de Juntos por el Cambio, se expresó este martes en favor de mantener una postura de colaboración con la gestión que comenzará el 10 de diciembre Javier Milei, cuando asuma la presidencia de la Nación. Lo hizo luego de una reunión que el espacio tuvo en el barrio porteño de Palermo, apoyado en el respaldo que las urnas le dieron al dirigente libertario el 19 de noviembre, en el balotaje frente a Sergio Massa, instancia en la que obtuvo más de 14 millones de votos, alcanzando casi el 56% de los sufragios.

“Tenemos que dar nuestro apoyo al Presidente, la sociedad lo eligió contundentemente. Tenemos que apoyar las transformaciones que hace décadas se están discutiendo para terminar con la inflación y la inseguridad, para poder vivir en paz y tranquilos y para que crezca nuestro país”, señaló Santilli ante los medios que cubrieron el encuentro.

Con el resultado electoral puesto, Juntos por el Cambio, espacio político al que pertenece Santilli, manifestó desde algunos sectores su voluntad de apoyar al gobierno de Milei una vez que asuma el poder. Santilli coincidió con esa postura. “Hay que apoyar las transformaciones que hace décadas se están discutiendo para que crezca nuestro país”, insistió el dirigente, de amplio recorrido como funcionario en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, manifestó: “Los argentinos votaron a Milei y lo debemos acompañar. Tenemos que ser responsables y comprender el mensaje de los argentinos: hoy la prioridad es salir de esta bomba económica y financiera que nos dejaron”. Santilli se alineó en este sentido con las expresiones del presidente electo, quien advirtió que su principal preocupación por estas horas pasa por consolidar una estrategia que “desarme la bomba de leliqs”, en relación a una deuda del Banco Central que Milei considera como el paso necesario para evitar que se espiralice la inflación en el país.

De hecho, parte de sus primeros movimientos y viajes fueron en esa dirección. Como diputado nacional, Santilli tendrá participación en los debates que llegarán a partir del 10 de diciembre, ya que el propio Milei aseguró que enviará un paquete de leyes para que el Congreso trate en sesiones extraordinarias.

“Voy a trabajar para que el Presidente pueda hacer la mejor gestión y logre el cambio que piden los argentinos”, agregó el ex vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto a la reunión que mantuvo con otros legisladores y gobernadores de Juntos por el Cambio, indicó: “Los gobernadores están planteando una agenda de trabajo y tenemos que acompañarlos y defenderlos porque fueron electos por el voto popular y tienen un enorme trabajo. Los tenemos que acompañar en la responsabilidad de llevar adelante sus gestiones en cada provincia en medio del caos que genera el kirchnerismo”, señaló.

Los gobernadores de la coalición, en igual sentido, expresaron preocupación frente a la posibilidad de sufrir recortes en el financiamiento que el Estado nacional envía. No obstante, el presidente electo durante sus primeras entrevistas post balotaje, transmitió tranquilidad a los mandatarios provinciales al señalar que los fondos de coparticipación federal no sufrirían recortes dado que el Poder Ejecutivo nacional no tiene la facultad de intervenir sobre esos recursos, cuya distribución está establecida por ley.

Santilli fue elegido diputado nacional en 2021. En el proceso electoral de 2023, que culminó con el triunfo de Milei compitió como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, cayendo en la interna de su espacio frente a Néstor Grindetti.

En la reunión realizada en Palermo, junto a distintos sectores de Juntos por el Cambio, expresó su voluntad de mantener diálogo y colaboración con la gestión iniciará Milei, otorgando gobernabilidad a la próxima presidencia de La Libertad Avanza.