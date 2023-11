Patricia Bullrich se reunió con el futuro ministro de Seguridad de CABA y crecen las señales de que será funcionaria de Milei

Patricia Bullrich y Waldo Wolff, ¿juntos para coordinar la futura tarea en Seguridad?

Todos en La Libertad Avanza y en el PRO dan por hecho que Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, menos ella, que se mantiene en total silencio desde que el jueves pasado se instaló la versión sobre la oferta que le hizo el presidente electo.

Te puede interesar: Macri espera el regreso de Milei para reformular el acuerdo, mientras se acentúan sus diferencias con Bullrich

Sin embargo, una foto que acaba de difundirse se convirtió casi en una señal de confirmación del regreso de Bullrich al puesto que ocupó con Mauricio Macri: refleja el encuentro que la jefa del PRO mantuvo hoy con Waldo Wolff, el futuro ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

“La Argentina que viene necesita orden, reglas claras y trabajo en equipo. La jerarquía y el aporte de la experiencia de @PatoBullrich son sumamente valiosas para esta etapa que viene. De esto y muchas otras cuestiones conversamos hoy”, publicó en su cuenta de X el actual secretario de Asuntos Públicos del gobierno porteño.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en el encuentro que tuvieron la noche del balotaje

Si cada uno no se pusiera al frente de un área caliente como Seguridad, ¿para qué se habría hecho el encuentro? Además, ¿para qué la difundió Wolff en la redes sociales? “Si Patricia va a ser o no ministra de Seguridad es algo que debe contestar ella”, advirtieron en el entorno del funcionario porteño, donde aclararon que “la visita (de Bullrich) fue en carácter de presidenta del PRO”.

Te puede interesar: Bullrich prepara su vuelta al Ministerio de Seguridad: cómo fue la trastienda del pacto con Milei

De todas formas, aclararon que los dos conversaron sobre “el panorama actual” e hicieron hincapié en que “tuvieron diferencias políticas durante la campaña, pero siempre tirando del mismo carro”. Enfatizaron, además, que el futuro ministro de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires “valora el aporte que le dé Patricia por su paso por Seguridad”.

En el bullrichismo no quisieron dar detalles de la reunión, pero trascendió que para ambos fue “positiva” para superar la pelea que mantuvieron desde que Wolff tomó distancia de Bullrich en julio de 2022 y meses después aceptó trabajar en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, motivado por su estrecha relación personal y política con Jorge Macri, el responsable de haberlo incluido en las listas legislativas desde donde ganó dos veces una banca de diputado nacional.

Waldo Wolff y Diego Kravetz serán los responsables de Seguridad del gobierno de Jorge Macri

En esos días, Wolff analizaba la postulación a jefe de Gobierno porteño por el PRO, pero no contaba con el aval explícito de Bullrich, uno de los ejes de la pelea que los distanció. Wolff aclaró entonces que se mantenía equidistante en la interna partidaria, pese a que se trataba de un reconocido “halcón” más identificado con Bullrich: “Yo no soy ni de Patricia ni de nadie, y por eso no me fui con nadie. Soy del PRO, de Juntos por el Cambio y estoy caminando la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión de mi partido, y hablo en excelente sintonía con todos los actores del espacio”.

Te puede interesar: Patricia Bullrich estará al frente del Ministerio de Seguridad en el gobierno de Javier Milei

En diciembre de 2022, finalmente, Rodríguez Larreta anunció que Wolff se sumaría al gobierno porteño como secretario de Asuntos Públicos, en el contexto de incorporaciones de peso para reforzar su gabinete, que también incluyeron al economista Martín Redrado como secretario de Asuntos Estratégicos y a la diputada Silvia Lospennato en el consejo consultivo de la Secretaría de Género.

Ahora, si se confirma la designación de Bullrich, les tocará coordinar los planes de Seguridad a nivel nacional y municipal, aunque la llegada de la jefa del PRO a su anterior cargo sigue en una nebulosa.

Javier Milei le ofreció a Patricia Bullrich el Ministerio de Seguridad (Foto Reuters)

La oferta a Bullrich se la hizo la semana pasada el propio Milei: le dijo que imaginaba que en su gobierno habrá dos áreas clave, Economía y Seguridad. “Lo económico será muy duro y en Seguridad necesito alguien con experiencia y que haya tenido logros en la gestión”, señaló el líder libertario como preámbulo de su oferta para que vuelva al ministerio que condujo entre 2015 y 2019.

La eventual aceptación de Bullrich se hizo de manera individual, según se quejaron en el macrismo, donde destacaron que el ex presidente está molesto porque Milei aún no confirmó algunos espacios de poder que le interesan, como la presidencia de la Cámara de Diputados: el fundador del PRO quiere en en ese decisivo puesto a Cristian Ritondo, mientras que un sector de los libertarios, comandado por Guillermo Francos, futuro ministro del Interior, propone allí a otro candidato, Florencio Randazzo, como puente hacia el peronismo no kirchnerista y con peso en el interior.

Macri quiere un “acuerdo integral” con el presidente electo y criticó las “charlas paralelas”, en alusión a la propuesta recibida por Bullrich, que, a su juicio, si fuera aceptada le quitaría posibilidades de presionar para que Ritondo pueda presidir la Cámara de Diputados y avanzar así desde el Congreso en una profundización del “Pacto de Acassuso” alcanzado tras las elecciones generales.

Mauricio Macri, al salir de su sorpresiva reunión con Javier Milei en el Hotel Libertador, al día siguiente de las elecciones (Foto Nicolás Stulberg)

Las fricciones entre Macri y Bullrich helaron la sangre de los “halcones” del PRO. En la noche del balotaje, los dos habían ido juntos a saludarlo a Milei a su búnker electoral, hablaron durante 20 minutos, inmortalizaron el momento con fotos y videos y quedaron en reunirse al día siguiente para avanzar su acuerdo. Sin embargo, horas antes de viajar a Arabia Saudita, Macri fue solo a verlo a Milei y le habría pedido ser el único interlocutor en las negociaciones para integrar el gabinete.

Quienes conocen a Bullrich aseguran que se cansó de la forma en que Macri buscó acaparar la relación con Milei. “Si estamos juntos en esto, ¿por qué se corta solo?”, dijo a sus allegados.

Ahora, la sugestiva foto con Wolff aporta un guiño de relevancia política en medio de este cuadro complejo del PRO, donde Bullrich hoy parece más cerca de Milei que del propio Macri.