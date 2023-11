El embajador argentino en Venezuela se alineó con Nicolás Maduro y acusó a Javier Milei de “neonazi” y de “fascista”

Fue durante una entrevista en la televisión venezolana

Sobre el final de su trabajo diplomático en Caracas, el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, defendió los dichos del dictador de ese país, Nicolás Maduro, y también calificó al presidente electo Javier Milei como un “neonazi” y un “fascista”.

De esta manera, el funcionario, que terminará su misión en el extranjero el próximo 10 de diciembre, cuando se realice el cambio de Gobierno en Buenos Aires, reavivó la polémica que se generó luego del triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones.

El resultado de estos comicios repercutió en todo el mundo y, apenas unas horas después de que se conociera el dato, Maduro lo mencionó en uno de sus discursos, en el que consideró que es “una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano, que pretende acabar con el Estado, con los derechos sociales”.

“Como ya se preveía por las encuestas, ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial para toda América Latina y el Caribe”, sostuvo el dictador.

Javier Milei asumirá el próximo 10 de diciembre (REUTERS/Agustin Marcarian)

Incluso, el líder del régimen chavista comparó el triunfo de Milei con el ascenso de Jorge Rafael Videla durante el último golpe de Estado argentino, o al de Augusto Pinochet, en Chile.

“Llamamos a la reflexión sobre el surgimiento de focos de la ultraderecha que pretenden imponerse para volver a recolonizar a América Latina y pretenden imponer modelos extremistas. En Venezuela no han pasado ni pasarán, Venezuela seguirá siendo tierra libre y bolivariana”, agregó.

Durante una entrevista en el programa Diálogo Con, que conduce el titular de la cadena televisiva Televen, Laborde defendió los dichos del dictador y opinó que “es verdad” que Milei es “neonazi”.

“La mayoría del pueblo argentino votó a un candidato que es un fascista. Lo que ha prometido y lo que está haciendo en estos primeros días, aún sin ser presidente, va a destruir mucho los derechos”, argumentó el diplomátivco.

En este sentido, el embajador argentino, que tiene un pasado como militante en el Partido Comunista (PC) y llegó a Caracas el 25 de julio de 2022, luego de haberse desempeñado durante un tiempo en el Parlasur, reconoció que a Juan Domingo Perón “los enemigos le quisieron adjudicar un carácter fascista que nunca tuvo”, pero remarcó que el fallecido mandatario “llevó adelante medidas populares, que Milei no hará”.

Nicolás Maduro criticó a Javier Milei (EFE/ Miguel Gutiérrez)

“Está prometiendo privatizar Aerolíneas, YPF, dice que no va a pagar el aguinaldo. Lo que quiere es privatizar empresas para que los amigos se lleven la plata. Además, es muy posible que indulte a los militares”, advirtió.

Si bien señaló que hay que “aceptar la voluntad de la mayoría”, Laborde consideró el hecho de que el libertario haya ganado las elecciones “no quiere decir que tiene posibilidad de hacer lo que quiere”.

“Nosotros no hicimos un buen gobierno, eso hizo que se acumulara una cantidad de bronca. Ahora nos toca enfrentarlo, no es que nos vamos a quedar cuatro años quietos. La gente lo votó y nosotros daremos, como ellos en su momento, los argumentos para que no se lleven adelante (ciertas políticas)”, indicó.

Por otra parte, el diplomático también vaticinó que la relación entre la Argentina y Venezuela “se va a debilitar” con la asunción de Milei en la Casa Rosada: “No creo que haya un incremento en las relaciones, ojalá se mantengan, eso depende del gobierno, que yo no voté”, remarcó.

“Él ha tildado a Maduro de dictador, Maduro le dijo que era un fascista. Esperemos que no escale y se mantenga lo que hemos logrado”, agregó.

Antes de asumir, el presidente electo de la Argentina ya anticipó cómo piensa manejar la política exterior: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”, sentenció en una reciente entrevista.