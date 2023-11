Los movimientos sociales y los piqueteros evalúan medidas de fuerza en conjunto contra el recorte planes, subsidios y privatizaciones de Javier Milei

El triunfo de Javier Milei en el Balotaje sobre Sergio Massa fue un golpe muy duro para el peronismo en general, pero para los movimientos sociales oficialistas en particular que ahora se alistan para enfrentar “la motosierra libertaria contra los derecho conquistados”. “Ni un paso atrás” y “nadie se rinde”, son dos de las consignas que por estas horas se escuchan con fuerza.

Te puede interesar: Los movimientos sociales amenazaron con salir a la calle si Javier Milei les quita beneficios: “Acá no se rinde nadie”

Las organizaciones sociales oficialistas militaron la candidatura del ministro de Economía a pesar que algunos de sus dirigentes preferían al ministro del Interior Wado de Pedro.

Juan Grabois, el líder del MTE y Frente Patria Grande que enfrentó a Massa en las internas de Unión por la Patria y Daniel Menéndez, el coordinador Nacional de Somos Barrios de Pie y funcionario del ministerio de Desarrollo Social, habían acordado una agenda que tenía un capítulo dedicado a la economía popular y hasta la creación de un Ministerio.

Te puede interesar: A Massa no le alcanzaron los votos de GBA: solo sumó medio millón de nuevos sufragios

La victoria del libertario y su propuesta de ajuste, inclusive la paralización de la obra pública, los puso en alerta. Evalúan la mejor manera “dentro de la Constitución” para enfrentar esas políticas en la calle. Incluso junto a la Unidad Piquetera.

Infobae pudo reconstruir que ya hubo una comunicación entre el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) saliente, Esteban “Gringo” Castro, con el referente piquetero y líder del Polo Obrero, Eduardo “Chiquito” Belliboni.

El Polo Obrero ya anunció un plan de lucha contra las posibles medidas del gobierno de Javier Milei

La Unión Piquetera realizó el jueves un plenario Nacional en Parque Lezama en el que se votó un “plan de lucha” contra el gobierno de Milei que iniciará movilizarán el 19 y 20 de diciembre, es decir a solo nueve días de asumir.

Te puede interesar: El bunker de Massa: llantos, estupor y un golpe demasiado fuerte como para pensar en el futuro

El diálogo entre Belliboni y Castro fue breve, pero suficiente para acordar la cumbre entre los dirigentes de izquierda y representantes de la UTEP.

El cónclave aún no tiene fecha, pero sería la próxima semana o a principio de diciembre para allí se prevé “delinear medidas de fuerza en conjunto”.

En principio, hay una primera diferencia entre piqueteros y las organizaciones que abrevan en Unión por la Patria: los primeros ya anunciaron un cronograma de medidas de fuerza contra el libertario, y hasta marcharon el jueves junto a las Madres de Plaza de Mayo con consignas contrarias a Milei y su vicepresidente Victoria Villarruel; los segundos, esperaran a que el libertario anuncie las medidas de ajuste y pérdida de derechos.

"Acá no se rinde nadie", afirmó Juan Grabois. "Los primeros anuncios del futuro gobierno de Milei son de una gravedad que amerita la mayor unidad de los trabajadores", expresó Eduardo Belliboni

“Enfrentar la adversidad”

El primer dirigente social oficialista en expresar el impacto que generó el cachetazo del triunfo electoral de La Libertad Avanza fue el abogado y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Frente Patria Grande, Juan Grabois. “La historia sigue”, le dijo a este medio. En sus redes sociales propuso: “Enfrentar con entereza la adversidad, sostener con sabiduría nuestra organización y mantener con firmeza las convicciones porque, más fuertes que nunca, con la Constitución en la mano y el pueblo en el corazón, vamos a volver... mucho, muchísimo mejores. Acá no se rinde nadie”.

Por su parte, Castro dijo que: “Ante este panorama, descuento que los movimientos populares vamos a estar en contra de esos posicionamientos privatizadores -medios públicos, Aerolíneas Argentina- y vamos a estar acompañando la lucha de la defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras que puedan sufrir cualquier tipo de amenaza de quedarse sin trabajo o sin derechos laborales”, anunció.

El diputado Juan Carlos Alderete, líder de la maoísta Corriente Clasista y Combativa (CCC) e integrante de la UTEP le anticipó a Infobae que su fuerza, de mucho peso territorial en La Matanza, ya está preparada para reaccionar ante “la quita de derechos de Milei”. Lo expresó así: “Nosotros también vamos a salir a la calle a enfrentar, cueste lo que cueste el ajuste y las políticas de ultraderecha de Milei”.

El integrante del bloque del Frente de Todos de la Cámara Baja también realizó un cuestionamiento interno: “Los dirigentes sociales, gremiales, peronistas, kirchneristas debemos hacer una autocrítica sobre lo que hicimos mal para que fascistas lleguen a la presidencia” y recordó: “La CCC ha estado siempre en la calle y la confrontación va a seguir desde este momento”.

“Los planes sociales van a seguir, pero hoy es un descontrol total que vamos a ordenar”, reconoció Pablo de la Torre ante Infobae

En la campaña, Milei aseguró que no va a eliminar los planes ni la asistencia, pero dijo que la justicia social era “una aberración”; opinó que no estaba de acuerdo en que “dónde hay una necesidad hay un derecho” y anunció un ajuste del gasto público aún “más duro que el pedido por el FMI”. También les advirtió a sindicatos y movimientos sociales que no se va “dejar extorsionar” y que aplicará la ley cada vez que salgan a la calle. Prometió meter preso a los que protesten o tiren piedras.

En ese contexto, se dejó trascender que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich. La presidente del PRO ya había ocupado ese cargo durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Se aplicará la ley. Y no me voy a dejar extorsionar” agregó el presidente electo “porque sino, no resolvemos más esto, van a ser seis meses duros”, pronosticó y afirmó: “Todos decimos que ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley nada’, por lo que no nos vamos a dejar extorsionar por los violentos”.

El temor de la UTEP

La Unión Trabajadores de la Economía Popular, el gremio de los trabajadores informales, renovó autoridades ayer. Castro ya no es su secretario General. Se dedicará de lleno a la conducción del Movimiento Misioneros de Francisco que tiene como uno de sus lemas principales “lucha y fe”.

El cargo que ocupaba “El Gringo” quedó en la espalda de Walter Alejandro Gramajo, un dirigente del Movimiento Evita. Como parte del secretario también forma parte Dina Sánchez, la militante feminista y referente del Frente Popular Darío Santillán; Norma Morales, de Somos Barrios de Pie; Ramiro Ezequiel Berdesegar, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa y Johanna Vanesa Duarte, dirigente del Evita.

"Ante este panorama, descuento que los movimientos populares vamos a estar en contra de esos posicionamientos privatizadores", opinó Esteban "Gringo" Castro

Son ellos quienes le expresaron a este medio los posibles ajustes que realizará Milei desde el flamante Ministerio de Capital Humano que estará bajo el mando de la licenciada en Ciencias de la Familia, Sandra Pettovello. Bajo esa estructura serán subsumidas las carteras de Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación, que tendrán el rango de secretarías.

Desarrollo Social será conducida por Pablo de la Torre, hermano del ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Será él quien deberá mediar con los reclamos piqueteros y de los movimientos sociales.

Desde la UTEP especulan con que los recortes en la asistencia social podrían llegar a través de las bajas en los programas Potenciar Trabajo; las redes de contención que las organizaciones populares tienen en los barrios y que se sostienen con fondos del; los alimentos que llegan desde Desarrollo Social para comedores y merenderos; trasferencias para la compra de insumos; la asistencia a través de la Tarjeta Alimentar; los convenios firmados con cooperativas a través del Potenciar Trabajo para actividades sociocomunitarias y la urbanización de los barrios populares. El 60% de esa actividad se desarrolla a través de cooperativas locales que dependen de las organizaciones sociales.

El gobierno de Alberto Fernández derivó en 2023 casi dos billones de pesos para esas acciones que son administradas de manera directa por dirigentes sociales que ya no estarán en esos cargos a partir del 10 de diciembre. Entre ellos destacan Emilio Pérsico, uno de los líderes del Evita a cargo de la secretaría de Economía Social; Fernanda Miño dirigente del MTE, al frente del Registro Nacional de Barrios Populares; y la camporista Laura Alonso, al frente de la Secretaria de Inclusión Social.

Fuera de la estructura del Estado también quedarán Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, y el Secretario del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario y Fernando “Chino” Navarro, otro de los referentes del Evita, y Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete.

Javier Milei prometió "meter preso" a los piqueteros que corten calles y rutas. Patricia Bullrich sería su ministra de Seguridad REUTERS/Matias Baglietto

“Descontrol total”

Infobae consultó para esta nota al futuro secretario de Desarrollo, Social Pablo de la Torre. “Los planes sociales van a seguir, pero hoy es un descontrol total que vamos a ordenar”, opinó y explicó que: “Al que recibe un plan social, según su capacidad, le vamos a exigir que trabaje porque de esa forma lo vamos a liberar del plan el día de mañana. Vamos a dar planes sociales, pero no vamos a dejar tirados a quienes los reciben. Es la forma para que la gente que hace mucho no trabaja recupere la cultura del trabajo, salga adelante y deje de depender del Estado”, apuntó.

Consultado si habrá recortes en los planes alimentarios y asistencia comunitaria, De la Torres precisó: “Forma parte de la misma respuesta, hay que ordenar el descalabro”. El futuro funcionario ya le había adelantado a este medio que: “Queremos que la plata del Estado sea una inversión en el capital humano de cada argentino y no una limosna que los condene a la pobreza; vamos a terminar con el modelo que nos llevó al fracaso total, con foco en defender la vida y la familia”.

Los piqueteros y movimientos sociales se reunirán para acordar medidas de fuerza en conjunto Adrián Escandar

Belliboni, del Polo Obrero, está convencido que, a pesar que ahora Milei y sus futuros funcionarios intentan bajar el nivel de confrontación y desperfilar los supuestos recortes en los programas sociales: “Los primeros anuncios del futuro gobierno de Milei son de una gravedad que amerita la mayor unidad de los trabajadores para enfrentar al gobierno libertario que ya resolvió terminar a partir del próximo 10 de diciembre con la obra pública, cuando es más necesario que nunca la construcción de viviendas y obras para nuestros barrios. Está sola medida dejará a más 250.000 personas sin trabajo”.

Por su parte Gramajo, el flamante titular de la UTEP anunció que “si el Gobierno de Milei intenta avanzar sobre las conquistas sociales vamos a movilizarnos”. Pero aclaró que lo harán “con determinación y en paz, como lo hemos hecho siempre. Abrazados a la Constitución que garantiza el derecho a la protesta”. El referente del Evita recordó que la agenda de las posibles medidas y acciones “aun no está definida” y que el martes 29 la UTEP se apresta a proclamar a las nuevas autoridades de la organización.