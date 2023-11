Gerardo Morales recibió el alta médica y hoy retomará sus funciones en Jujuy

Tras haber estado internado en Buenos Aires, Gerardo Morales regresa a Jujuy

Luego de estar más de una semana internado a raíz de una infección, el gobernador Gerardo Morales recibió el alta médica y este viernes retomará sus funciones como gobernador de Jujuy.

El referente del radicalismo había sido internado el pasado 14 de noviembre en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para someterse estudios médicos a raíz de un cuadro de infección.

Desde el Poder Ejecutivo de la provincia informaron este jueves que el martes pasado Morales ya recibió el alta médica y comenzó con reuniones de gestión en la provincia de Buenos Aires. En tanto, anoche arribó al Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán, ubicado en la localidad Perico, luego se trasladó a su residencia de San Salvador y este viernes retomará sus funciones en el Gobierno de Jujuy, cuyo mandato culmina en diciembre.

El entorno del mandatario provincial no dio detalles, pero aseguró que la evolución de su cuadro de salud fue “óptima”.

A raíz de la infección sufrida, Morales no pudo votar en el balotaje del domingo. “A 40 años de la recuperación de la democracia, nuevamente se ha expresado el pueblo. Felicito al presidente electo, deseos de éxito a su gestión y al de nuestro querido país que será el éxito del Pueblo Argentino”, manifestó el titular del Comité Nacional de la UCR que ha mantenido cruces muy duros a lo largo de la campaña con Javier Milei y con Mauricio Macri.

De hecho Morales fue de los dirigentes de Juntos por el Cambio tomó distancia y negó su respaldo a La Libertad Avanza luego del acuerdo que hicieron de manera inconsulta Macri y Patricia Bullrich. Además, durante su internación salió a responderle al líder libertario por haber publicado una frase mordaz contra su persona el día que ingresó a un centro de salud privado: “Aquí el defensor de la salud pública y el Estado presente”, escribió Milei.

“Voy a hacer un alto en mi internación y algunos estudios médicos que me estoy haciendo, para decirte algunas cosas. La verdad Javier Milei: no entendés nada. Es una lástima. No me molesta tanto tu alegría frente a una situación de salud de un adversario político. Lo que me preocupa es que sigas negando la necesidad de un sistema de salud y educación pública, así como el concepto de Estado presente para el pueblo argentino al que vos aspirás a conducir”, contestó mediante una carta abierta que publicó en la red social X.

La respuesta de Morales a Milei, luego que el libertario lo criticara por atenderse en un centro de salud privado

“El concepto del Estado presente y de la necesidad de fortalecer los sistemas de salud y educación publica, tiene que ver con que más de la mitad de los argentinos o son indigentes, o son pobres, o son trabajadores informales. Toda esta mayoría de la población argentina, no tiene obra social (después te explico cómo funciona el sistema de obras sociales y su interacción con los subsistemas de salud pública y privada. Lo hago luego porque mucha información de golpe te puede marear y tal vez te genere alguna reacción violenta)”.

En su posteo también defendió la universidad pública y continuó: “Estoy seguro que estos datos y conceptos tal vez no cambien en lo más mínimo tu mirada equivocada y mezquina de la vida. Existen muchos otros argumentos en favor de la defensa a la salud y la educación pública. No quiero apabullarte con tanta información porque quiero cuidar tu cabeza. Tu intento de descalificarme no desacredita la necesidad de un sistema de salud público para el país”.

No es el primer episodio en el que el presidente de la UCR ve comprometida su salud, ya que en marzo de este año también debió ser intervenido quirúrgicamente por cálculos renales.

Con información de Agencia Télam.