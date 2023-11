El empresario Martín Varsavsky criticó a los gobiernos de izquierda y los acusó de apoyar a Hamas

Martín Varsavsky, empresario argentino

Martín Varsavsky, el empresario argentino radicado en España, realizó este jueves un descargo en sus redes sociales, donde analizó las posturas tomadas por los diferentes líderes mundiales frente al ataque de Hamas sobre Israel y cuestionó a los gobiernos de izquierda por no condenar estrictamente los delitos cometidos por el grupo terrorista.

En un texto de cuatro párrafos, el empresario tecnológico hizo una reflexión sobre cómo las alianzas políticas del mundo cambiaron su identidad con el paso de los años y, tras deslizar duras críticas, contó los motivos por los que ahora se siente más a fin con los dirigentes de derecha.

Según relató, su percepción política se modificó drásticamente a partir de los hechos llevados adelante el pasado 7 de octubre, cuando se desataron escenas de terror en medio oriente.

Ataques en Israel propiciados por el grupo terrorista Hamas

“Desde el 7 de octubre, he experimentado un cambio significativo en mis ideas políticas, inclinándome hacia la derecha. En el pasado fui un donante del partido Demócrata estando en el consejo de la fundación Clinton. Ahora he dejado ese partido. El 7 de octubre marcó un punto de inflexión, alterando profundamente mi percepción política del mundo”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Luego explicó su preocupación: “El impacto fue doble: por un lado, la constatación de las horrorosas acciones de Hamas, asesinatos secuestros y violaciones tristemente celebrados en Gaza, pero por otro, y aquí el shock, el apoyo a Hamas desde la izquierda en Estados Unidos, resto de Europa y España. Antes mantenía una visión idealista sobre la izquierda. Ahora, esa visión ha cambiado drásticamente, adaptándose a una realidad más sombría. Veo a la alianza roja y verde como una amenaza a la democracia en Europa y Estados Unidos”, afirmó.

Martín Varsavsky, empresario argentino radicado en España

En este sentido, Varsavsky dijo que, al apoyar a Hamas, la denominada cultura woke se transformó en el enemigo. En contraparte, señaló que la cultura conservadora -que se manifestó a favor de la democracia de Israel- se convirtió en “un nuevo amigo”.

Entonces hizo una referencia a la situación de España, país en el que reside, donde hubo elecciones recientemente en las que triunfó el presidente Pedro Sánchez, a quien el empresario también criticó.

“Es así que he llegado a ver que Vox no representa una amenaza a la democracia liberal. Mucho más preocupante me parece la actitud de Pedro Sánchez en su intención de reconocer a Palestina tras la masacre de judíos. Esto lo percibo como un premio a Hamas que llega como una bofetada a los ideales democráticos, al pueblo judío y a todos los españoles qué están en contra de recompensar al terrorismo”, publicó el emprendedor.

Pedro Sánchez, presidente electo en España (Foto EFE)

Y sintetizó: “Los judíos éramos 10 millones en 1939 en Europa, ahora quedamos solo 1 millón. Pero así como Alemania pasó de ser Nazi, la derecha europea paso de ser fascista a ser la primera fuerza en la lucha por la libertad de las personas y la defensa de los derechos individuales. La izquierda, que en su momento luchaba por la democracia, ahora apoya al islamofascismo de Hamas y muchas causas qué atentan contra la libertad de las personas”.

Finalmente, Martín Varsavsky cerró en su descargo: “El mundo ha cambiado. El 7 de octubre fue un despertar para mí”.

El pasado sábado 7 de octubre Israel fue atacado en su frontera y otros sitios por el grupo terrorista de Hamas que ingresó al país desde la Franja de Gaza y comenzó a concretar ataques y secuestros a civiles. La masacre de aquella jornada terminó con un millar de personas asesinadas, violaciones y torturas que fueron indiscriminadas, hacia niños, ancianos, mujeres y hombres.

En consecuencia, los israelíes movilizaron a sus reservistas y declararon el estado de guerra. “El Ejército israelí declara el estado de alerta de guerra”, anunció un portavoz militar en un comunicado, mientras las alarmas antimisiles sonaban en el norte y sur del país, incluido Tel Aviv y Jerusalén.