Sin audiencia prevista con Francisco, Cristina Kirchner viaja a Italia después del balotaje para exponer sobre “la insatisfacción de la democracia”

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Cinco días después del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner disertará sobre la “insatisfacción de la democracia” en la cátedra argentina de la Universidad de Nápoles Federico II.

Se trata de un discurso ideológico que ya ofreció en la apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) que se hizo en Buenos Aires y durante una conferencia que dictó en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), cuando recibió el título de Doctora Honoris Causa.

Es la última gira internacional que hará como vicepresidenta y aún no está previsto que visite al papa Francisco en el Vaticano. CFK regresaría el 25 de noviembre a la Argentina.

Cristina Fernández de Kirchner considera que las consecuencias institucionales de la Revolución Francesa -la división de poderes, básicamente- ha sido superada por la modernidad y la aparición de otros jugadores por afuera de la política. Y que en este contexto, frente a la supuesta perdida de poder del Estado, es necesario empujar una nueva reforma para evitar que -supuestamente- los gobiernos no pierdan influencia.

Desde esta perspectiva, CFK arguye que la presunta licuación de los conceptos claves de la Revolución Francesa causa una imperfección de la democracia y que esta imperfección establece la aparición de líderes de derecha -como David Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei-, que ponen en peligro la convivencia y la estabilidad democrática.

Cristina Kirchner viajará a Italia para exponer sobre “la insatisfacción de la democracia”

En la tesis ideológica de Cristina, la aparición de fenómenos como Trump, Bolsonaro o Milei no se debe a gobiernos populistas que no cumplieron sus promesas o usaron el estado en beneficio propio, sino a la ausencia de modernos mecanismos de legales que permitan controlar a la justicia, a las empresas, a los medios de comunicación y a la banca.

“Tengamos en cuenta que, cuando se adoptó esta forma institucional de gobernar (la división de poderes), de la gobernanza, no existía la luz eléctrica. No existía el auto ni los celulares ni nada de eso. Miren como avanzó el mundo, la tecnología, cómo se fue creando y generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras Constituciones son un reglamento de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, cómo tiene que funcionar el Legislativo y eventualmente el Judicial. Sobre todo el otro poder que está afuera: mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras Constituciones. Y lo peor de todo cuando las sociedades cada cuatro años o cada dos años eligen a sus representantes, no juzgan a ninguno de esos poderes, juzgan a ustedes, a los que están sentados en las bancas, que mucho, mucho, mucho tampoco se puede hacer”, señaló la vicepresidenta en la apertura de la EuroLat, el 13 de abril de 2022.

Y remató: “Pero la insatisfacción de las democracias, donde la gente se termina enojando con la política, debería obligarnos a replantear a todos la necesidad de repensar nuestra ingeniería institucional donde se invista de poder a las instituciones, estas o las que haya que crear. Pero estamos a tiempo todavía antes que sea demasiado tarde”.

En este discurso, que será la base de su disertación en la Universidad de Nápoles Federico II, Cristina Fernández presentó una explicación binaria de la democracia en la modernidad: ella cree que hay descontento social por la presunta decadencia del sistema tras la caída del Muro de Berlín, y no por su uso populista y arbitrario.

Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de la decimocuarta sesión plenaria de EuroLat, adonde describió su mirada sobre el sistema democrático

La clase de la vicepresidente en Nápoles, si aborda la cuestión internacional como sucedió durante la sesión de la Eurolat, servirá también para conocer su posición sobre el ataque terrorista que ejecutó Hamas sobre Israel, causando más de 1.200 muertes, cientos de mutilados y desaparecidos, y casi 250 civiles cautivos en los túneles de la Franja de Gaza.

La disertación de CFK será el 24 de noviembre en la Aula Magna Histórica del Rectorado, dirigida en español para los estudiantes de la Universidad de Nápoles, y a su lado se alinearán el rector Matteo Lorito, Carla Masia Doria, que conduce la cátedra para América Latina y el embajador argentino en Italia, Roberto Carles.

Cristina se aseguró la difusión de su última conferencia académica en el exterior: un equipo contratado por la Cámara de Senadores -que viajará especialmente para el evento en Nápoles- transmitirá el acto Urbi et Orbi.