Daniel Angelici se diferenció de Mauricio Macri por el pacto con Milei: “En esto no coincido con él”

Daniel Angelici, ex presidente de Boca y referente del radicalismo porteño (Fotos: Sebastián Klas, RXA)

En medio de la crisis que vive Juntos por el Cambio por la alianza que oficializó un sector del PRO con Javier Milei, Daniel Angelici se diferenció de Mauricio Macri, su amigo personal y aliado en el Club Boca Juniors. En su rol de secretario de Acción Política del Comité Nacional de la UCR, respaldó el comunicado que firmaron sus correligionarios para plantear la neutralidad del partido en el balotaje, que enfrentará el próximo 19 de noviembre a Sergio Massa y el líder de La Libertad Avanza. “No nos gusta ni un candidato ni el otro”, expresó.

Durante una entrevista con Infobae, en medio del lanzamiento de la muestra fotográfica en el Instituto Nacional Yrigoyeneano por el aniversario de los 40 años de democracia, Angelici habló de las próximas elecciones en Boca -donde apoyará la posible candidatura de Macri en la fórmula con Andrés Ibarra- y confirmó que está a cargo de las negociaciones con Jorge Macri para lograr la unidad de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. También se refirió al futuro del partido centenario, donde ponderó a Martín Lousteau como sucesor de Gerardo Morales en el Comité Nacional.

— ¿Cómo estás viendo el rol del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires después de la elección, donde hubo una interna muy competitiva entre Martín Lousteau y Jorge Macri? ¿Qué rol crees que está tomando hoy?

— Está teniendo, en su conjunto, una renovación muy importante. Hubo una interna de PASO de paridad, donde hemos crecido en la cantidad de legisladores y seguramente vamos a tratar de trabajar para que Juntos por el Cambio siga adelante acá en la ciudad de Buenos Aires. Dependemos mucho de lo que pasa también a nivel nacional.

— Entiendo que tienen una amistad con Jorge Macri y hay muchas críticas por la falta de integración de la UCR porteña, al menos en comparación a cómo lo hizo Horacio Rodríguez Larreta. ¿Ves la posibilidad de un gobierno de coalición?

— Independientemente de la amistad personal que tengo y los años que lo conozco a Jorge, que ya son muchos, el partido va a tener que tomar una decisión en los próximos días. Hoy la obligación la tiene el jefe de Gobierno electo de hacer una propuesta de integración a la Unión Cívica Radical y ahí el partido en su conjunto analizará si la propuesta es buena para poder formar un gobierno de coalición y, de no ser así, será una oposición responsable. Pero no depende tanto de nosotros, sino de la responsabilidad de quien ganó las elecciones.

— ¿Pero ya están habiendo conversaciones para eso?

— Sí, sí, estamos hablando. Me toca a mí hablar con el jefe de Gobierno, con Jorge. De hecho, hoy (martes) estuve almorzando con él. Estamos trabajando, estamos viendo las distintas alternativas. Ahora también se eligen autoridades en la Legislatura, en la Auditoría, en el Consejo de la Magistratura, en marzo los defensores adjuntos de la Ciudad y tenemos una buena relación personal que ahora hay que trasladarla a lo político.

Daniel Angelici encabezó el lanzamiento de la muestra fotográfica en el Instituto Nacional Yrigoyeniano por el aniversario de los 40 años de democracia

— ¿Y respecto a lo nacional? ¿Qué postura tiene sobre a quién hay que apoyar en el balotaje?

— Yo estoy de acuerdo con el comunicado que sacó mi partido, del cual yo formo parte y estoy en la mesa del Comité Nacional como secretario de Acción Política. Hemos discutido y hemos sacado un comunicado y yo avalo el comunicado de la Unión Cívica Radical, de que la gente votó, nos ubicó en la oposición y se cerró el rol que tenemos que tener. No nos gusta ni un candidato ni el otro.

— ¿Tampoco ves que haya posibilidades post-balotaje de algún acercamiento, por ejemplo, con Sergio Massa que los ha convocado en reiteradas oportunidades?

— En principio, el partido tomó una decisión de ser neutral, de no votar ni a un candidato ni el otro. Veremos quién gana: si gana Massa veremos qué hace, a quién convoca, y ahí el partido se reunirá nuevamente y tomará una decisión. Yo entiendo que hay que ser respetuosos del electorado que nos ubicó en un balotaje en la tercera posición, donde dice ‘ustedes en este periodo estén en la oposición’ y desde ahí, junto con los senadores, los diputados nacionales, tienen que aprobar las cosas que esté bien, que sirva para Argentina y poner límites si hay excesos.

— Tu vínculo con los Macri genera mucha curiosidad: tienen diferencias en lo político nacional pero después va a haber elecciones en Boca...

— Estaremos juntos ahí.

— ¿Vas a estar con él?

— Si, claro. Soy amigo personal de Mauricio, de Jorge, pero también este año tengo 40 años de afiliado a la Unión Cívica Radical y tengo una responsabilidad tanto en la ciudad como a nivel nacional por el cargo que, a través de los afiliados, estoy representando. Separo lo que es la política de mi relación personal con Mauricio, que coincido en varias cosas, pero en esto no coincido con él, pero lo sigo respetando, lo quiero. Pero bueno, él eligió un camino y el partido radical eligió otro.

Daniel Angelici postuló a Martín Lousteau como futuro presidente del Comité Nacional de la UCR

— ¿Sentís que se equivocó?

— No. Cada uno es libre de elegir. Fue ocho años jefe de Gobierno, Presidente de la República. Él toma decisiones, es una persona que toma decisiones y hay que respetarla. Uno puede estar o no está de acuerdo. En este caso yo no coincido con la decisión que ha tomado, pero la respeto.

— ¿Efectivamente va a ser la fórmula en Boca? ¿Macri va a integrar esa fórmula? ¿Lo han hablado?

— Sí, lo estamos hablando. Él dijo que quiere involucrarse, que quiere recuperar el club y es una posibilidad que él esté en la fórmula acompañando a Andrés Ibarra.

—¿Y qué desafío tiene Boca a partir de esa elección?

— Ahora lo más importante es ganar el sábado la 7ª Copa Libertadores, que desde el 2007 es la obsesión de todo hincha de Boca. Nosotros también nos propusimos acompañar en estos momentos y no hablar de política. Las elecciones son en diciembre, pero tenemos una final y la final es muy importante. Y todos los hinchas de Boca estamos muy entusiasmados con esta final.

—¿Ves en Martín Lousteau la renovación del radicalismo?

— Me parece que es un gran candidato y también es la renovación del partido. No olvidemos que hoy el radicalismo tiene la responsabilidad de gobernar en cinco provincias. Y no es poco eso y no es menor. El partido se está movilizando. Tenemos cientos de intendentes a lo largo y a lo ancho del país, miles de concejales y hay una renovación. Yo creo que Martín Lousteau va a ser la próxima renovación y el próximo presidente del Comité Nacional.