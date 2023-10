Macri justificó el pacto con Milei: “No lo conocemos y nunca gobernó, pero siempre que lo vi y hablé nunca me mintió”

El ex presidente hablo sobre las proximas elecciones

Tan solo unos días después de haberlo recibido en su casa junto a Patricia Bullrich, Mauricio Macri justificó el pacto político que selló con el candidato presidencial Javier Milei, al remarcar que, aunque el líder de La Libertad Avanza “nunca gobernó”, jamás le “mintió” cuando conversó con él o lo vio.

De cara a la segunda vuelta electoral, en la que el dirigente opositor deberá enfrentar a Sergio Massa, el ex mandatario nacional cuestionó duramente al actual ministro de Economía, al que acusó de llevar adelante un “capitalismo de amigos”.

“Tenemos que decidir si Massa continúa o no, y con él no hay incertidumbres. Con Milei tenemos todas las incertidumbres, porque no lo conocemos, nunca gobernó, pero lo que yo puedo decir es que siempre que lo vi y las ocho o nueve veces que le hablé nunca me mintió; Massa me mintió siempre”, remarcó Macri, durante una entrevista en LN+.

Al respecto, el referente de Juntos por el Cambio sobre el titular del Palacio de hacienda “sabemos todo, cómo usó el poder, cómo cree que se construye, cómo cree en esa visión de querer aplastar, dominar, dividir, y va por dividir al radicalismo y, si puede, también un cacho del PRO para llevárselos” a su eventual gestión.

Patricia Bullrich y Javier Milei (inakiigutierrez)

“Todo el mundo se pregunta si es o no es (kirchnerista), bueno, es lo mismo. Él estuvo con la UCEDÉ, después se fue con Menem, después con Duhalde, después con los Kirchner, donde tuvo mucho poder, en el ANSeS y como jefe de Gabinete, después se fue a Tigre que, dicho sea de paso, es el lugar donde no lo eligen más, porque ya lo conocieron, pago chico, te conocen”, remarcó.

En este sentido, recordó que llegó a este gobierno “asociándose con Cristina y con la Cámpora para, desde la Cámara de Diputados, amparar los ataques a la Procuración, los intentos de juicio político a la Corte, todo tipo de leyes para aumentar impuestos y regulaciones”.

“Lo que tenemos que hacer hoy, primero, es entender que el voto en blanco, el no ir a votar y la neutralidad, es funcional a Massa. Acá hay que decidir si queremos cambio o continuidad; yo estoy por el cambio, siempre lo dije”, manifestó.

No obstante, aclaró que no está “contento” con que el libertario sea quien vaya al balotaje, porque su “candidata era Patricia Bullrich” y jugó “todo lo que tenía” para ayudarla, pero “los jóvenes, en su mayoría, eligieron” al líder de La Libertad Avanza.

Sergio Massa en el CFI con gobernadores

“Lo que quiero decirles a todos es que tenemos que saldar este conflicto que se ha dado en nuestras casas entre una generación y la otra acerca de quién representaba el cambio. Tenemos que reunirnos todos alrededor del cambio, sabiendo que tenemos nuestras diferencias y que las vamos a manifestar en el Congreso”,

Asimismo, Macri reveló que, “en esa reunión de reconciliación entre Javier y Patricia, ella le llevó una hoja, que es la misma que presentó al día siguiente en la conferencia de prensa, y él la leyó respetuosamente y dijo que se sentía cómodo con esas cosas”.

“En la reunión que tuvo con nosotros, Milei dijo que estaba abierto a escuchar, a recibir colaboración, a todo lo que sea. Así que, por ahora, lo que tenemos es un apoyo de nuestra parte, unilateral, para que realmente la Argentina tenga la posibilidad de un cambio y se recupere”, agregó.

Por otra parte, el ex mandatario nacional se mostró satisfecho de su decisión de no haber sido candidato en estas elecciones y señaló que lo hizo “muy convencido de que era un aporte al país, para que las ideas se consoliden con otros”.

“Aquellos que ahora me cuestionan, recuerden cuánta oposición interna tuve también para ser candidato, porque había cinco candidatos que querían ser (Presidente) y hacían campaña, así que habrá sido un poquito de mi decisión, solamente”, recordó.

Macri también habló sobre la candidatura de Rodríguez Larreta (Nicolás Stulberg)

Sobre este punto, consideró que “la interna perjudicó”, porque “con la propuesta de Horacio (Rodríguez Larreta), que estaba convencido y siendo el que tenía el mayor peso en términos de aparato y difusión, hizo quedar a Juntos por el Cambio como una propuesta más tenue”.

En otra entrevista que le concedió a Jorge Lanata para Canal Trece, Macri opinó que “las elecciones tan complejas hacen que tengamos reacciones acordes a la grandeza, la angustia y la necesidad de la gente”.

“Fanatismo o convicción, pasión... cuando presenté mi libro dije ‘somos el cambio o no somos nada’. Siempre pensé en la idea de, como sociedad, podemos mejorar. La idea de cambio se truncó, pero hoy sigue más vigente que nunca. No queremos seguir más con este modelo patotero”.

Por esto, el ex jefe de Estado convocó a los miembros de su espacio a “hacer un acto de humildad, reconocer los errores, que llevó a que los jóvenes acompañen a Milei”.

“Hay una camada de muchos radicales que se han modernizado en las ideas. Hubo sectores del radicalismo que no estaban listos como no estaba lista toda la sociedad (en 2015). Estábamos listos como grupo humano y la interna nos perjudicó mucho. La representación del cambio quedó más visualizada en Milei”, insistió.