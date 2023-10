Mauricio Macri convocó a votar a Javier Milei en el balotaje

Por primera vez, Mauricio Macri habló sobre su apoyo a Javier Milei en una entrevista que le hizo Eduardo Feinmann

El ex presidente Mauricio Macri se pronunció públicamente a favor de Javier Milei y les pidió a sus seguidores que lo voten en el balotaje de 19 de noviembre, día en que se definirá el próximo presidente de la Argentina.

“Quien lidera la propuesta de cambio es Javier Milei y hay que tener la humildad de reconocerlo”, aseguró el fundador del PRO en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Dijo además que su esposa Juliana Awada “se quería morir” con su renovado protagonismo político, pero que su hija Antonia le solicitó que respalde al libertario en la segunda vuelta electoral. “Me dijo ‘Papá no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei. Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada. Ella también quiere un cambio”, contó.

Si bien el dirigente negó que haya una fractura en Juntos por el Cambio, lanzó duras críticas a dirigentes radicales a quienes que acusó de “transar” con el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el Congreso. Puntualmente, disparó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el senador Martín Lousteau y el diputado nacional y dirigente de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti.

“Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes... Morales, Yacobitti y Lousteau transando por detrás de nosotros”, dijo.

Consultado por las críticas de Elisa Carrió, quien aseguró que a Macri le ganó su lado oscuro y siempre buscó pactar con Milei, el ex Presidente contestó: “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”.

El ex jefe de Estado reconoció que el lunes a la noche compartió una reunión con Milei y Patricia Bullrich. Dijo que le trasladaron un apoyo incondicional y no hablaron de futuros cargos en un eventual gabinete. “No hemos pedido nada, tenemos esta actitud y lo ratifico: no venimos para el ‘toma y daca’, estamos para colaborar en lo que sea para el futuro de la Argentina”, dijo.

“El tema de hoy es clarificar que lo que se ha hecho no es la excusa de nadie para que sean dueños de Juntos por el Cambio ni echen a nadie del partido”, aseveró.

Mauricio Macri saluda a Patricia Bullrich, el domingo pasado luego de la derrota electoral

“Sanar” la división en las familias

En una interpretación sobre el comportamiento del voto opositor en estas elecciones, Mauricio Macri consideró que se “dividió la oferta del cambio” en este proceso electoral y que esa fractura tuvo una dimensión generacional que se percibió en el seno de muchos hogares afines a Juntos por el Cambio.

“Yo sé lo que ha pasado. En un contexto de la angustia que tenemos, con un dólar desbocado, una inflación que no para de subir, inseguridad que crece todos los días, en ese momento se desató una discusión interna en cada familia, en la mesa de cada familia dividida entre los jóvenes y los padres sobre quién representaba el cambio. Lo he escuchado en casa de amigos. Llegó la hora de sanar esta discusión como la sanaron Patricia y Javier”, comparó en su análisis.

De cara al balotaje, y en un llamado directo a los padres y adultos mayores, Macri sostuvo que en este momento “el bien superior es darle a la Argentina una esperanza de cambio”. “Les pido a todos ellos, porque nos tocó a los más grandes, que tenemos que acompañar a los más jóvenes y reconciliarnos de vuelta, decir: ‘ustedes son más’”, señaló. “Les pido a todos que entendamos que tenemos que reconciliarnos, que nos tocó perder una interna abierta y con la misma humildad lo tenemos que hacer todos”, completó.

Desde ese punto de vista, el ex presidente admitió que el candidato de La Libertad Avanza tiene que modificar algunas ideas, estilos y propuestas que se expresaron durante la campaña electoral, y con las que el PRO no está de acuerdo. “Esperemos que haya más moderación y que las cosas que no nos gustaron se corrijan para que realmente el cambio sea posible. Lo vi con una actitud más abierta a Javier”, sostuvo.

El candidato presidencial Javier Milei y la ex candidata Patricia Bullrich posan durante su participación en el programa A Dos Voces (EFE/ Stringer)

Fuerte reproche a Martín Lousteau

“Aquellos que usan la neutralidad para favorecer a Sergio Massa, que lo digan”, sentenció enojado Macri en otro momento de la entrevista. Y ante una repregunta sobre el rol de Lousteau, arremetió: “Que Martín Lousteau trate de explicar dónde está parado, que diga que va a votar a Massa, no me extrañaría nada de alguien que siendo embajador en los Estados Unidos abandonó la embajada justo cuando el Presidente iba a visitar a los Estados Unidos”.

“Que lo diga. Basta de tirar la piedra y esconder la mano. Que lo diga. Y el día que termine la elección nos reuniremos todos en Juntos por el Cambio y discutiremos las cosas sobre la mesa”, exhortó.

La Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal -entre otros- son los dirigentes que se han expresado a favor de la neutralidad de cara a la segunda vuelta electoral.

“Lamentablemente la interna no nos salió bien, no funcionó en nuestro electorado sin costumbre en las primarias. Eso le permitió a Javier crecer en su propuesta. Jugamos todo lo que teníamos para pedir el voto a Patricia”, reconoció sobre el resultado de las PASO y la derrota en las elecciones generales.

Las elecciones de Boca Juniors

Mauricio Macri admitió que está decidido a jugar a fondo en las elecciones del club xeneize del próximo sábado 2 de diciembre. Durante el reportaje, el ex presidente evitó confirmar en qué lugar estaría en la lista Andrés Ibarra, el candidato de la oposición para desplazar a la conducción de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

“Estoy trabajando activamente, eso no lo hemos definido”, consideró. Y deslizó que el tema fue conversado con Javier Milei el día en que se encontraron en su casa: “Milei me dijo: ‘Quiero que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la he perdido desde que Riquelme es presidente en ejercicio’. Ahí hubo otro punto de contacto”.

Según pudo saber Infobae, Macri evalúa ser candidato a vicepresidente en la lista de Andrés Ibarra si el equipo dirigido por Jorge Almirón cae frente al Fluminense en la final de la Copa Libertadores del próximo 4 de noviembre.

Mauricio Macri junto a Andrés Ibarra, candidato a presidente de Boca Juniors

Contra la “campaña del miedo”

Al finalizar la entrevista, el ex presidente hizo un llamado a sus votantes que “no caigan de vuelta en los miedos”. “El único miedo es a continuar igual”, resumió.

“A nosotros nos decían que Macri iba a sacar todos los derechos, ahora dicen que Milei va a sacarlos. Como él, decíamos que vamos a terminar con los privilegios, no con los derechos. ¿Cuántas escuelas y hospitales se cerraron (en mi gobierno)? ¡Ninguno! El transporte público funcionó mejor que nunca, todo funcionaba mejor. No creamos de vuelta en estas campañas del miedo, por favor. No vuelvan a ese miedo, esa fuerza tan horrible que nos hace dudar de vuelta para que sean otros cuatro años perdidos”, exhortó.

“Sin institucionalidad, no hay confianza, si no hay inversión, no hay trabajo, y si no hay trabajo, cada día estamos más pobres. Recuperemos la esperanza del cambio con todas las dudas que podamos tener. Milei sabe que hay mucha gente que duda, esperemos que desde la inteligencia convoque gente valiosa que lo pueda ayudar. Y que realmente pongamos el eje de mejorarle la vida a la gente desde la libertad, porque este cuentito del Estado de decirle a la gente lo que tienen que hacer ya sabemos que sirvió para que se hagan ricos unos muy poquitos. Paremos con esto, basta de miedo”, instó el fundador del PRO.

Macri comparó el voto a favor de Milei con salir de un “tobogán que va a para abajo” y como un último intento para salvarse de un choque a alta velocidad que, como tal, tiene un destino incierto.

“Los cambios traen incertidumbre, pero la certeza es que estamos en un tobogán que va para abajo. En algún momento, salgamos del tobogán. Por ahí te da miedo del tobogán. Es como ir a un auto a 100 km/h y te vas a chocar contra el paredón, y sabés que te matás, entonces te tirás del auto. ¿Y vas a sobrevivir? Qué se yo, pero al menos tenés una chance. ¿o no? Dejemosnos de joder, tenemos que salir”, cerró Macri en el reportaje.