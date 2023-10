La Cámara Nacional Electoral le pidió al Gobierno trasladar el feriado del 20 noviembre para evitar el ausentismo en el balotaje

Una mesa de votación de la Provincia de Buenos Aires (Foto: EFE)

La Cámara Nacional Electoral le solicitó este miércoles al Gobierno que evaluara el traslado del feriado del 20 noviembre por el Día de la Soberanía Nacional. El pedido fue realizado con el objetivo de evitar el ausentismo en el balotaje, dado que la jornada no laborable tendrá lugar un día después de la elección en la que se definirá al próximo presidente del país entre Sergio Massa y Javier Milei.

Te puede interesar: Los jóvenes que cumplan 16 años entre las elecciones generales y el balotaje no podrán votar

A través de un escrito presentado esta tarde, la CNE explicó que el acto comicial se verá afectado si no se modifica el calendario en el que está previsto uno de los últimos fines de semana extendidos del año.

“Motiva esta solicitud la necesidad de favorecer y garantizar la concurrencia de la ciudadanía a ejercer el sufragio en dichos comicios, que se vería indudablemente afectada si se mantuviera el fin de semana extendido con el referido feriado”, detallaron las autoridades en el documento.

Te puede interesar: “Tuve una charla con Milei y nos perdonamos mutuamente”, dijo Bullrich sobre las acusaciones del libertario

El lunes habían surgido versiones cruzadas acerca de la chance de correr el feriado, que está fijado por ley. Estas estaban sustentas en la posibilidad de evitar un éxodo de la ciudadanía hacia distintos sitios turísticos del país, un hecho que podría menguar la concurrencia a las urnas.

Las elecciones generales, al igual que las PASO, reflejaron una baja concurrencia del electorado

La versión inicial había sido confirmada por fuentes del gobierno nacional. No obstante, luego de su publicación, la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, lo desmintió a través de su cuenta de X (ex Twitter). En un posteo salió a desmentir las informaciones y afirmó que no modificaría el calendario.

Te puede interesar: Cronograma electoral 2023: cuándo será el balotaje y todas las fechas clave hacia la segunda vuelta

Las elecciones realizadas este año -tanto las primarias (PASO) del 13 de agosto, como las generales del 22 de octubre- reflejaron una participación baja en comparación a comicios anteriores. Los ciudadanos habilitados para votar son 35 millones, pero en las PASO acudió a votar un 70,4% de estos. Ese número creció en las generales y alcanzó un 77,65%. No obstante, esas cifras reflejan la concurrencia más baja para una elección presidencial desde el regreso de la democracia en Argentina, en 1983.

Balotaje y antecedentes

El último balotaje celebrado en Argentina data del año 2015. En aquella oportunidad, Mauricio Macri y Daniel Scioli se disputaban la presidencia. La fecha para la elección era el 22 de noviembre, y un día después, el 23, se conmemoraba el Día de la Soberanía Nacional.

Bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció el cambio de fecha del feriado nacional, precisando que la medida estuvo “destinada a facilitar la concurrencia de todos aquellos que quieran participar del acto eleccionario”.

Massa resultó el ganador de las elecciones generales e irá a balotaje con Milei en noviembre

El día de la Soberanía nacional

El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional por lo que se trata de un día no laborable, el único del mes de noviembre. En la fecha se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, en el período de conformación del país. El acontecimiento recuerda la resistencia armada de tropas nacionales frente al avance de un ejército anglo-francés.

Según consigna el periodista Adrián Pignatelli, entre 1845 y 1850 una escuadra anglo-francesa bloqueó el Río de la Plata, impidiendo el paso de los barcos hacia Buenos Aires o a los puertos de la Confederación, con excepción de Montevideo.

Los europeos argumentaban que la existencia del Uruguay estaba amenazada por el sitio que sufría. En realidad estaban siendo afectados sus intereses comerciales que además ya tenían en mente navegar los ríos interiores de nuestro país para comerciar, algo que el gobernador Juan Manuel de Rosas, a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, impedía.

Todo estallaría el 20 de noviembre de 1845 cuando la flota anglo-francesa pretendió forzar el paso navegando por el río Paraná. Habían partido de Montevideo el 17, y del imponente convoy de modernos buques de guerra, algunos a vela y otros a vapor, fuertemente artillados, iban 92 buques mercantes con un importante cargamento para comerciar.