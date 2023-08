Milei podría consolidar un bloque con 40 bancas en Diputados, determinante para la negociación de las nuevas leyes

La irrupción de Javier Milei como el candidato más votado en estas PASO podría modificar la actividad de la Cámara Diputados para el próximo gobierno. La Libertad Avanza podría conformar un bloque de alrededor de 40 diputados a partir de diciembre, si logra mantener un resultado similar al obtenido en las internas abiertas, informaron fuentes parlamentarias a Infobae. Aunque la dinámica del Congreso estará atada definitivamente al desenlace electoral: esos votos que respondan a Milei podrían convertirse en una llave si la primera minoría quedara en manos de Juntos o, en cambio, serían prácticamente una barrera si Unión por la Patria se recupera en las elecciones generales y continúa en la Casa Rosada. Si Milei finalmente es elegido presidente, su fuerza en la Cámara Baja será limitada y tendrá que negociar con “la casta” para aprobar cualquier ley.

El próximo 22 de octubre se renovará la mitad de Diputados, un recinto que podría contar algunas caras nuevas y con figuras ya conocidas, aunque con una dinámica que se repite: tomando como espejo los resultados de estas PASO, ninguna fuerza podría contar con los 129 votos para alcanzar el quórum propio y, así, aprobar leyes si negociar con el resto de los bloques. La Libertad Avanza se convertiría, haciendo una elección similar, en la tercera minoría, ya que su bloque de cuatro bancas no renovaba ningún escaño. Pero aún si hace una mejor elección en octubre, los libertarios tampoco podrían obtener ese preciada mayoría.

La sorpresa electoral de Milei podría tener consecuencias sobre el bloque kirchnerista, el espacio más afectado por los libertarios. Unión por la Patria deberá renovar 68 bancas sobre un total de 118, es decir, el 57% de su bloque. Si los resultados de las PASO se repiten en las elecciones generales, el oficialismo contaría cerca de 95 escaños, una pérdida de casi 26 votos en el recinto. A pesar de haber ganado en la provincia de Buenos Aires, la estrecha diferencia con Juntos y el crecimiento de La Libertad Avanza le quitarían cinco bancas al kirchnerismo sólo en ese distrito. Ante ese escenario, lo más factible es que el kirchnerismo pierda la primera minoría en Diputados.

El triunfo de Milei también podría impactar sobre la fuerza parlamentaria de Juntos, que esperaba consolidarse como primera minoría con una cantidad de bancas que lo acercara al quórum con la ayuda de sus aliados provinciales. Pero si se repitiera el escenario de las PASO, el panorama para la coalición opositora se complicaría: perdería 10 diputados y su interbloque quedaría cerca de las 105 bancas. Su derrota más dolorosa podría concretarse en Córdoba, donde la diferencia es de tres bancas, que se llevaría La Libertad Avanza. De cara al futuro, será clave para Juntos el diálogo que pueda abrirse con el bloque liderado por Milei porque entre ambas fuerzas sí lograría quórum que permitiría aprobar leyes en la Cámara Baja.

Las proyecciones, sin embargo, podrían modificarse en los comicios generales. ¿Cuáles serán las consecuencias electorales del triunfo sorpresa de Milei? ¿A quiénes irán los votos de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cuál será la estrategia de Patricia Bullrich para los próximos 60 días? Todas esas respuestas podrían modificar el resultado de las PASO y, así, cambiar la configuración de la próxima Cámara de Diputados que será, sin dudas, un recinto dividido y con un crecimiento de fuerzas con políticas identificadas con la derecha.

Las nuevas caras

Ministros, intendentes, un gobernador y hasta una primera dama podrían aparecer en la próxima composición de la Cámara de Diputados. Será un Congreso renovado que tendrá caras conocidas. Muchos dirigentes del kirchnerismo tendrán su refugio en la Cámara Baja durante los próximos cuatro años. También será una oportunidad para dirigentes opositores que ocuparon lugares clave durante la gestión de Macri y que ahora podrían volver como diputados.

Tres ministros nacionales son candidatos por el oficialismo. Victoria Tolosa Paz es la segunda candidata en la provincia de Buenos Aires, un lugar que prácticamente le asegura una banca desde diciembre. La ministra de Desarrollo Social fue clave durante la negociación por las listas en el kirchnerismo, ya que se mantuvo hasta último momento como posible precandidata a gobernadora bonaerense debajo de Daniel Scioli, que amagó con presentarse como presidenciable hasta que se selló, a contrarreloj, la lista de unidad.

Con un perfil más bajo, el canciller Santiago Cafiero, un dirigente cercano al presidente Alberto Fernández, también será candidato: quedó en el quinto lugar de la lista de la provincia de Buenos Aires que encabeza Máximo Kirchner. Martín Soria, ministro de Justicia, encabezará a los diputados kirchneristas en Río Negro. Los tres dirigentes del gobierno de Fernández seguramente compartirán el bloque del kirchnerismo con mandato hasta 2027.

A esa fuerza se sumará, entre otros, Gustavo Bordet, que dejará su cargo como gobernador de Entre Ríos después de ocho años. Será el primer candidato a diputado en esa provincia. Lo acompañará en esa misma lista Guillermo Michel, director general de Aduanas y hombre cercano a Massa, que será el tercer candidato a diputado por esa provincia. También Florencia Carignano, titular de Migraciones, será la segunda candidata de Unión por la Patria en la provincia de Santa Fe. Ambas bancas corren riesgo ante una elección igual o peor que las PASO.

La oposición aportará sus caras conocidas. Nicolás Massot, un hombre clave para el macrismo en Diputados, podría volver a la Cámara Baja desde el próximo diciembre. El ex jefe de bloque del PRO está tercero en la lista de candidato de la provincia de Buenos Aires que se referencia con Patricia Bullrich. Algunos escalones más abajo aparece una cara nueva: el ex intendente de Pinamar, Martín Yeza, ocupa el quinto lugar de esa misma lista. La oposición también postula a un ex ministro: Jorge Faurie, ex canciller, será candidato a diputado en la provincia de Santa Fe, aunque su llegada a Diputados dependerá de la performance electoral de Juntos, ya que ocupa el quinto lugar en la lista. Y tendrá su cuota de candidatos famosos con el desembarco de Maximiliano Guerra por la Capital.

Hacemos por Nuestro País, la fuerza que lidera el cordobés Juan Schiaretti, también podría llevar caras conocidas al Congreso. Hilda “Chiche” Duhalde será la primera candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Casi 20 años después de aquella histórica disputa electoral de 2005 con Cristina Kirchner, la esposa del ex presidente Eduardo Duhalde volverá a encabezar una lista bonaerense, aunque el magro resultado electoral no le asegura su regreso al Congreso. Otra figura conocida es Diego Bossio, ex jefe de la Anses, primer candidato en la Ciudad de Buenos Aires.

La Libertad Avanza sí tendrá muchas caras nuevas, y alguna que otra ya conocida. La periodista Marcela Pagano ocupará el segundo lugar en la provincia de Buenos Aires; varios escalones por detrás, también aparece en esa lista la influencer y cosplayer Lilia Lemoine, que está en el séptimo lugar. Aunque se presenta como una fuerza disruptiva, La Libertad Avanza llevará como candidato a un apellido con historia: Ricardo Bussi será el primer candidato a diputado en Tucumán. El hijo del represor Antonio Domingo Bussi intentará volver a la Cámara Baja (ya estuvo entre 1997-2003) de la mano de Milei.

Más candidatos camporistas

Máximo Kirchner, todavía herido por la negociación del último fin de semana, encabezará la lista de diputados de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. La Cámpora compensó la baja de Eduardo “Wado” de Pedro de la fórmula presidencial con varios lugares en la lista de diputados en provincia de Buenos Aires. Aparecen en buenas ubicaciones la directora del PAMI, Luana Volnovich (6° lugar), el dirigente de San Fernando Matías Molle (11°), la militante de La Matanza Luciana Potenza (12°) y la funcionaria nacional Eugenia Meana (22°), aunque estos últimos lugares sólo podrían ingresar si Unión por la Patria estira la ventaja con la oposición en territorio bonaerense.

Paula Penacca, una de las dirigentes cercanas al hijo de Cristina Kirchner, también renovará su banca al encabezar la lista de candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. De su entorno, sin embargo, ya no continuará en el bloque kirchnerista el diputado Marcos Cleri, que quería ser candidato a gobernador de Entre Ríos, pero la lista de unidad finalmente designó a Adán Bahl, intendente de Paraná.

Cecilia Moreau, presidente de Diputados, también renovará su banca. Será cuarta en la lista de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, una posición con muy buenas posibilidades para asegurarle un nuevo mandato en el Congreso. Su continuidad como titular de la Cámara Baja, sin embargo, dependerá estrictamente del resultado de las próximas elecciones. Otro referente del kirchnerismo tiene su reelección prácticamente garantizada: Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos, encabezará la lista de diputados en la provincia de Santa Fe.

La oposición también mantendrá a muchas de sus figuras en Diputados. Cristian Ritondo, un alfil del PRO en el Congreso, encabezará la lista de precandidatos en la provincia de Buenos Aires que se encolumna detrás de Bullrich. Si el resultado en las PASO y en las elecciones generales lo acompaña, Ritondo podría volver a presidir la Cámara Baja, un rol que ya ocupó durante el gobierno de Macri. Dos diputados radicales podrían renovar sus bancas ubicados en las listas por la línea interna que lidera Bullrich. Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura, encabezará la lista de candidatos en Formosa que enfrentará a la diputada provincial Gabriela Neme. Karina Banfi, por su parte, será la segunda candidata en la provincia de Buenos Aires en la lista que encabeza Ritondo.

La Coalición Cívica podría renovar a la mayoría de sus referentes legislativos. Después de bajar su candidatura presidencial, Elisa Carrió logró que sus dirigentes obtuvieran buenos lugares en las listas que se referencian con la candidatura de Rodríguez Larreta. Maxiliamo Ferraro encabezará la lista de diputados en la Ciudad de Buenos Aires y las diputadas Mónica Frade y Mariana Stilman ocuparán el cuarto y el sexto lugar respectivamente en la provincia de Buenos Aires. El bloque, sin embargo, perderá a la santacruceña Mariana Zuvic, que no renovará su banca.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

