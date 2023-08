Elecciones 2023, en vivo: noticias de las PASO, candidatos, fechas y resultados, minuto a minuto

Mauricio Macri admitió diferencias con el proyecto de Larreta, pero no explicitó su apoyo a Patricia Bullrich El ex presidente dijo que “hay muchas coincidencias” en las propuestas de ambos precandidatos, pero se mostró más cercano a cómo quiere aplicarlas la ex ministra de Seguridad. Pidió unidad para después de las PASO

En la última semana antes de las PASO del domingo 13 de agosto, Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña electoral. Luego de que Vidal comunicara su respaldo a Horacio Rodríguez Larreta en la interna frente a Patricia Bullrich, el PRO entró en una pequeña crisis y se especuló con que el ex presidente podría apoyar a la ex ministra de Seguridad para equilibrar la competencia. Sin embargo, el fundador del partido eligió no hacer explícita su postura a favor de la ex funcionaria, pero sí marcó diferencias con el proyecto que impulsa el jefe de Gobierno.