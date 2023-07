Martín Lousteau viajó a Rosario para apoyar a Maximiliano Pullaro: “Creo que hay una voluntad de cambio a nivel nacional”

Martín Lousteau junto a Maximiliano Pullaro y Emiliano Yacobitti

El senador y líder de Evolución, Martín Lousteau, viajó este domingo a Rosario para apoyar a Maximiliano Pullaro, precandidato a gobernador de Santa Fe, en medio de la expectativa por los resultados tras el cierre de las elecciones en esa provincia. Allí aseguró que hay “una voluntad de cambio” a “lo largo y ancho del país”, que “va a pasar también a nivel nacional”.

Pasadas las 19.40, el dirigente de Unidos para Cambiar Santa Fe estaba ganando la interna del frente opositor que, a su vez, se imponía por amplia mayoría en las primarias ante el oficialismo, liderado por Marcelo Lewandowaki, cuyo espacio queda en segundo lugar de cara a las generales de septiembre.

“Quiero felicitar, primero, al pueblo de Santa Fe por esta jornada electoral. Estamos aguardando los resultados finales, acompañando a Maxi que, como no me canso de repetir, es el mejor dirigente de nuestra generación”, sostuvo Lousteau.

Ante la prensa presente en el lugar, el senador destacó que Pullaro es “una persona con un coraje, que no tiene ningún otro dirigente”, y con un “equipo que es impresionante y que lo acompaña a recorrer la provincia cuando gana y cuando pierde”.

Lousteau opinó sobre el impacto de las elecciones en Santa Fe (TN)

“Yo creo que hay una voluntad de cambio muy profunda. Yo estuve en la elección de La Pampa, de San Juan, vimos lo que pasó en San Luis... Creo que hay una voluntad de cambio, pero con certeza, con capacidad de transformar, y creo que eso está presente a lo largo y ancho del país, y creo que va a pasar también a nivel nacional”, vaticinó.

No obstante, consultado sobre si la competencia santafesina puede considerarse como la primera disputa electoral entre los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Lousteau contestó: “Yo no lo veo así. Lo que me parece que tenemos que ver en cada lugar que lo que se vota es el estado de ánimo de la sociedad. Hay distintas propuestas dentro de Juntos por el Cambio e iremos viendo con el correr del tiempo en qué estado de ánimo está la sociedad”.

Al respecto, el líder de Evolución, que viajó en auto acompañado del diputado Emiliano Yacobitti, remarcó que “es muy importante que cambie el signo político de Santa Fe, para la provincia y para Rosario, pero, además, porque es un distrito muy grande y con un gran significado político en este proceso electoral”.

Asimismo, el referente del radicalismo minimizó las discusiones que se generaron dentro de la coalición en el último tiempo: “Las PASO son una competencia electoral y esa competencia, a veces, tensiona. Sin embargo, después, por suerte, el jueves arranca la veda y el domingo los ciudadanos deciden qué propuestas les gustó más y, a partir de ahí, elige un liderazgo nuevo”, expresó.

Sin embargo, reconoció que “cuando se ven peleas con este nivel de agresión, lo que se daña es la confianza pública hacia al futuro, porque aquel que tiene hoy la incertidumbre de la Argentina y encima ve que el espacio se pelea, no le gusta”.

