Santiago Cúneo: “Queremos el mismo sistema que se instauró en El Salvador”

Santiago Cúneo, precandidato a presidente

El precandidato a presidente por el Partido Laborista, Santiago Cúneo, busca llegar a la Presidencia e instalar el modelo del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, en Argentina. Según resaltó durante una entrevista con Infobae, el modelo que propone Patricia Bullrich es “represivo” y lo comparó con la dictadura.

De cara a las PASO, el conductor consideró que su espacio -que integra con Raúl Castells- se fortalecerá en el territorio bonaerense. Además, apuntó contra Javier Milei al considerar que es “falso y mentiroso”.

— ¿Cuál es su principal propuesta para Argentina en caso de llegar a la Presidencia?

— Nosotros le pedimos a la sociedad que cuando piense en seguridad se aleje de estas situaciones criminales, de un Estado represor con una imagen del discurso de Bullrich. Nosotros proponemos que el Salvador de (Nayib) Bukele sea la Argentina de Cúneo. Nosotros creemos que en Argentina no deben existir detenciones a los delincuentes ni con balas de goma, ni con gases lacrimógenas. Queremos el mismo sistema que se instauró en El Salvador con una ley de excepción que permita las detenciones y permita la disposición de los detenidos en la Justicia, sin ningún tipo de represión. La inteligencia criminal no necesita balazo de goma.

— ¿Cómo cree que va a influir Javier Milei en las elecciones?

— Estamos frente a la caída libre de las expectativas falsas generadas por Milei. Muchísima juventud se ha dado cuenta a lo largo de estos años de las advertencias que les hacíamos. Bueno, era un diagnóstico acertado. No era cuestión de quiromancia, ni de adivinanzas, eso se lo dejamos a la hermana de Milei. Tuve la oportunidad de conocerlo y saber cuáles eran sus características personales y ahí es donde empecé a advertirles a muchos chicos - que honestamente se acercaban creyendo en él- que iban a ser estafados. Hoy finalmente frente a la consumación pública de la estafa, muchos de esos sectores se están arrimando a nosotros agradecidos. A ellos le pedimos que no tiren su voto, que no se equivoquen. Muchos de ellos entienden que la propuesta de la Confederación empieza a hacer su opción, así que estamos tranquilos y creciendo en todo el país.

— ¿Cómo vio el desempeño de los candidatos de Milei en las provincias que ya eligieron autoridades?

— Milei es Giselle Rímolo: es falso, es mentiroso y genera consecuencias graves para aquellos que se creyeron. En cambio, nosotros estamos desde el principio cosechando nuestra siembra de verdades y de haberle advertido a la juventud, que el único proyecto disruptivo en la Argentina y antisistema somos nosotros, que queremos salir de la República e ir hacia el orden confederal.

— ¿Cuál es tu mirada sobre el peronismo hoy con Sergio Massa candidato a presidente de Unión por la Patria?

— Massa es lo mejor que tenían para ofrecer. El gobierno no sé si hubiera llegado con otro candidato a terminar su mandato. En esencia, el que está gobernando hace nueve meses en Argentina es Sergio Massa, con algunos éxitos de haber evitado el choque frontal que se suponía que iba a tener el país. Pero claramente mientras conviva con un presidente ausente inmoral como Alberto Fernández y las apetencias de sectores de La Cámpora y la presencia de Cristina, está condicionado.

Del otro lado es la oferta de un neoliberalismo salvaje, criminal y del ajuste que se parece más al proyecto de Carlos Andrés del 89 en Venezuela y sueñan con un Caracazo. Con la posibilidad de que en Argentina tengamos una represión salvaje hacia los sectores populares que en Venezuela costó 3 mil muertos, pero que finalmente trajo la sublevación del Cuartel de la Montaña y la llegada de Chaves al poder. Yo creo que la Argentina más que preocuparse por un Rodrigazo se debe preocupar por un Caracazo.

— ¿Cómo cree que pueda resultar la interna de Juntos por el Cambio?

— El proyecto represivo está encarnado en Patricia y el caracazo se lo pongo en su cabeza. Esos sectores reaccionarios y comprometidos con la represión salvaje y criminal como la que pasó en Jujuy le sacan ventajas al proyecto Horacio Rodríguez Larreta.

— ¿Dónde cree que su espacio podrá hacerse fuerte en las próximas elecciones?

— Nosotros tenemos nuestro bastión en la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que tenemos provincias muy adeptas y muy sumadas al proyecto, como es el caso de Salta, Santa Fe o Córdoba. Nosotros sabemos que lo que necesitamos es romper la barrera de este bloque mediático que se había transformado en una casi una elección de encuestas, donde los medios se habían resuelto la existencia de tres tercios y discutían cómo se iba a desarrollar y la propia Cristina buscó la estrategia de los tres tercios. Bueno, los tres tercios nunca existieron. Los tres tercios, por lo menos mientras yo fui al colegio, me enseñaron que eran 33 continuo y en Argentina jamás existió un espacio de tres tercios. De hecho en la Argentina la primera fuerza en algunas provincias ha sido el voto en blanco sumado a la abstención, con lo cual también tenemos que preocuparnos de ver cuánta gente va a ir a votar. Porque los porcentajes de las encuestas o de los resultados electorales se miden sobre el voto positivo efectivo entonces podes tener un triunfador del 45% que en realidad representa el 30 porque va a depender de cuánta gente fue a votar.

