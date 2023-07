Elecciones 2023, en vivo: Gustavo Sáenz apoyó la candidatura de Sergio Massa y sostuvo que es “una muy buena fórmula”

Gerardo Morales le apuntó a Patricia Bullrich: “Liderar no es andar a los gritos o hacerse el bravo” El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente además habló del “fracaso de Mauricio Macri”. “Que haya vuelto el kirchnerismo en 2019 no es un éxito, y yo soy parte”, afirmó

Patricia Bullrich y Gerardo Morales

El gobernador de Jujuy y candidato a vicepresidente, en la fórmula junto a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, habló esta mañana en Radio Mitre acerca de la interna presidencial en Juntos por el Cambio y la disputa electoral, palmo a palmo, ante la ex jefa del PRO, Patricia Bullrich. “Nosotros no vamos a entrar en descalificaciones personales, ella hizo referencias personales a Horacio y creo que ese no es el camino: en la campaña hay que debatir ideas y ejes de campaña”, sostuvo.