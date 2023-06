El mensaje de la madre de Cecilia Strzyzowksi al Presidente: “Intervenga la provincia porque la Justicia no es independiente”

“Necesitamos que intervenga la provincia porque la Justicia no es independiente”, le dijo Gloria Romero (53) al Presidente Alberto Fernández a través de un video difundido a través de sus redes sociales este viernes. Es la primera vez que la madre de Cecilia Strzyzowksi, la mujer desaparecida desde el último 1° de junio, le habla directamente al mandatario en el marco de la investigación del posible femicidio de su hija.

“Quiero que llegue esto, por favor háganlo viral. Necesitamos que desde Nación nos envíen más peritos en informática, más perros, más recursos técnicos para que la causa avance”, demandó la mujer en el inicio de su comunicado a través de un contenido audiovisual publicado en su cuenta oficial de Instagram. A continuación, se refirió de manera más directa a Alberto Fernández: “Y por favor necesitamos que el Presidente haga que se intervenga la provincia porque la Justicia no es independiente”.

Se trató del primer mensaje direccionado netamente al Presidente por parte de la familia de Cecilia Strzyzowski

En este sentido, la mujer continuó: “Y esto no van a decir que es persecución política, porque el Presidente pertenece a al mismo partido que el gobernador de la provincia (Jorge Capitanich), así que señor Presidente por favor intervenga la provincia y asegure que la Justicia sea independiente y por favor mande los recursos que necesitamos”. Por último, insistió en el reclamo: “Necesitamos más técnicos, más recursos y la fiscalía también”.

El reclamo de justicia de la madre de Cecilia (Edgar Aguirre)

En las últimas horas, vale recordar, la causa tuvo un cambio de juez: Juan Carlos Codina, quien estaba a cargo, se inhibió y fue reemplazado por Héctor Sandoval. El cambio de magistrado se dio también en el marco de una desconfianza planteada ante los medios por parte de la familia de Cecia Strzyzowksi, quienes temen por el impacto negativo que pueda provocar la politización del caso —el domingo hay elecciones a nivel local—

En este sentido, fuentes judiciales informaron sobre el cambio de juez a Infobae: “El doctor Codina se inhibe porque interviene una defensora oficial que un año atrás lo denunció por violencia laboral, un tema que está resuelto por el Superior Tribunal de Justicia. Pero pese a que ya está terminado, él se sigue inhibiendo. Ahí es cuando aparece una Defensora Oficial, Patricia Aleksich, defensora oficial N°13. Por eso ahora interviene el doctor Horacio Sandoval”.

No obstante, remarcaron a este medio que este hecho “no afecta en nada la marcha de la causa”. “El juez de garantías en nuestra provincia, en la investigación penal preparatoria, no tiene un papel trascendental excepto que firma las órdenes de allanamientos y que es él quien controla la actuación del fiscal en los controles jurisdiccionales”, precisaron.

Los momentos previos a la última marcha en reclamo de justicia organizada por la familia (Edgar Aguirre)

La madre de Cecilia, horas antes de la última marcha en reclamo de justicia realizada esta semana, se tomó el trabajo de hacer un fuerte descargo también a través de redes sociales. “Quiero dejar algo bien en claro: hoy todos los que van, van como vecinos de resistencia. Dejen sus creencias políticas en la casa. Si me van a acompañar, háganlo como vecinos. Invito a todos, no me importa de qué movimiento son. Quiero que me acompañen como madres, padres, hermanos. No quiero que se tiña esto de violencia”, sostuvo Gloria.

Luego, la mujer siguió: “Si quiere venir don Coqui (Jorge Capitanich) a acompañarme, bueno lo invito. Venga a acompañarme porque usted también es un vecino de Resistencia y dijo que va a estar con la víctima y la víctima soy yo: me mataron a mi hija así que usted tiene que estar al lado mío. Quiero que acompañen a una mamá que solo quiere despedirse de su hija de una manera pacífica sin romper nada, sin agresiones, sin insultos, sin nada, sin creencias políticas. Vamos a disfrutar de algo artístico, porque Cecilia amaba el arte. Solo quiero ver velas y paz”.

(Edgar Aguirre)

