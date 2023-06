Tras la victoria en San Luis, Claudio Poggi confirmó que trabajará para la campaña nacional de Rodríguez Larreta

El festejo de Poggi en el escenario rodeado por Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Martín Lousteau y Margarita Stolbizer esta madrugada.

(San Luis, Enviado especial) Todos gritan, saltan, cantan, bailan. La música ensordece al ritmo de “Cambia todo cambia”, el tema que popularizó Mercedes Sosa, reversionado por La Beriso en tono de rock. Vuelan papeles, calcos, globos celestes y blancos, con el eslogan de campaña que lo llevó a la gobernación. Luego de recibir miles de abrazos, de palmadas de aliento, de felicitaciones y llamados telefónicos incesantes, con un cansancio que no denota en su rostro, Claudio Javier Poggi, quien ya confirmó un triunfo irreversible por más de 7 puntos sobre el candidato del ofialismo puntano, recibe a un grupo de unos 10 periodistas en un sector reservado de la concesionaria de autos que le prestaron para que sirva como su “búnker”.

Mientras se sienta no paran de llegar los dirigentes que ganaron en las distintas categorías, los fiscales que supervisaron la elección, los familiares y los amigos que lo apuntalaron en los últimos meses. Se escuchan cánticos para celebrar el triunfo en la capital de San Luis, donde Gastón Hissa será el nuevo intendente a partir del 10 de diciembre. Es la 1 y media de la mañana y es el momento que eligió porque “mañana será otro día”.

“Esta fue una elección provincial, de la provincia de San Luis”, remarca ante la primera consulta sobre el significado del apoyo en persona que recibió pasada la medianoche del domingo del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, del gobernador de Jujuy, del radical Gerardo Morales, de Martín Loustau de Evolución Radical.

“El lema Cambia San Luis del que soy parte unió a toda la oposición. Tiene referentes nacionales diferentes. Desde el peronismo, que encarna el senador Rodríguez Saá, el radicalismo, el PRO, Avanzar, que es el partido provincial que integro, Libres del Sur y el GEN. Vinieron porque sus referentes locales tenían un sublema. A partir de mañana cada uno trabajará para sus referentes nacionales”, responde sobre esa foto emblemática que refleja un momento histórico para San Luis.

- Habló en su discurso de trabajar para cambiar el país. ¿Va a trabajar para la campaña nacional de Juntos por el Cambio?

-Sí, el partido Avanzar va a hacer una alianza para los próximas elecciones con Juntos por el Cambio.

-¿Tiene algún candidato a presidente definido?

-Me simpatiza más Rodríguez Larreta. Más allá de que tengo mucho respeto por Patricia (Bullrich), que ha sido una gran ministra y tiene una fuerza bárbara, simpatizo con Larreta porque veo la gestión. Yo soy más de una mirada provincial y veo que lo que se hizo en salud, en educación, en seguridad, en la Ciudad de Buenos Aires y es la NASA en relación a las provincias. Me gusta la gestión esa.

-¿Bullrich lo llamó? ¿Qué le dijo?

-Sí, me llamó. Tengo una muy buena relación. Me felicitó.

-¿Mauricio Macri también?

-No, me mandó un mensaje a través de Federico Pinedo.

-¿Algún otro gobernador se sumó a los saludos?

-(Gerardo) Morales estuvo acá, me llamó Valdés,

-Fue crítico con la Ley de Lemas, hubiera ganado igual sin este método?

Sí, ya le habíamos ganado acá en 2021 tanto en las PASO como en las intermedias. El pueblo reclamaba un cambio.

- ¿Cuál es la evaluación de estas cuatro décadas de los Rodríguez Saá en el poder que se terminen a partir de su victoria?

- Creo que los primeros 8 años, hasta el 2001, hubo una etapa donde el actual senador hizo un construcción muy fuerte en San Luis, con la política de vivienda y la fiscal. Los últimos 8 años del gobernador fueron muy malos. Pasamos de tener un tercio de la pobreza nacional cuando terminé mi mandato en 2015 a estar por encima del índice de pobreza nacional. Nunca hemos estado tan mal en San Luis. Los ciudadanos lo están padeciendo.

-¿Cómo será su gobierno?

- Yo voy a seguir en Avanzar, que si bien tiene a muchos peronistas, entre los que estuve alguna vez y cuya columna vertebral es el peronismo, también hay gente independiente, de otros espacios políticos. Avanzar es un partido joven que apenas tiene 7 años, plural, la posibilidad de ver a la política como una herramienta de bien común y no desde el desprestigio que tiene.

-Varios sublemas se sumaron a su candidatura. ¿Qué rol tendrán ahora que ganaron?

- Hacemos una pausa desde lo nacional. Y después retomamos antes de asumir y de tomar posesión para construir un gobierno de coalición

-¿Cómo cree que va a ser la transición?

- Si el gobernador piensa en los sanluiseños debería ser ordenada. Hay una ley provincial que se llama de continuidad de gestión o de transición, donde hay obligaciones del gobierno saliente y del entrante de coordinar. Está legislado.

- Cuestionó la cantidad de planes sociales que dio el gobernador ¿qué pasará con ese tema?

-Yo soy critico cuando se dan con un sentido electoral. Esa es la diferencia. Si vos le decís a un tipo “te voy a dar un plan el lunes si gano”, eso es que no estás pensando en la persona, sino que estás pensando en la elección.

Claudio Poggi, gobernador electo de San Luis (Télam)

- Habló también de que es necesario un cambio cultural, ¿a que se refiere? Porque 40 años en el poder son muchos.

-Hubo situaciones del gobierno con los que no piensan como ellos, fueron muy duros los últimos años con mucha persecución, hostigamiento, agravios desde el Gobierno y creo que Cambia San Luis una de las cosas que debe modificar es esa forma de gobernar. Gobernar para todos y respetar las diferentes formas de pensar. Les decía a muchas chicas y muchachos que vienen batallando desde hace 8 años por esto, si sos proveedor del Estado te rescinden el vínculo porque estás conmigo, si sos empleado público te persiguen o te transfieren al pueblo más alejado de tu residencia, generás temor porque te sacaste una foto conmigo. Esas cosas no van a existir más. Vamos a recuperar la libertad.

- También hizo hincapié en la necesidad del diálogo, de apostar por la paz, ¿es posible superar la grieta en la Argentina?

-Hay que superarla porque si no lo hacemos no tenemos futuro. Reducirla, minimizarla, suavizarla, yo me voy a proponer eso en San Luis. Va a ser mi humilde aporte.

- Ya fue gobernador durante 4 años, ¿qué errores cometió?

-Quizás no me vinculé bien con la prensa. Hay cosas que en temas de gestión no alcancé a ver en profundidad, pero hay otras que voy a repetir. Por ejemplo con la cercanía con la ciudadanía. Un 30% del tiempo estaba en mi oficina y el 70% afuera, en un centro de salud, visitaba dos escuelas por día, un día a la semana me instalaba en alguna de las ciudades del interior provincial.

- El gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció que no se presentará a ningún cargo después de diciembre. ¿Le cree?

La verdad es que no le creo nada, pero se terminó un ciclo, creo que lo dijo él. La gente percibió que se terminaba y por eso nos respaldó, perdió el miedo y nos votó.

Seguir leyendo