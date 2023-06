El acuerdo entre Juntos por el Cambio y Juan Schiaretti parece inevitable y sólo se discute cuándo se concretará

Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti, Gerardo Morales y Elisa Carrió

¿Antes o después de las PASO? La alianza entre Juntos por el Cambio y Juan Schiaretti parece inevitable y sólo se discute cuándo se concretará. El rechazo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich al acuerdo con el gobernador de Córdoba frenó el impulso de las negociaciones, pero sólo para cambiar su formato: ante la resistencia de los “halcones” del PRO, el peronismo disidente no se sumará al espacio de JxC para las Primarias, pero se analizan variantes para incluir al mandatario provincial como candidato en una lista o como compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta.

En las filas del sector de Schiaretti, a quien acompañan Florencio Randazzo, Diego Bossio y Carlos Gutiérrez, entre otros, consideran caído el acuerdo con Juntos por el Cambio a raíz de la fuerte repercusión que tuvo la noticia, el fin de semana pasado, y que motivó una fuerte reacción de Macri y Bullrich en contra de sellar una alianza con un gobernador que votó leyes junto con el kirchnerismo. Además, cuestionaron que esas tratativas conspiraban contra las chances electorales de Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba por JxC, en las elecciones del 25 de junio próximo.

Para el schiarettismo, el jefe de Gobierno “no pudo asimilar” las opiniones contrarias del PRO y hasta anteanoche se habían interrumpido los llamados que mantenían los operadores de ambos sectores. Sin embargo, las charlas se reanudaron este viernes en un departamento del barrio de Palermo con la evaluación de distintos escenarios para que el gobernador de Córdoba se pueda sumar a JxC.

Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau

Nada está definido, aunque se barajan alternativas. El espacio de Schiaretti lanzará la semana próxima su candidatura presidencial, bajo el paraguas del frente Hacemos Unidos, donde confluirán sectores del PJ no kirchnerista y de otras fuerzas. Su idea es tratar de convencer al electorado de la “ancha avenida de centro”. Aun así, quieren producir un hecho político a la espera de que avancen las negociaciones con los operadores de Juntos por el Cambio y, al mismo tiempo, sin interferir en el desarrollo de la Convención Nacional de la UCR, que deliberará este lunes, en donde el jefe del partido, Gerardo Morales, intentará que se apruebe la propuesta de ampliar la coalición opositora.

Una alternativa es que Schiaretti se sume como candidato a una lista de Rodríguez Larreta o de Miguel Ángel Pichetto como extrapartidario y de allí, en caso de que el jefe de Gobierno gane las PASO, se incorpore de manera formal a la coalición opositora. Otra posibilidad es más impactante: que el gobernador de Córdoba secunde a Rodríguez Larreta en la fórmula presidencial.

De todas formas, esas variantes se chocan con una postura muy firme de Schiaretti: “Yo no pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio. Somos el peronismo antikirchnerista”, sostuvo la semana pasada. Y confirmó que hace dos meses trabaja en “una nueva alternativa política en en la que todos preserven su identidad, ir a elecciones y luego avanzar con un gobierno de unidad nacional”.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti

Los operadores de Schiaretti ya tienen el borrador de un documento programático, con puntos consensuados entre el larretismo, la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal, para aportar su mirada. El texto podría difundirse la semana próxima como una señal de que el acuerdo que se está explorando entre JxC y el schiarettismo es mucho más que una herramienta electoral.

Aunque el acuerdo frenó su impulso inicial, la mejor demostración de que se mantiene intacto fueron las declaraciones que Rodríguez Larreta hizo este viernes a Radio Rivadavia. “Nunca doy una discusión por cerrada, hay distintas etapas para sumar, puede haber mecanismos diferentes, pero yo no voy a cambiar mi vocación de sumar”, dijo en una entrevista con Marcelo Longobardi. “Yo sigo teniendo la vocación de sumar, sea ahora, la semana que viene, después de las PASO, después de las elecciones, en todo momento tenemos que tener esta actitud”, sostuvo.

En otra entrevista periodística, fue más allá todavía al desafiar al fundador del PRO: “Si Macri está en desacuerdo con sumar, que explique las razones. (Miguel Ángel) Pichetto, (Gerardo) Morales, (Martín) Lousteau y (Elisa) Carrió están todos de acuerdo en sumar”, dijo al Canal 9 Litoral de Paraná.

Mauricio Macri y Luis Juez compartieron una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Las sugestivas afirmaciones del jefe de Gobierno sonaron como una respuesta a Bullrich, que este jueves, en una recorrida por Ramos Mejía, fue tajante al descartar un acuerdo con Schiaretti: “Ya quedó claro. Todo el país sabe que es absolutamente inoportuna esa decisión. Eso ya no se discute más”.

Macri también se expresó en duros términos contra el entendimiento que buscan en JxC con el gobernador cordobés. “Me entristece esta discusión y no es oportuna -afirmó el martes pasado en Córdoba-. Nunca he creído en las decisiones improvisadas, menos superficiales. Faltan ocho días para el cierre de alianzas, no entiendo por qué tanta improvisación y superficialidad”.

El ex presidente habló de una “tremenda falta de respeto” al electorado cordobés y aseguró que acordar con Schiaretti “pone en crisis” a Juntos por el Cambio. Incluso enfatizó que no entiende “las decisiones que viene tomando” Rodríguez Larreta: “Tiene que parar esto”, advirtió. Incluso sugirió que la estrategia responde a que estaría perdiendo en las encuestas ante Bullrich. “No cambiás las reglas si estás tranquilo y seguro en el camino que vas”, planteó Macri.

José Luis Espert, en su primera foto en JxC, con Gerardo Morales, Maximiliano Ferraro, Miguel Angel Pichetto y Eduardo Macchiavelli (Foto: Maximiliano Luna)

Con la alianza con Schiaretti, Rodríguez Larreta intentó retomar la iniciativa en la campaña que lo enfrenta con Bullrich y causar impacto en las elecciones de Córdoba, que tendrán lugar el 25 de junio y en las cuales, según las encuestas, lleva ventaja la jefa del PRO en uso de licencia. Por eso la difusión del acuerdo de JxC con el mandatario cordobés causó la furia de Luis Juez, el candidato a gobernador opositor en Córdoba, quien viajó de urgencia el lunes pasado para manifestarle a los jefes de los partidos de la coalición su rechazo a un pacto político con el peronismo provincial.

La confirmación del ingreso de José Luis Espert a la coalición, de todas formas, fue interpretado como un triunfo para Larreta, Morales, Carrió y Pichetto, que proponían que se sume como candidato presidencial para captar el voto liberal, mientras que Bullrich prefería que compitiera en la provincia de Buenos Aires, con la sospecha de que existía una maniobra larretista para sacarle apoyos en su electorado. Finalmente, el diputado de Avanza Libertad ingresará a JxC sin condicionamientos, algo que terminó aceptando Bullrich, por lo que confirmó que se postulará para la Casa Rosada.

El tuit de Patricia Bullrich sobre el ingreso de Espert a JxC

En el radicalismo, el entusiasmo de Morales y Lousteau por la ampliación de JxC con Schiaretti contrasta con las dudas del sector disidente de Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez, Carolina Losada y Luis Naidenoff, cercano a Bullrich: creen que es difícil negarse a ampliar el espacio opositor, pero que no puede cambiarse el nombre de la coalición ni intentar “meter a alguien por la ventana”. Por eso la expectativa está puesta en qué sucederá en la Convención Nacional de la UCR, que definirá la estrategia electoral. ¿Qué guiño impulsará el jefe del partido en favor de sumar a Schiaretti?

Aun así, en Juntos por el Cambio se profundiza la grieta. De un lado, los partidarios de ampliar la coalición mediante la incorporación de Schiaretti, que avanzarán como sea hacia ese objetivo. Ya lograron sumar a Espert y ahora acumulan fotos de alto impacto: este viernes, el diputado liberal posó por primera vez con los titulares de la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Republicano Federal y, en ausencia del bullrichista Federico Angelini, el secretario general del PRO, el larretista Eduardo Macchiavelli. Este sábado, habrá una segunda postal en el cierre del plenario de la Coalición Cívica. nuevamente sin rastros de los macristas ni de los bullrichistas. Del otro lado de JxC quedaron los que rechazan el ingreso del gobernador de Córdoba, básicamente los “halcones” del PRO y aliados como Ricardo López Murphy. Este escenario es una garantía de nuevas tensiones.

