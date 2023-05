Maximiliano Abad: “Si Juntos no va unificado en la provincia de Buenos Aires hay serios riesgos de perder”

Maximiliano Abad pidió la unidad en la provincia de Buenos Aires para lograr un candidato único a gobernador de Juntos

Maximiliano Abad insiste en la necesidad de que Juntos por el Cambio tenga un candidato único en la provincia de Buenos Aires. El presidente de la UCR bonaerense cree que, de no lograrlo, “corren serios riesgos de perder” el territorio más influyente del padrón electoral. Durante una entrevista con Infobae, analizó el riesgo que representa Javier Milei y la atomización de los votos.

Luego de que Axel Kicillof reconociera la posibilidad de un desdoblamiento de los comicios generales, el marplatense encabezó una conferencia de prensa con los dirigentes de Juntos para exigir certezas en las fechas. “Hay manipulación del proceso electoral porque no hay transparencia”, denunció Abad.

— Sos uno de los dirigentes bonaerenses que reclamaba la “lista Y” en la provincia de Buenos Aires ¿Hay riesgos de perder con la decisión del PRO de no compartir a Diego Santilli como candidato a gobernador?

— Primero que nada eso es una decisión del PRO. Te digo esto como dirigente radical, y quizás algunos dirigentes no estén de acuerdo con esta posición, pero es una posición que hace a la responsabilidad: si no vamos unificados en la provincia de Buenos Aires (lista que nosotros pretendemos liderar) hay serios riesgos de perder. Y si perdemos la provincia de Buenos Aires va a ser muy difícil la gobernabilidad de Argentina y mucho más la transformación de nuestro país. Es lo que todos queremos: construir una bisagra frente a esta Argentina y provincia decadente, para llevarla al progreso y al desarrollo de la modernidad.

Como está dividida la provincia en tercios (de votos) hay que salir primero o segundo para poder ir a buscar el voto útil y ganar la elección. Si el Frente de Todos o Javier Milei ponen un solo y nosotros vamos divididos - en dos o en más ofertas electorales - corremos el riesgo de salir terceros, cuartos y quintos. Se atomizó la oferta opositora. De la PASO tenemos que ir a elección general a buscar el voto útil. Va a ser muy difícil lograr ese objetivo por lo tanto el día que perdemos la provincia de Buenos Aires no se gobierna ni se transforma la Argentina.

Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense

— ¿A qué dirigentes te referís cuando mencionas a los que no están de acuerdo con tu postura?

— A nadie en particular. Esto es una evaluación, es una opinión, es una lectura. Yo creo mucho en la estrategia en estos momentos. Hay que tener menos táctica y más estrategias. La estrategia tiene que ver con generar condiciones para poder ganar la provincia de Buenos Aires y avanzar en ganar la Argentina.

— Te lo pregunto porque uno podría suponer que Gerardo Morales no está de acuerdo por su alianza con Horacio Rodríguez Larreta.

— Cada uno tiene su evaluación, cada uno construye su escenario y no voy a entrar en nombres propios. Hago un planteo político, como un dirigente de la provincia de Buenos Aires preocupado y ocupado por ganar la provincia, por construir una bisagra frente a la decadencia que estamos viviendo para llevar a la provincia al progreso, al desarrollo y la modernidad. Y ganar la provincia de Buenos Aires significa dar gobernabilidad para un proceso de transformación en la Argentina.

Te puede interesar: Cierre de listas, alianzas y efecto Jujuy: las disputas que enfrentan a los radicales en la interna con el PRO

— ¿Vas a ser candidato a gobernador?

— Yo tengo mucha voluntad de liderar la provincia de Buenos Aires, de gobernar la provincia de Buenos Aires, de transformar esta realidad que nos duele porque los que nacimos, vivimos y transitamos la provincia sabemos que los números no mienten: que 16 de cada 100 chicos que empieza la escuela terminan la secundaria, que 2 de cada 3 bonaerenses que van a los hospitales públicos tardan muchos meses en poder tener un turno, que 9 de cada 10 empresarios pymes están reclamando que se le quite el pie de la cabeza porque sienten ahogo fiscal.

Nosotros no nos quedamos solamente en hacer un relato de lo que está ocurriendo o nos moviliza la nostalgia. Creemos y entendemos que frente a tanta incertidumbre hay que decirle a los bonaerenses cómo vamos a construir esta provincia de futuro y ahí es necesario descentralizar la provincia para que el Estado esté cerca de los vecinos y los vecinos cerca del Estado.

Maximiliano Abad apuntó contra Axel Kicillof por la posibilidad de un desdoblamiento de las elecciones generales

— ¿Cómo se preparan desde la oposición para la posibilidad de que Axel Kicillof desdoble la elección general?

— Es la primera vez desde el año 2009 que hay una convocatoria a PASO y no a elecciones generales. Cuando esto ocurre hay manipulación del proceso electoral porque no hay transparencia, no hay seguridad jurídica del acto electoral y hay manipulación. Hoy los bonaerenses no sabemos cuándo se vota, cuál es la autoridad electoral competente y cuál es el instrumento de votación.

¿Y por qué digo esto? Porque si la elección fuera desdoblada la que interviene como autoridad competente material electoral es la Junta Electoral, si es concurrente la Justicia Federal, si es separada puede haber elecciones con voto electrónico. Todo esto se hace desde una lógica de creer que se saca una ventaja y hay manipulación. Hay incertidumbre y los argentinos con eso estamos cansados de la incertidumbre del gobierno.

Seguir leyendo: