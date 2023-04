Dirigentes de la Coalición Cívica se reunieron en Corrientes y pidieron “bajar la intensidad de las diferencias” en JxC

Mesa ejecutiva de la Coalición Cívica

La mesa ejecutiva de la Coalición Cívica mantuvo una reunión anoche en la capital de Corrientes, en la que analizó la situación política, social y económica que vive el país y ratificó la estrategia política y electoral del partido y de Juntos por el Cambio.

“Tenemos que dejar de lado las peleas para proponerle un futuro a los argentinos”, propusieron. En esa línea, hicieron “desde la Coalición Cívica ARI un llamado urgente a los dirigentes de JxC para que pongamos una visión de grandeza, virtud y acuerdo a largo plazo por encima de nuestras diferencias coyunturales”.

Los dirigentes que integran la mesa ejecutiva instaron a concentrar todas las energías en brindar soluciones “a los problemas concretos” de la ciudadanía, como la inflación, la inseguridad, el narcotráfico, la pobreza y la falta de oportunidades, entre otras.

“Tenemos que bajar la intensidad de las diferencias y, en cambio, fortalecer la unidad y amistad política, solidificar los acuerdos programáticos que se vienen trabajando seriamente y de manera sostenida las fundaciones de nuestros partidos”, agregaron.

También se reunieron con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, y con el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano.

“La disputa entre los distintos liderazgos de JxC jamás debe anteponerse por sobre la propuesta de alternativa y de cambio real que representamos para la Argentina. Para ello debemos practicar, en la dinámica de la competencia interna, la alteridad como fundamento del reconocimiento del otro. Porque estamos atravesando el momento histórico que nos pide de manera contundente forzar el verdadero punto de inflexión de la Argentina”, añadieron a través de un comunicado.

Del encuentro participaron el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López; las legisladoras nacionales Paula Oliveto; Mariana Zuvic y Mónica Frade. También asistieron la diputada provincial por Buenos Aires, Maricel Etchecoin, el legislador porteño Hernán Reyes; el presidente de la CC correntina Hugo Cuqui Calvano; la ex diputada nacional Fernanda Reyes y los dirigentes Romina Braga y Agustín Bertuzzi. Elisa Carrió, principal referente del espacio, no es parte de la mesa ejecutiva y no participó del encuentro.

“Es hora de potenciar lo que nos une: el camino hacia una Argentina próspera. Es imperioso que establezcamos lineamientos macroeconómicos claros que posibiliten la estabilidad y el crecimiento necesario para terminar con la pobreza crónica; reformar el Estado, emprender la simplificación y reducción de la presión tributaria sobre los ciudadanos para que ellos sean protagonistas de una nueva etapa de desarrollo y transformación en la Argentina; dejar en paz al campo para que libere todo su potencial como motor del progreso y haga efectiva la integración nacional; comprometernos seriamente en la lucha global contra el cambio climático, la transición energética, la protección de nuestro ambiente y los recursos naturales, especialmente del agua como recurso estratégico de la Humanidad; abrirnos e insertarnos estratégicamente en la economía del conocimiento, la robótica y la innovación; y, fundamentalmente, emprender un nuevo paradigma educativo como política central del porvenir de nuestros niños, niñas y jóvenes”, propusieron los miembros de la mesa ejecutiva de la CC.

“Hagamos que la amistad política y unidad nos encuentre hoy discutiendo un proyecto de Nación que sea transformador, que cambie los paradigmas que nos llevaron a la ruina y garantice los tres contratos indispensables: el contrato moral, el contrato económico-social y el contrato constitucional”, concluyeron.

