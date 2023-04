La Unidad Piquetera realizará 128 cortes para reclamar alimentos y más planes sociales

Habrá 128 cortes de calle en todo el país (Luciano González)

Serán 128 cortes a los largo y ancho del país. Serán interrumpidos cruces de rutas, puentes, avenidas. En cada uno de esos puntos habrá ollas populares. Es la nueva medida de fuerza de la Unidad Piquetera que comienza hoy a las diez de la mañana y finalizará después de las seis de la tarde. El epicentro de las protestas serán, una vez más, la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

En vísperas de Semana Santa, algunos de los epicentros serán Puente Pueyrredón; el cruce de la Ruta 3 y General Paz; la Autopista Buenos Aires La Plata y el Puente Pueyrredón; el Puente Saavedra; y la Ruta 23 y Acceso Oeste, en la localidad bonaerense de Moreno.

De esta manera, las organizaciones de Izquierda, agrupadas en la Unidad Piquetera, retoman las manifestaciones callejeras para reclamar “comida para los comedores populares”, ubicados en los barrios más humildes; “apertura y aumento en el programa Potenciar Trabajo”, un hecho que el gobierno, a través de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ya anuncio que no se incorporarán más titulares. Es más, dio de baja a unos 85.000 beneficiarios que no validaron su pertenencia al plan social más importante de su cartera. Los piqueteros también exigen “entrega de herramientas para los emprendimientos productivos”.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, calificó de “extorsión” las medidas de fuerza de la Unidad Piquetera

Los voceros de Tolosa Paz aseguran que este punto está resuelto, que el ministerio no está en deuda con los comprometido, sin embargo, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero asegura que no es así y que se “incumplieron con los expedientes que ya estaban comprometidos desde la gestión de Juan Zabaleta”, en referencia al antecesor de la ex diputada nacional.

Belliboni y Silvia Saravia, Coordinadora Nacional Territorial Libres Del Sur, sostienen que la medida de fuerza de hoy, que perjudicará a miles de automovilistas que se desplazarán por los lugares dónde se desarrollaran los piquetes y ollas populares, se podría haber evitado si Tolosa Paz los hubiese recibido para escuchar las demandas.

La ministra ya dijo ante los medios que atendió sus demandas en varias oportunidades, que se formó una mesa de trabajo, pero que no se logra avanzar ante los obstáculos que ponen los dirigentes sociales. También argumentó que: “De fondo la discusión de la Unidad Piquetera es política y la tenemos que dar en las urnas, no usando a la gente más pobre de la Argentina”.

El 13 de marzo pasado, durante el acampe que los dirigentes de izquierda realizaron durante casi tres días sobre la Avenida 9 de Julio, frente a la cartera social, la ex diputada fue enfática y anticipó que no cederá a sus demandas.

Qué reclaman los piqueteros con esta nueva medida de fuerza (Infografías: Marcelo Regalado)

Antes, la ministra había calificado de “extorsión” el acampe: “Movilizar con estos calores a niños y niñas y a embarazadas a la 9 de Julio no es la Argentina que queremos construir desde el Ministerio”, opinó.

Por su parte, Belliboni acusa al gobierno de Alberto Fernández de generar un “fabuloso ajuste acordado con el FMI que generó más de un millón de pobres en seis meses y una indigencia del 8,1%” y recordó: “Los pobres ya son 18 millones y 3,7 millones los indigentes. Por eso salimos a la calle una vez más y lo seguiremos haciendo hasta que nos den respuestas y soluciones”.

Belliboni también le anticipa a este medio que anticipa que los cortes estarán acompañados de “ollas populares con la porquería que manda el ministerio a los comedores como fideos, polenta y pure de tomate aguado para que la gente vea la comida que el gobierno ajustador manda a los comedores”.

El dirigente explica que “con el aumento de la inflación y los precios de los alimentos de primera necesidad crece el hambre en la Argentina frente a una ministra que se jactaba de haber constituido una mesa del hambre y hoy es la que le niega la comida a la mayoría de los compañeros y compañeras que tienen la emergencia de comer en una olla popular”.

“La pobreza nos duele y nos ocupa, por eso trabajamos todos los días para combatirla”, declaró Tolosa Paz después de conocerse los datos del Indec sobre pobreza e indigencia a los que hacía referencia el líder del Polo Obrero y agregó: “Hay un Estado que ante estos indicadores no los niega, nos hacemos responsables de esta realidad y trabajamos todos los días para seguir de cerca el ritmo de los salarios y en el caso de los ingresos de las familias vulnerables, toda la batería de políticas públicas para que nunca estén por debajo de la inflación”, argumentó la titular de la cartera social.

El mapa de las manifestaciones

Silvia Saravia, precandidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires por Libres del Sur, e impulsora junto a Belliboni de los cortes y piquetes de hoy justificó la medida que impactará con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires al sostener que: “El gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Social, sigue ejecutando un ajuste sobre los sectores más débiles de la población. Este se refleja en la no actualización de la Tarjeta Alimentar, en la continuidad de las demoras de la entrega de herramientas, en el no refuerzo de los alimentos. Han dejado de ejecutar, han dejado de tener partidas para estas cuestiones tan sensibles”, dice y asegura: “En el caso del Potenciar Trabajo también se ve el recorte que han hecho”, insiste y asegura que las bajas en el programa más importante de la cartera social “les genera un ahorro de más de 2.500 millones de pesos mensuales”.

En Mendoza y San Luis no habrá cortes de accesos en rutas y puentes. Las legislaturas aprobaron leyes antipiquetes que impone prisión y multas millonarias para los dirigentes y las organizaciones que impidan la libre circulación. Una medida similar a la que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsa Eugenio Burzaco, el ministro de Seguridad porteño.