En plena tensión por las candidaturas porteñas, Fernán Quirós y Soledad Acuña se mostraron juntos

Fernán Quirós y Soledad Acuña, ministros porteños y precandidatos del PRO a Jefe de Gobierno de la Ciudad, se mostrar juntos hoy en una actividad

Juntos por el Cambio (JxC) vive horas de tensión política a 11 días de una definición crucial para la interna porteña: cómo y cuándo votará la ciudad de Buenos Aires. En el PRO hay tres candidatos lanzados. Uno de ellos será ungido pronto y competirá contra el senador radical, Martín Lousteau, en las PASO de la coalición. En este contexto, dos de los postulantes del partido amarillo, los ministros Fernán Quirós, de Salud, y Soledad Acuña, de Educación, compartieron una actividad con tono de campaña y le sumaron pimienta a la disputa porteña.

Fue esta tarde en el marco de una campaña de concientización sobre el dengue, en la escuela Primaria Nº 10 “Presidente Manuel Quintana”, en la calle Lavalle 2366. Quirós y Acuña arribaron al centro escolar por la tarde y compartieron actividad con alumnos y docentes relacionada con la difusión de medidas preventivas sobre esa enfermedad viral.

Se trata de los dos candidatos del riñón de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad, que continúan en carrera por el sillón de Uspallata. En tanto que Jorge Macri cuenta centralmente con el apoyo de Mauricio Macri, su primo, y de Patricia Bullrich, la otra presidenciable del PRO. El ministro de Gobierno porteño apuesta a ser ungido como el único candidato.

Quirós, Acuña y Macri seguirán en carrera hasta que su jefe político decante por uno. La ministra de Educación es la tercera en los sondeos, luego del primo del ex presidente y el sanitarista. Conoce esa situación y apuesta a fortalecer su perfil lo máximo posible hasta el momento de las definiciones. En tanto, Quirós es el postulante predilecto de Rodríguez Larreta.

Cerca de las definiciones políticas, la interna porteña de JxC recrudece

En marzo, el equipo de campaña del médico se mudó a la sede del PRO Capital, en la calle Tacuarí. Fue una decisión cuestionada por Jorge Macri. Allí, el búnker político de Quirós diseña la estrategia de campaña y tejen el armado político. Juan Pablo Graña, jefe de Gabinete del ministro Felipe Miguel, coordina la mesa política. En tanto que Roberto Gigante, ex ministro de Infraestructura bonaerense, es otro de los operadores políticos de su candidatura.

La oposición quedó atrapada en el laberinto del PRO: la pelea Larreta-Bullrich divide a los radicales y al liberalismo

Los estrategas de Quirós ven un crecimiento en su intención de voto durante las últimas dos semanas y analizan que, considerando el margen de error, se acerca a los números de Jorge Macri. Sostienen que esa tendencia puede mejorar y se ilusionan con que el médico puede quedar cabeza a cabeza con el intendente de Vicente López en uso de licencia. No obstante, reconocen que la decisión final sobre quién será el candidato del PRO para enfrentar a Lousteau en las PASO surgirá de un acuerdo político.

Quirós y Acuña tienen una buena relación personal y política, mantienen un diálogo fluido y suele compartir actividades de gestión. En los últimos días, los candidatos larretistas le dieron un tono electoral a sus encuentros. Sin embargo, cada uno se enfoca en su armado. Mientras que el médico cuenta con el respaldo de dirigentes como María Eugenia Vidal y Elisa Carrió, Acuña tiene buena sintonía con el ala dura del PRO: Macri y Bullrich. Aunque ambos referentes del partido amarillo persisten en su respaldo a Jorge Macri.

Acuña apuesta a fortalecer su perfil de candidata. Tiene buena sintonía con Lousteau, que coquetea con que sea su vicejefa de gobierno -si se impone en la PASO de JxC-. Una táctica similar ejecuta Jorge Macri. En esa línea, hoy almorzó con la ministra. Fue un encuentro reservado, gestionado por el primo del ex Presidente. “Nosotros no trabajamos para ser segundos de nadie”, advierten cerca de la ministra de Educación. “No tuvo algo de especial el almuerzo más allá del momento político particular; son junto con Larreta los dirigentes que más historia recorrida tienen el partido”, explicaron en el PRO ante la consulta de este medio.

Fue la primera foto política de los dos funcionarios que responden a Larreta

Más allá de la foto política, la Ciudad incrementa las medidas preventivas en el marco de un crecimiento de “importante” en la cantidad de casos de enfermedades transmitidas por ese mosquito. Según le informaron a Infobae desde el Ministerio de Salud porteño, desde que comenzó la temporada 2022-2023, entre el 3 de julio del año pasado hasta el 25 de marzo, se registraron 2366 casos de los cuales 2260 corresponden a Dengue, 102 a Fiebre Chikungunya, tres a Fiebre Amarilla y uno a Zika.

En este contexto, Rodríguez Larreta anunciará mañana a la mañana detalles de un operativo que CABA lleva adelante para prevenir y controlar el dengue. Será mañana las 9 en Parque Saint Tropez. El jefe de Gobierno estará acompañado por el ministro de Salud en otra foto que, a la par del anuncio de gestión, tendrá contenido político. Quirós sigue en plena campaña y apuesta a elevar el perfil electoral durante abril.

Estos movimientos de campaña se dan en plena incertidumbre por el destino de la elección porteña. Rodríguez Larreta tiene plazo hasta el 14 de abril para decidir si desdobla el comicio o vota el mismo día que a nivel nacional, pero con otro sistema. Serán 10 días de alto voltaje político en JxC.

Mientras tanto, el radicalismo porteño aumenta la presión sobre Jorge Macri. Lousteau pretende “condiciones parejas” para competir en la PASO contra el PRO. Impulsa el desdoblamiento concurrente, pese la resistencia de Jorge Macri. A la par, como forma de marcar la cancha, la UCR insiste en que el ministro de Gobierno no reúne los requisitos para ser candidato a jefe de Gobierno. Macri refuta ese cuestionamiento y el conflicto promete escalar en los próximos días.

Larreta está condicionado, en medio de un intríngulis político: debe destrabar la interna política en el distrito que gobierna sin afectar su candidatura presidencial.

