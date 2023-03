Bullrich le ganó la pulseada a Larreta en Salta y Juntos por el Cambio tendrá un candidato de la UCR a la gobernación

Luego de semanas de arduas negociaciones políticas, Juntos por el Cambio (JxC) logró evitar la ruptura en Salta, a 24 horas de la presentación de listas para las elecciones a gobernador del 14 de mayo. Sin embargo, el costo político fue alto. Es una escena especular de lo que le sucede a la coalición en otras provincias como Mendoza, Tierra del Fuego o Chaco, donde la interna presidencial entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich empantana los acuerdos provinciales del frente opositor.

La alianza opositora, finalmente, conformó un frente integrado por la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y el Frente Popular (FP). Éste último es un partido provincial liderado por Matías Posadas, un ex funcionario de Juan Manuel Urtubey y del actual mandatario salteño, el peronista Gustavo Sáenz. La incorporación de ese sello a JxC en Salta fue lo que molestó al larretismo. Principalmente, a una parte del PRO salteño liderado por la dirigente Inés Liendo.

La decisión de integrar al FP a JxC se conoció anoche, a través de una resolución del Tribunal Electoral de Salta, a la que tuvo acceso este medio. La Justicia reconoció la conformación del frente opositor. De esa forma, el candidato a gobernador será el diputado nacional del radicalismo, Miguel Nanni, secundado por un dirigente del PRO. Luego, Posadas encabezará la lista para disputar la intendencia del distrito capital. En tanto, el partido amarillo encabezará la boleta para legisladores provinciales.

El diputado nacional del la UCR, Miguel Nanni, será el candidato a gobernador de JxC en Salta

La diputada nacional Virginia Cornejo, la legisladora salteña Sofía Sierra y Liendo son las dirigentes del PRO que suenan como posibles compañeras de fórmula de Nanni. En el círculo de Liendo insisten con que la abogada no será candidata porque rechaza integrarse a un frente con Posadas. No obstante, tanto en el larretismo como en el bullrichismo sostienen que hasta mañana a última hora no hay nada descartado.

Como anticipó Infobae, la integración de Posadas a JxC fue una táctica que se terminó de pactar el lunes, tras una conversación entre Bullrich y Lousteau. El 15 de marzo fue el cierre de alianzas y en JxC no había consenso. Hernán Rossi, del riñón del senador radical, hizo el nexo par esa alianza. Un principio de acuerdo era que Nanni sería candidato a gobernador y Liendo, respaldada por el larretismo, diputaría la intendencia de la capital. Pero ese pacto se desmoronó cuando Bullrich y Lousteau negociaron sumar al Frente Popular de Posadas.

Además de sus lazos con Sáenz, el líder del Frente Popular también es hermano Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy. Es vínculo hace sospechar al PRO que Gerardo Morales estuvo detrás de esas negociaciones. En el entorno del gobernador jujeño y candidato a presidente de la UCR alegaron que ese vínculo no tiene “nada que ver” con el acuerdo político en Salta.

El senador Martín Lousteau selló un acuerdo con Patricia Bullrich para destrabar la interna de JxC en Salta

Quienes también objetaron esa alianza fueron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Ambos consideran que Liendo representa la “renovación” del PRO y rechazan un pacto con Posadas. El ex Presidente le hizo saber a Bullrich su descontento por eso en un Zoom que tuvieron el último domingo por la noche.

En el bullrichismo aseguran que buscaron la “unidad” y acusan a Rodríguez Larreta de “jugar para romper” JxC. Es una chicana que en Uspallata ignoran y retrucan: “Es Patricia la que negoció un acuerdo con un tipo ligado a Saenz y a Sergio Massa”.

Cabe recordar que por la tensión política, el PRO estaba intervenido en Salta. Los interventores designados son Antonio De Marco, por el larretismo, y Alejandro Ávila Gallo, en representación de Bullrich. Tras la comunicación con Lousteau, Bullrich había instruido a Ávila Gallo a firmar el acuerdo con la UCR y el Frente Popular. Lo hizo mediante su armador en el interior, Damián Arabia.

Inmediatamente, Rodríguez Larreta movió fichas para frustrar el pacto Bullrich-Lousteau. Ordenó a De Marco, su operador en Salta, a que presente una impugnación de esa alianza. Rápida de reflejos, la presidenta del PRO firmó una resolución para correr a De Marco de la intervención.

Te puede interesar: La interna de JxC pone en riesgo la unidad en Salta: Horacio Rodríguez Larreta movió piezas para frustrar el acuerdo de Patricia Bullrich con Martín Lousteau

Rodríguez Larreta retrucó a través de Eduardo Macchiavelli, secretario de Proyección Federal de CABA y armador larretista en el interior. Convocó a una reunión del Consejo Directivo nacional del PRO el martes a la noche. Sin el bullrichismo presente, el órgano resolvió designar nuevamente a De Marco como interventor en Salta y desconoció al diputado Federico Angelini como interventor del partido en Tierra del Fuego. Además, estableció que las intervenciones en las provincias se definirán por votación del Consejo Directivo y no “a sola firma” de la presidenta del PRO.

La interna nacional del PRO entre Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich traba los acuerdos provinciales de JxC (Foto: Franco Fafasuli)

Pese a ese escenario, Bullrich logró imponer su voluntad en Salta: Si bien De Marco, el interventor larretista, se opuso a integrar al Frente Popular, la ex ministra de Seguridad lo hizo con la firma de Ávila Gallo, el interventor de su confianza, y de María Dolores Pistone, la apoderada del PRO en esa provincia. La legislación electoral prescribe que el reconocimiento de un frente electoral debe ser solicitado por los apoderados de los partidos.

La mesa política de Rodríguez Larreta cuestiona a Bullrich por “usar el PRO” como herramienta electoral para apuntalar su candidatura presidencial, en “detrimento” de JxC. “Está desatada. Intentó destituir a uno de los interventores para imponer su criterio”, aguijoneó un operador del PRO en Salta.

Cada provincia se convierte en un campo de batalla para disputar la interna entre Larreta y Bullrich. Una pelea política de la que el radicalismo no está exento. El partido centenario también tiene fisuras y sus dirigentes nacionales bifurcan sus preferencias entre ambos presidenciables del PRO.

Tierra del Fuego, Chaco, Mendoza o Río Negro son otros casos en donde la interna nacional entre Larreta y Bullrich desordena la oferta electoral de JxC en las provincias. En la coalición esperan ávidos un acuerdo final entre Macri, Bullrich, Larreta y Vidal para ordenar los frentes provinciales y consolidar la estrategia y los alineamientos nacionales del espacio.

Seguir leyendo: