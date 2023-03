Patricia Bullrich: “Tengo el sueño de construir una cárcel para narcos en los terrenos que Lázaro Báez se robó”

La precandidata a presidenta del PRO contó que proyecta una cárcel para narcotraficantes y que las imagina en los terrenos del ex contratista de obra pública durante el kirchnerismo

Lanzada como precandidata a presidenta y en el marco de una agenda activa en los medios de comunicación y en recorridas por todo el país, la titular del PRO, Patricia Bullrich, contó que sueña con construir un edificio del servicio penitenciario exclusivamente para encarcelar narcotraficantes y situarlo sobre tierras confiscadas al ex contratista de obra pública de la época del kirchnerismo, Lázaro Báez.

“Cuando fui ministra de seguridad plantee la necesidad de una cárcel para narcotraficantes, sí o sí, porque los narcos te contagian todo. Ahora tengo un sueño: hacerlas en los terrenos de Lázaro Báez, en todo lo que se robó. Estaría bueno. Es como una combinación interesante”, señaló la actual presidenta del PRO.

La dirigente volvió a expresarse con su particular estilo, frontal y sin eufemismos, durante una extensa entrevista brindada durante el fin de semana a la periodista Romina Manguel en FM Milenium. Allí, la ex titular de la cartera de seguridad dejó tal sentencia sobre un hecho de gestión puntual que tiene en carpeta en caso de acceder a la Presidencia.

El intercambio en ese pasaje de la conversación había iniciado con una consulta sobre el dirigente Ricardo Bussi, candidato en la provincia de Tucumán del espacio que lidera Javier Milei, quien horas antes había difundido un spot que predicaba la portación libre de armas para los ciudadanos, cómo método de defensa personal ante los hechos de inseguridad.

Patricia Bullrich se reunió el fin de semana con el diputado y ex ministro de economía, Ricardo López Murphy, con quién trabajará en la Ciudad de Buenos Aires.

Bullrich opinó al respecto que, al margen de su impacto. la propuesta de Bussi no constituye una política de seguridad, si no una medida aislada.

“Yo tengo experiencia como presidenta de la Comisión de Legislación Penal (en la Cámara de Diputados) y como Ministra de Seguridad (durante la presidencia de Mauricio Macri). Buzzi no está a la altura de tirar medidas aisladas, esa no es una política de seguridad”, marcó la cancha la presidenta del PRO.

Al mismo tiempo, indicó que a Milei tampoco “se lo ha escuchado profundizar mucho en el tema”, aludiendo a propuestas concretas de gestión en un eventual gobierno.

“La verdad que el delito más importante que tenemos que aislar es el narcotráfico, porque tiene mucha plata para comprar. Podés hacer una cárcel para agresores sexuales, que estén aislados del resto de la sociedad, pero la más importante es el narcotráfico y los sicarios”, dijo Bullrich.

Con la problemática particularmente sensible en las últimas semanas, a partir de la escalada sostenida de violencia que se vio en la ciudad de Rosario y que empujó al gobierno nacional a anunciar el envío de fuerzas federales a la provincia de Santa Fe, la ex titular del área entre 2015 y 2019, había advertido que “costó, pero reconocieron el problema. Ahora, la solución no tiene que ser tibia”.

Bullrich aseguró que definirá a su candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires cuando estén confirmadas las candidaturas presidenciales. Uno de los posibles puntales es Joaquín De La Torre, con quien camina en la foto

Luego le había hablado al presidente a través de la red social Twitter. “En Rosario se precisan fuerzas federales y el Ejército para impedir la libre circulación de narcos y sicarios”, señaló, reiterando una propuesta que ya había generado divisiones hacia adentro de Juntos por el Cambio.

Por caso, en sentido opuesto, su adversario en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, había afirmado que el Ejército “no está preparado” para intervenir en la problemática que arrastra la ciudad santafesina desde hace décadas.

En esta oportunidad, Bullrich vinculó una eventual iniciativa de gobierno en materia de seguridad con uno de los nombres icónicos de la obra pública en los gobierno de Cristina Kirchner, condenado a seis años de prisión en la causa conocida como Vialidad, donde fue juzgado al igual que la ex presidenta.

La posibilidad de competir en la provincia de Buenos Aires

A cada paso, por estas horas, la presidenta del PRO contesta preguntas sobre la interna que afrontará la alianza Juntos por el Cambio, que hoy es oposición, pero que buscará hacerse cargo del gobierno nacional el próximo 10 de diciembre.

En ese marco, la presidenciable del espacio fue consultada por la posibilidad de desembarcar como candidata en territorio bonaerense en caso de perder las primarias frente a su contrincante y actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“¿Qué? No. No existe posibilidad alguna. A mí no me gustan los cambios de domicilio y yo siempre viví en la Ciudad, soy de la comuna 14, nací y me crie acá, tengo propiedad acá, y reiteró, a mí no me gustan los cambios de domicilio”. fue la respuesta de Bullrich.

En efecto, la ex funcionaria nacional busca fortalecer su candidatura presidencial con tres puntales en la provincia de Buenos Aires, Jorge Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín De La Torre. “Los tres están caminando la provincia”, señaló y dijo que la definición llegará cuando están confirmadas las candidaturas presidenciales.

