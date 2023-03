La Asociación de Magistrados repudió el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa

Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner durante la ceremonia

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó las expresiones de Alberto Fernández durante su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso este miércoles 1° de marzo. La entidad, presidida por Marcelo Gallo Tagle, resaltó que “un acto de trascendencia institucional, diseñado para dar cuenta al país sobre el estado de la Nación, fue aprovechado para dirigir un ataque hacia las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación”.

En un comunicado, los representantes de los funcionarios judiciales del país destacaron que los jueces supremos presentes en el recinto “escucharon educadamente un discurso proselitista colmado de intromisiones propias propias de la actividad de otro poder del Estado”.

En la Asamblea Legislativa se hicieron presentes los miembros de la Corte Suprema Horacio Rosatti (presidente) y Carlos Rosenkranzt quienes escucharon a metros del estrado las críticas del jefe de Estado, “con innegable estatura cívica”, según señalaron desde la Asociación de Magistrados.

Te puede interesar: Los jueces de la Corte Suprema fueron enfocados 39 veces en la transmisión oficial

Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Asamblea Legislativa (Gustavo Gavotti)

“Hacemos votos para que se reflexione sobre el daño que estas actitudes ocasionan a nuestras instituciones, vitales para el funcionamiento de nuestra vida democrática”, agrega el texto firmado por Tagle, en calidad de presidente de la institución, y Marcelo Peluzzi, el secretario general.

Pasado el mediodía, Alberto Fernández había elevado el tono de su alocución ante la Asamblea Legislativa, tras casi un hora y media de discurso en tono medido. Sin embargo, sobre el cierre, al hacer mención al Poder Judicial, emprendió una serie de acusaciones, aludiendo a temas como la filtración de chats que se difundió en las últimas semanas, el fallo por la Coparticipación Federal que le dio la razón al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires y la sentencia que halló culpable de delitos contra la administración pública a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, entre otros.

“Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”, había manifestado el Presidente.

Tras ello, la Asociación que conduce Gallo Tagle hizo público su estupor por el tono y el contenido de las palabras del mandatario nacional.

Marcelo Gallo Tagle

Las críticas del Presidente a la Corte

“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, había iniciado el mandatario nacional en uno de los fragmentos más altisonantes de su intervención ante los legisladores nacionales.

A partir de allí, defendió su presentación ante la Cámara y el pedido para que se revise el desempeño de los cuatro integrantes del máximo tribunal. “No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Por otro lado, Fernández se mostró critico de la actuación de la justicia en la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. “Los que atentaron contra la Constitución son los que armaban Mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quien respeta la República y quién no”.

En una enumeración que irritó a los integrantes de la oposición que escuchaban en el recinto, el jefe de Estado sostuvo: “Nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto”, “tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero”, “no trasladamos jueces e integramos Cámaras para incidir en causas en las que se persiguen políticos opositores”, “no son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia alegando persecuciones”.

Fue el momento en el que se desató una catarata de cánticos y gritos cruzados y provocó el reitro del recinto de varios referentes opositores.

Seguir leyendo: