En medio de la polémica por el quiebre del bloque del Frente de Todos en el Senado, el gobernador de Entre Ríos aseguró que seguirá dentro del espacio

Gustavo Bordet tomó distancia de la decisión del senador Edgardo Kueider de romper el bloque del Frente de Todos, junto con otros tres peronistas, y ratificó su alineamiento dentro del Frente de Todos. Según relataron a Infobae, el legislador -reconocido por ser un hombre de su confianza- no contaba con el apoyo del gobernador para separarse del espacio.

“Dar el debate y generar consensos dentro del Frente de Todos debe ser una premisa de nuestra fuerza política. Ratifico la necesidad de estar unidos para seguir construyendo acuerdos fundamentales de cara al proceso electoral 2023″, dijo el gobernador a través de un posteo en sus redes sociales.

Además, Bordet consideró que “las fracturas sólo contribuyen a generar grietas y nuestro objetivo como espacio político es darle a la Argentina un futuro de desarrollo y crecimiento sostenible en el tiempo. Nuestra pertenencia a este proyecto no tiene dudas ni condicionamientos”.

En diálogo con este medio, en el gobierno provincial explicaron que Bordet salió a despegarse de Kueider con “la intención de Gustavo de marcar su posición, no con confrontar con Edgardo. Respeta su decisión, pero quiso dejar en claro su postura”.

Además, reconocieron que la jugada de Kueider, histórico hombre de confianza de Bordet, no tuvo el aval del gobernador entrerriano, deslizaron en la sede gubernamental de la provincia.

Kueider, junto con otros senadores oficialistas, decidieron romper y conformar el bloque Unidad Federal. La nueva bancada es presidida por el jujeño Guillermo Snopek y la completan Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), María Eugenia Catalfamo, (San Luis) y la cordobesa Alejandra Vigo, que responde al gobernador Juan Schiaretti y que nunca formó parte del Frente de Todos.

De esta nueva bancada, sólo Kueider y Catalfamo vienen de provincias gobernadas por el Frente de Todos.

Hace un año, Kueider; Snopek y Espínola amagaron romper el bloque pero para formar un grupo albertista en el Senado. Luego la relación con Alberto Fernández se enfrió. Según pudo reconstruir este medio, el entrerriano está molesto con el Presidente por haber incumplido su promesa de otorgar a Entre Ríos los beneficios energéticos que tiene el Norte Grande.

El senador Kueider dijo a Infobae que su salida del bloque oficialistas y la integración de Vigo al espacio no guarda relación con el armado del esquema electoral que anunciaron Schiaretti y el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

El quiebre dejó al oficialismo en dificultades para lograr mayorías en el Senado y esta mañana no pudo sentar a 37 legisladores para tratar en la última sesión de extraordinarias la agenda prevista.

Allí, Snopek aprovechó para anunciar que su flamante bancada acompañaba a las autoridades propuestas, puso “en conocimiento del cuerpo la existencia del bloque” y pidió “la convocatoria a las reuniones parlamentarias”.

La intención del Frente de Todos era de la de tener una sesión doble. Por un lado, la elección de las autoridades y, una vez culminado ese trámite, avanzar con una agenda de temas de consenso. La idea era sancionar la Ley de Alcohol Cero y la Ley Lucio, dos proyectos que ya tienen media sanción y que cuentan con el apoyo de todos los bloques. Sin embargo, el oficialismo empezó a sentir los primeros efectos de haber perdido a cuatro senadores y no logró obtener el número de presencias necesario para abrir el debate.

“No podemos sesionar porque Juntos por el Cambio no nos da el quorum para tratar ningún tema. Teníamos gente de varias provincias que querían venir a la sesión donde íbamos a aprobar alcohol cero y les tuvimos que avisar que no vengan porque no teníamos quórum”, dijo la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti.

