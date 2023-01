Mauricio Macri viajará a Mar del Plata para presentar su libro, en un acto con aires de campaña

Mauricio Macri presentará su último libro en Mar del Plata

En otra de sus recorridas bonaerenses con aires de campaña, Mauricio Macri viajará el jueves 12 de este mes a Mar del Plata para presentar su último libro Para qué. En su entorno admiten que no será la única incursión de este tipo del ex presidente: también podría ir a Pinamar. Todavía no está definido el lugar donde se hará el acto de presentación del libro, pero sus organizadores buscan un sitio “grande” para permitir la presencia de muchos veraneantes.

Desde fines de diciembre, tres días después de regresar de Qatar, el ex presidente se instaló con su familia en el country Cumelén, en Villa La Angostura, pero no se alejó de la política: el sábado 31 se reunió a solas con Horacio Rodríguez Larreta y el lunes 1 cenó con el jefe de Gobierno, junto con las parejas de ambos. Para el 18 o 19 de enero tiene previsto reunirse allí con Patricia Bullrich.

Sin embargo, Macri pidió a sus colaboradores no abandonar su agenda de recorridas de tinte proselitista, aunque recién en marzo decidirá si será o no candidato presidencial. En ese sentido, el 21 de diciembre estuvo en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, para jugar un partido de fútbol con referentes opositores de ese bastión electoral del peronismo. En esos días aprobó una agenda de actividades de sus colaboradores que incluye los viajes a la costa atlántica para presentar su libro, una excusa perfecta para tomar contacto con la gente y sondear su reacción antes de decidir su futuro.

Te puede interesar: Mauricio Macri terminó un año con más protagonismo y comienza un 2023 con expectativas por el poder

Mauricio Macri y Guillermo Montenegro, en una recorrida por Mar del Plata, en 2016

El equipo de Macri asegura que mejoró su imagen las encuestas y que incluso aumentó la intención de voto, aunque en algunos partidos del conurbano bonaerense sigue registrando los peores números.

El viernes pasado, en diálogo con el periodista Jonathan Viale de LN+, el ex mandatario insistió en dar señales ambiguas sobre su eventual decisión de competir en las elecciones: “Sigo en el mismo lugar. No estoy anotado. Sigo trabajando”, señaló. Y ratificó indirectamente su apoyo a las PASO para dirimir las candidaturas: “(En Juntos por el Cambio) vamos a tener competencia. Hay varios anotados. Tenemos que trabajar juntos porque lo que hay que construir es enorme”.

Macri se quedará en Cumelén hasta el 20 de febrero, pero hasta entonces hará algunos viajes como el que emprenderá la semana próxima a Mar del Plata, donde tiene afinidad con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Hay quienes sugieren que también presentará su libro en Pinamar, cuyo intendente, Martín Yeza, es uno de sus aliados y es la ciudad donde está descansando el diputado nacional Hernán Lombardi, quien pertenece a su círculo más estrecho de allegados.

Mauricio Macri, con Hernán Lombardi y el intendente Martín Yeza, en Pinamar

Los tres candidatos presidenciales del PRO también recorrerán la costa atlántica. Rodríguez Larreta viajará este jueves y recorrerá hasta el domingo ciudades como San Clemente, Mar del Tuyú, San Bernardo, Pinamar, Cariló, Villa Gesell, Mar del Plata, Chapadmalal y Miramar. El viernes estará con Diego Santilli, su candidato a gobernador bonaerense, en Villa Gesell y en Pinamar y ambos cenarán luego en Mar del Plata con varios dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio. El sábado, Larreta y Santilli tienen actividades durante todo el día en esa ciudad: desde una caminata por Playa Grande con el titular de la UCR, Gerardo Morales, hasta una reunión con los equipos económicos de JxC, de la que también participarán Hernán Lacunza, del PRO, y Eduardo Levy Yeyati, del radicalismo.

Bullrich, por su parte, regresará de sus vacaciones en Brasil el 18 de enero y luego de visitar a Macri en Cumelén tiene previsto recorridas por ciudades más pequeñas de la costa atlántica, además de visitar la Fiesta del Chamamé en Corrientes, Balcarce, Córdoba, Luján y Mercedes. Su idea es estar en contacto con la gente y no con los dirigentes políticos. Tampoco proclamará ningún candidato en el interior. Según aseguran en su entorno, la jefa del PRO quiere mostrarse cerca de los votantes, hasta tal punto que sus allegados prometen que bailará chamamé cuando el 20 de enero visite Corrientes.

María Eugenia Vidal tiene armada una agenda en la costa atlántica para la segunda quincena de enero. Muchas de esas recorridas serán con Cristian Ritondo, su candidato a gobernador bonaerense.

Seguir leyendo: