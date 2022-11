Rodríguez Larreta recordó a Hebe de Bonafini con una dura crítica: “No puedo dejar de expresar mis profundas diferencias ideológicas y de valores”

Horacio Rodríguez Larreta habló durante un acto en el que formalizó el lanzamiento de Fernán Quirós como precandidato a Jefe de Gobierno

La muerte de Hebe de Bonafini, el pasado 20 de noviembre a los 93 años, motivó en los últimos días numerosas muestras de dolor y mensajes de reconocimiento por su rol como activista de Derechos Humanos. Sin embargo, poco y nada se había escuchado de boca de referentes de la oposición.

En ese contexto, Horacio Rodríguez Larreta fue consultado sobre la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y no dudó en cuestionar su figura: “Envío mis condolencias a la familia de Bonafini, pero no puedo dejar de expresar las profundas diferencias que he tenido, tanto ideológicas como en los valores”.

“Yo no concuerdo en lo más mínimo con expresiones violentas, muy agresivas, en contra de las instituciones, en contra de la Corte Suprema. Ha llegado a ponderar el ataque a las Torres Gemelas... posiciones extremas que son exactamente lo contrario de lo que yo creo para nuestro país”, apuntó el alcalde porteño en diálogo con la prensa.

Para cerrar el tema, Larreta recordó que Hebe de Bonafini “también ha tenido una participación muy cuestionable en todos los proyectos de vivienda de Sueños Compartidos que hoy están denunciados como casos de corrupción”.

