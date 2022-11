Milei dijo que aceptaría ser ministro de Patricia Bullrich si ella le gana una interna

Patricia Bullrich y Javier Milei compartieron un acto durante la pandemia de COVID-19

Con el objetivo de vencer al kirchnerismo en las elecciones de 2023, el diputado libertario Javier Milei aseguró que estaría a dispuesto a ser ministro de un hipotético gobierno de Patricia Bullrich, en caso de que, en una eventual disputa electoral interna, sea la presidenta del PRO la vencedora.

El economista no le cierra la puerta a la coalición opositora, pero no ahorra en críticas a la hora de establecer sus condiciones: “Juntos por el cambio tal cual existe hoy es inviable porque los radicales son la internacional socialista, la Coalición Cívica es un desprendimiento por izquierda del radicalismo y el ala blanda de Juntos es también un problema porque recita las ideas que nos han condenado al fracaso y con la fatal arrogancia de creer que son más inteligentes y lo pueden hacer bien”.

Para Milei, “las palomas” de JxC “son kirchneristas reloaded”. “Por lo menos los kirchneristas son brutos, éstos en cambio van a hacer daño de manera eficiente con lo cual es más problemático”, agregó. En este marco aclaró que él no está dispuesto a ser parte de “un nuevo fracaso que traiga a los kirchneristas de vuelta”: “No quiero hacer a Máximo Kirchner presidente en 2027, no quiero ser parte de ese fracaso”.

Te puede interesar: En medio de las internas del PRO, Rodríguez Larreta invitó a Lousteau a la reunión de gabinete de la Ciudad

No obstante, reconoció que “hay un ala de Juntos por el Cambio con la cual me llevo muy bien y puedo trabajar”. En declaraciones a Todos Noticias (TN), al ser consultado sobre si llegaría a un acuerdo electoral con ese sector, señaló que no se “desvive” por tener un cargo: “Me da lo mismo”. “Estoy dispuesto a involucrarme en la gestión solo si creo que hay chance de éxito. No voy a estropear mi trabajo de batalla cultural que llevó de hace más de 20 años, no estoy dispuesto a rifarlo en algo que sé que va a terminar mal”, manifestó.

“Trabajo para un proyecto en el cual yo podría ser el presidente. Creo que una Argentina mejor es posible y que sí se puede arreglar. A diferencia de los otros, yo sí sé como se arregla, y tengo el coraje para hacerlo”, planteó.

En ese sentido, dijo que no se podría sentar con Ricardo López Murphy “por el comportamiento de sumarse a una coalición socialdemócrata traicionando los valores de la libertad”. Pero con Patricia Bullrich la situación sería diferente: “Ella no ha hecho la predica que ha hecho López Murphy, ni dijo las cosas que ha dicho López Murphy”.

Javier Milei de campaña en el conurbano bonaerense

“Estoy dispuesto a recibir en nuestro espacio al ala dura de Juntos por el Cambio y si quieren una interna le damos la interna y si ganan acompañamos”, declaró. Milei fue por más y señaló que si Bullrich lo vence en una interna “fuera de la estructura de Juntos por el Cambio”, él estaría dispuesto a ser su ministro de Economía. Incluso el diputado libertario remarcó que la propuesta ya se la hizo a la propia titular del PRO y al ex presidente Mauricio Macri.

“No puedo estar del otro lado porque tampoco me quieren y no me interesa que me quieran. Los fracasados, los que tranzan, los que son socios de los k, que les aprueban presupuestos que implican mas impuestos, con esos no”, cargó contra lo que él considera el “ala blanda” de JxC.

“Voy a gobernar con la gente de mi lado, si la casta me bloquea y juega fuerte yo voy a contestar de la misma manera. Llamaré a consultas populares y los expondré frente a la sociedad, la porquería que son y por qué los quieren robar”, arremetió fiel a su estilo. “Me metí en esto para volver a poner a la Argentina de pie. Le voy a demostrar a la sociedad la basura que es la casta”, concluyó.

Seguir leyendo: