El kirchnerismo amenaza con no acatar el fallo de la Corte Suprema que frenó la maniobra de CFK en el Consejo de la Magistratura

El cuerpo de senadores del Frente de Todos posa para la foto durante una reunión de bloque

La Corte Suprema de Justicia revocó ayer el decreto que designó al senador Martín Doñate (Frente de Todos) como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura y sostuvo que esa banca le corresponde a Luis Juez, representante de Juntos por el Cambio.

La resolución abrió un nuevo frente de batalla entre el oficialismo y la oposición, porque desactivó una maniobra de Cristina Kirchner para quedarse con un lugar clave en el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial.

Mediante una carta firmada por el jefe del bloque opositor en el Senado, la oposición reclamó que la actual titular del senado “cumpla en designar” a Luis Juez en el Consejo de la Magistratura,. Sin embargo, el oficialismo respondió con un comunicado mucho más duro en el que apuntó contra la decisión del Máximo Tribunal de Justicia.

Te puede interesar: La Corte desactivó la última maniobra de Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura: los argumentos de un fallo contundente

“Fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo”, comienza el texto firmado por el bloque de senadores del Frente de Todos.

“Se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial, con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura”, acusó el kirchnerismo.

En el párrafo siguiente se deja abierta la posibilidad de abrir una batalla judicial para no cumplir la resolución: “El fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado. Por otra parte, el juez (Horacio) Rosatti no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura”.

En ese contexto, los legisladores kirchneristas convocaron para hoy al mediodía a una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias del Honorable Senado de la Nación.

Te puede interesar: Durísimo fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner por el Consejo de la Magistratura

Un fallo contundente

En su sentencia, la Corte Suprema consideró que la vicepresidenta incurrió en “artimañas” para quedarse con un lugar que no le correspondía en el órgano que controla y remueve a los jueces.

“La realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo”, señala el fallo del Máximo Tribunal.

Además, sin mencionar a Cristina Kirchner, en otro fragmento se refiere a su figura: “La Presidencia del Senado no solo designó al representante de ‘Unidad Ciudadana’ sin convocar al ‘Frente PRO’ para escuchar sus posiciones, sino que lo hizo de espalda a los pedidos escritos que este último bloque ya le había presentado.”

Te puede interesar: El oficialismo prepara una respuesta judicial por la silla en el Consejo de la Magistratura y se alarga el conflicto

En concreto, según la resolución que firmaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, “la Presidencia del Senado designó al representante de dicha cámara a propuesta de un bloque que se constituyó ficticiamente como segunda minoría, desplazando de modo ilegítimo al bloque que reúne esta condición (el ‘Frente PRO’)”.

Cristina Kirchner habla durante el acto de la UOM que se realizó el viernes 4 de noviembre (Foto: Luciano González)

En ese contexto, prestigiosos constitucionalistas analizaron y avalaron la sentencia judicial. Entre ellos está el constitucionalista Félix Lonigro, quien -en diálogo con Infobae- destacó: “Lo que dice la Corte es que la división del bloque del Frente de Todos fue de mala fe y que tuvo por objetivo únicamente violentar la composición del Consejo”.

Además Lonigro señaló que el kirchnerismo dice que se anuló la división del bloque que hizo Cristina en el Senado, pero “es falso, porque lo que anuló no fue la designación que hizo el Senado del senador por la segunda minoría, no se inmiscuyó en la potestad de organizar bloques, sino en el proceso que siguió el Senado para designar a uno de sus representantes en un órgano que no es del Congreso, sino del Poder Judicial”.

“Si Cristina Kirchner no obedeciera la sentencia, no solo incurriría en mal desempeño, que la haría merecedora de un juicio político, sino que además cometería el delito de desobediencia, establecido en el artículo 239 del Código Penal”, advirtió el constitucionalista.

En la misma sintonía se expresó Daniel Sabsay: “Es otro fallo que como muchos otros restaura las instituciones y la igualdad. La Corte Suprema desbarató la burda maniobra que perpetrara Cristina Kirchner, al desdoblar el bloque del Frente de Todos e impedir que Luis Juez asumiera el cargo en el Consejo de la Magistratura”.

Finalmente, el reconocido abogado Pablo Lanusse destacó que el fallo fue “como una bocanada de aire republicano” que le pone freno a una estrategia burda del kirchnerismo. “En términos futbolísticos, nadie aceptaría que le hagan trampa en un partido metiendo dos jugadores por uno. Bueno, la Corte vino a poner un fin a eso y a desnudar la trampa que quisieron hacer en el Senado”, concluyó.

Seguir leyendo