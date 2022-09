Perotti se mostró con Schiaretti y se sumó a los gobernadores que quieren suspender las PASO nacionales

Perotti y Schiaretti firmaron un acuerdo interprovincial

¿Por qué obligar a toda la ciudadanía a una elección de candidatos? Esa misma pregunta que desde hace unos meses recorre el ambiente político del país se la hizo el gobernador santafesino Omar Perotti para justificar su opinión en contra de las PASO. Se sumó así a la lista de mandatarios, sobre todo peronistas, que ya se han expresado a favor de suspender las elecciones primarias a nivel nacional.

Pero en su caso el tema tiene un contrasentido. Si bien está a favor de que no se hagan los comicios previstos para el 13 de agosto en todo el territorio argentino, en su provincia están demasiado instaladas las primarias abiertas y sólo podrían cambiarse con el apoyo de la oposición, que domina la Legislatura. Imposible.

A nivel nacional es sugestivo que se esté hablando de una posibilidad que todavía no tiene ni siquiera un proyecto redactado para ser ingresado al Congreso nacional. Asimismo, en ese caso, no se sabe si el oficialismo reuniría los votos necesarios para que sea aprobado, aunque tanto el presidente Alberto Fernández como el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se han manifestado públicamente sin descartar el asunto. “Hay clima, se comenta”, dicen los legisladores.

Fueron algunos gobernadores más referenciados en el kirchnerismo los que empezaron a pronunciarse a favor de suspender las PASO. La tentación parece clara: el daño que esa decisión podría provocar en el armado nacional de la alianza opositora entre el PRO y el radicalismo. Aunque no dejaron aún registro público, trascendió que no sólo hay gobernadores peronistas entre los que ven con buenos ojos la iniciativa.

Dos gobernadores en sintonía

Un peronista que no comulga con el gobierno nacional es el cordobés Juan Schiaretti, que viene fogoneando la suspensión con polémica incluida en su provincia. En la ciudad santafesina de Coronda, repitió: “Si creyera que las PASO son una solución para el mejor funcionamiento democrático, ya las hubiéramos instrumentado en Córdoba, pero no las tenemos”.

Ni Schiaretti ni Perotti están de acuerdo con las internas abiertas obligatorias a nivel nacional. Así se habían expresado ya en 2020 cuando por una circunstancia más seria que la actual, como fue la pandemia, se consideró la misma idea de suspenderlas. Y no prosperó. Ambos siguen pensando igual: el cordobés ya lo viene diciendo y Perotti lo blanqueó ahora por primera vez.

Ambos gobernadores se reunieron hoy para anunciar la licitación de la primera etapa de un acueducto interprovincial, según dijeron la primera obra de esta magnitud entre dos provincias argentinas desde que se construyó el túnel subfluvial que une Santa Fe con Paraná, Entre Ríos. Además de las coincidencias políticas, tuvieron otras sobre federalismo y gestión.

Para ponerse a resguardo de las críticas que podría recibir en la provincia de Santa Fe, donde las PASO parecen destinadas a hacerse, incluso si las primarias se suspenden a nivel nacional, Perotti dijo algo sabido: que hay una ley que obliga a hacerlas, al igual que en la Nación.

- “Pero ahora se habla de suspenderlas”, le advirtieron.

- “Personalmente nunca estuve de acuerdo”, respondió.

Ni Schiaretti ni Perotti están de acuerdo con las internas abiertas obligatorias a nivel nacional

La incidencia nacional

¿Qué repercusión tiene la definición del gobernador de Santa Fe en la estrategia nacional? Ninguna. Los cuatro diputados nacionales del peronismo van a acatar lo que se resuelva a nivel partidario.

Más difícil puede ser la situación de Eduardo Toniolli, que llegó a la Cámara por la ley de lemas y pertenece al Movimiento Evita, que apoya las PASO. Aunque cerca de ese espacio se escuchó una argumentación que confirma la grieta: “Si nos explican que suspender las PASO es la forma de ganarle a Cambiemos, nos puede interesar”.

Otros que ante una votación de suspender las PASO se enfrentarían a un problema serían los dos diputados nacionales del socialismo santafesino, Mónica Fein y Enrique Estévez, que integran el interbloque federal con sus pares cordobeses, que responden a Schiaretti. Seguramente van a votar divididos en el caso que haya proyecto de ley. Los cordobeses siempre estuvieron en contra y los santafesinos, a favor.

La sorpresa de Perotti

Aunque sostiene que piensa lo mismo desde hace tiempo, la opinión de Perotti impactó en propios y extraños. “Me sorprende que se haya jugado tanto”, dijeron quienes están acostumbrados a su manera de discurso que prefiere evitar las definiciones categóricas.

Desde su entorno aseguran que el gobernador santafesino adhiere a la idea de la suspensión porque entre sus impulsores está el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. “A Cristina también ya la convencieron de la idea”, aseguran por lo bajo. No suena desacertado lo que se dice de Perotti. En lo electoral, el gobernador de Santa Fe parece entusiasmado con la perspectiva de que la flamante gestión del tigrense mejore las chances del oficialismo de cara al 2023.

Tal vez por eso, entre otras razones, Perotti está decidido a convocar las elecciones generales en la provincia lo más cerca posible de las nacionales. No juntas, porque no se lo permiten los plazos. Debe hacerlo por separado no por una decisión política, sino porque lo indica la ley. Se estima que serán en setiembre, y las generales nacionales están fijadas para el 22 de octubre.

En Santa Fe hay unos plazos para definir en cada turno las fechas y el calendario electoral. Las internas serían a mediados de año y sin las PASO nacionales no habría que votar una vez por mes en la segunda mitad del año que viene en la provincia.

Y el tramo final del mandato de cualquier gobernador, que se conoce como el tiempo del “pato rengo”, se acortaría a menos de tres meses.

