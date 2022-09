Con la presencia de Massa y varios ministros, la semana que viene comenzará el debate del Presupuesto 2023 en Diputados

Reunión de las autoridades de la Cámara de Diputados con los jefes de bloque

El esperado debate en torno al proyecto de Presupuesto 2023 comenzará el miércoles de la semana que viene en la Cámara de Diputados. En una reunión de la que participaron la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, y los jefes de los diferentes bloques se acordó hoy que tras la presentación oficial, que estará a cargo del ministro de Economía, Sergio Massa, también asistirán varios funcionarios del Ministerio de Economía y distintos ministros del gabinete nacional.

Ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo adelantaron que se prevé que el proyecto llegue al recinto el 26 de octubre, para dejarle un mes completo -noviembre- al Senado para su aprobación definitiva. “Si está todo bien, tal vez adelantemos todo una semana”, detallaron.

De las reuniones en la comisión de Presupuesto participarán Raúl Rigo (Hacienda), Eduardo Setti (Finanzas), José de Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura) y Flavia Royón (Energía). Por otro lado, también expondrán los titulares de AFIP, Carlos Castagneto, de ADUANA, Guillermo Michel, y de ANSES, Fernanda Raverta, y los ministros del gabinete nacional Claudio Moroni (Trabajo), Alexis Guerrera (Transporte) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas).

Desde Juntos por el Cambio solicitaron la presencia del jefe del Banco Central, Miguel Pesce, y de los titulares de las empresas estatales deficitarias, como Aerolíneas Argentinas.

Sergio Massa, ministro de Economía

“El oficialismo se comprometió a que no quede nadie sin venir. No queremos un tratamiento exprés. Tenemos predisposición pero que no quede nadie sin venir”, explicó Mario Negri, presidente del bloque de la UCR.

Por su parte, la diputada del PRO Silvia Lospennato agregó: “Es muy importante la presencia de Pesce. Vimos buena predisposición. Queremos llevar transparencia a la ciudadanía y que todos sepamos qué estamos votando cuando estamos votando el Presupuesto”.

Desde el Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez calificó la reunión como “muy positiva” e insistió en la importancia de que el titular del BCRA exponga ante los legisladores.

En tanto, Juan Manuel López, titular de la bancada de la Coalición Cívica, advirtió que dentro de Juntos por el Cambio discutirán si apoyan el blanqueo de fondos propuesto en el Presupuesto. “No somos muy propensos a votar blanqueos, pero esto lo vamos a discutir”, dijo.

Una vez concluidas las exposiciones de los funcionarios, comenzará el debate en comisión entre los diputados y diputadas que integran Presupuesto y Hacienda para buscar dictamen y tratar el proyecto en el recinto.

Juan Manuel López, Mario Negri y Cristian Ritondo

El encuentro se realizó hoy en el Salón Delia Parodi y contó con la presencia de Germán Martínez (FDT), Paula Penacca (FDT), Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (CC), Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Romina Del Plá (PO – FIT), Silvia Lospennato (PRO), Nicolás Del Caño (PTS - FIT), José Luis Espert (Avanza Libertad), Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), Diego Sartori (Fte. de la Concordia Misionero). Además, participaron el vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi (PRO), y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: Carlos Heller (presidente), Marcelo Casaretto (FDT), Itaí Hagman (FDT), Sergio Palazzo (FDT), Hugo Romero (UCR) y Paula Oliveto (CC).

Noticia en desarrollo

