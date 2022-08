Tras la arremetida de Elisa Carrió, María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio cerraron filas y se mostraron juntos

Vidal estuvo junto a Frigerio en Paraná

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se sumó a los otros presidenciables de Juntos, Horacio Rodríguez Larrea y Patricia Bullrich, y también logró su foto con Rogelio Frigerio, el candidato que en la oposición ven ya casi como número puesto para alcanzar la gobernación de Entre Ríos en 2023 y terminar con un ciclo de 20 años de gobiernos peronistas.

Vidal recorrerá Paraná, Villaguay y Concordia desde hoy y hasta el viernes, tomando contacto con distintos sectores de la mano del ex ministro del Interior. Antes de la recorrida, tuvieron un contacto con la prensa y se esforzaron en dar por superado el “episodio Carrió” y sus cuestionamientos y agravios hacia el interior de la coalición opositora.

“Todo lo que tenía que decir sobre las declaraciones de Lilita ya lo dije – afirmó Vidal - Reitero: no tengo dudas sobre la honestidad de ninguno de los miembros de Juntos por el Cambio . Nuestra prioridad hoy es transmitir que somos un espacio que mantendrá la unidad, porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, más allá de las tensiones y diferencias que puede haber entre nosotros”, afirmó.

Para Vidal, situaciones como las vividas con la líder de la Coalición Cívica “lo único que hacen es profundizar el desánimo que hay sobre la política”, subrayó.

Sin embargo, los resquemores permanecen en el plano personal.

– En unos días (el 8 de septiembre) es su cumpleaños ¿Lilita estará invitada al festejo? – preguntó Infobae.

“Paso siempre con mi pareja y con mis hijos, así que no hay fiesta”, respondió Vidal entre risas.

Frigerio fue por la misma senda. Afirmó que no gastará “tiempo ni energía” en contestar “agravios ni ataques personales” de otros dirigentes políticos. “Nuestra obligación es mantener la llama de esperanza que se encendió en la gente con el triunfo en noviembre del año pasado. Es de lo único que se pueden agarrar los argentinos para pensar que hay algo adelante”, afirmó.

“Tenemos que tener la responsabilidad que no tiene el oficialismo y hablar de los problemas de la gente. No podemos desviarnos un minuto de eso. Si nosotros somos el espejo de ellos, ¿qué les queda a los ciudadanos? Debemos ofrecerles una propuesta superadora en uno de los momentos más tristes de nuestra historia”, apuntó Frigerio.

– ¿Esto significa que dejó de lado la idea de querellar a Carrió? – consultó este medio.

“No. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, respondió citando al personaje de Panigazzi que encarnaba Juan Leyrado en “Gasoleros.

“Frente a la gente no podemos dar este espectáculo bochornoso, igual al que da el kirchnerismo con un discurso alejado de lo que sufren los ciudadanos. Ahora: después está la cuestión personal y para eso está la Justicia. Si hay denuncias concretas, tienen que hacerse en Tribunales. Si son cuestiones políticas, debemos resolverlas entre cuatro paredes en la mesa de conducción de Juntos por el Cambio”.

“No podemos ser funcionales al kirchnerismo con estas peleas internas. No lo seré. Tengo un objetivo claro: trabajar en un proyecto de desarrollo para mi provincia y no me desviaré un segundo de ese camino”, acotó.

María Eugenia Vidal, diputada nacional

De cara al 2023

Vidal manifestó que está recorriendo la Argentina desde principios de año. “El objetivo es hacer bien mi trabajo: como diputada nacional represento a todos los argentinos. Y uno no puede representar lo que no conoce, lo que no siente, lo que no entiende, lo que no escucha”, enfatizó.

Acumuló, según dijo, más de 30 mil kilómetros en su paso por una decena de provincias. “Veo mucha angustia y mucho desánimo”, comentó. Ante una pregunta concreta, convalidó que su intención en 2023 es disputar la presidencia de la Nación.

“Es imprescindible que, para el año que viene, consolidemos una alternativa de gobierno, un equipo con un plan serio y consistente. En cada provincia, trabajo en acompañar y fortalecer esos equipos. Queremos darle una alternativa a los argentinos no solo en la Nación, sino en cada una de las provincias y de los municipios ”, resaltó.

Sindicalistas y peronistas

La actual diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires aprovechó también para defender su proyecto de ley para evitar las reelecciones indefinidas en los sindicatos. Y reconoció que los gremialistas tampoco estarán en el festejo de sus 49 años. “ Se ve que será un cumpleaños chico ”, bromeó.

“Esto no es nuevo para mí. Empecé hace muchos años una pelea contra los privilegios y las mafias enquistadas en el sistema. Lo hice como gobernadora, como cuando impulsé la ley que evitaba las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses. No es bueno que nadie se quede en el poder para siempre . Creo en la alternancia”, remarcó.

Vidal señaló que no ha habido “renovación en la dirigencia sindical. Tenemos dirigentes a cargo de un gremio durante más de 30 años. Debe haber renovación y transparencia en el manejo de los recursos públicos y parte de los fondos que manejan los sindicatos a través de las obras sociales lo son”.

Edificio de la CGT en la calle Azopardo

La ex mandataria bonaerense tomó distancia de las definiciones que hizo Carrió cuando criticó el acercamiento de Juntos a lo que la líder de la CC denominó panperonismo. “Lo que define la ampliación de JxC no es la pertenencia partidaria, sino los valores. Lo más importante no es el quién, sino el para qué. De hecho, en las elecciones de 2021 hubo referentes peronistas participando (en las listas opositoras) en varias provincias”, recordó.

“Lo que tiene que funcionar como filtro son los valores. En eso coincido con Lilita: la honestidad y la decencia tiene que ser un pasa / no pasa. Eso y la definición de país: hacia dónde queremos ir”, concluyó.





Seguir leyendo: