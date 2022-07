Joaquín De La Torre se consolida en al armado electoral de Milei y tiende puentes con Mauricio Macri

Joaquín De La Torre, ex intendente de San Miguel

En plena incertidumbre cambiaria por la corrida del dólar, los equipos a cargo del armado político de Javier Milei trabajan a ritmo frenético para diseñar su estructura presidencial. En la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza tiene como consejero a un hombre fuerte de Juntos por el Cambio que recita de memoria cada ruta bonaerense: Joaquín De La Torre, ex intendente de San Miguel y dirigente cercano a Mauricio Macri, está detrás del armado del economista de cara a 2023 .

El legislador bonaerense sigue en Juntos por el Cambio, aunque por momentos reniega. En mayo se ofuscó por la decisión de su bloque de acompañar la elección de Federico Thea -Axel Kicillof- al frente del Tribunal de Cuentas provincial. Tras esa jugada, De La Torre renunció a la vicepresidencia segunda del Senado. Pero no dimitió a su banca ni a la coalición.

Íntimo de Macri, De La Torre fue parte del grupo selecto que el expresidente invitó al almuerzo en Los Abrojos con Mario Vargas Llosa, también en mayo. Quienes también participaron en aquel banquete junto al Nobel de literatura y Cayetana Álvarez de Toledo fueron Miguel Ángel Pichetto, Fernando De Andreis, Alfredo Cornejo, Nacho Torres y Gerardo Bongiovanni.

De La Torre fue parte del grupo selecto que Mauricio Macri invitó al almuerzo en Los Abrojos con Mario Vargas Llosa

Las negociaciones con los libertarios por el sello partidario de De La Torre

El barón de San Miguel presta su expertis y parte de su equipo al armado bonaerense de La Libertad Avanza. No sólo eso, sino que también dio su sello partidario nacional para impulsar la candidatura presidencial de Milei. Faltan apenas detalles para que se oficialice el apoyo del Partido Renovador Federal -que pertenece a De La Torre- a la coalición libertaria.

En provincia de Buenos Aires, el armado que lidera Carlos “Chino” Kikuchi está a cargo Sebastián Pareja, escribano y exasesor de Carlos Menem. Junto él trabaja José Richards, apoderado del partido Renovador Federal que responde a De La Torre. El otro dirigente con terminal política en San Miguel es Gustavo Cuervo, también apoderado del partido del legislador cambiemita.

El toque de pimienta al armado libertario se lo da José María Videla Sáenz, legislador provincial de Mendoza y presidente del partido Renovador Federal. El mendocino es amigo de Carlos Maslatón desde hace 18 años, tras el paso de ambos por la Fundación Río de la Plata (FURP).

En el entorno de Kikuchi aseguran que hoy el abogado liberal está vetado de La Libertad Avanza. Milei no le perdonará al ex UceDé los comentarios sobre su hermana Karina, surgidos en plena interna libertaria. No obstante, la amistad de Videla Saénz con Maslatón no es un óbice para avanzar con el apoyo partidario.

La palabra final en el Partido Renovador sobre el respaldo a Milei no está en Mendoza, sino en la Primera Sección Electoral bonaerense. Concretamente en San Miguel. Incluso, ya está el visto bueno para cambiarle el nombre al partido, con el propósito de que tenga más empatía libertaria. Es que Renovador Federal todavía remite a massismo.

El vínculo de De La Torre con Victoria Villarruel

Pablo De La Torre con Victoria Villarruel

Otro actor relevante es Pablo De La Torre, hermano de Joaquín, actual secretario de Familia de San Miguel. El médico pediatra fue el enviado especial a la asunción de la diputada Victoria Villarruel como presidenta del Partido Demócrata bonaerense, la semana pasada.

“Vamos a colaborar con todo lo que Vicky quiera emprender” , le dijo a Infobae un puntero del entorno de la política de San Miguel. En ese sentido, el emprendimiento de Villarruel implica recorrer los 135 municipios bonaerenses para instalarse y fortalecer al Partido Demócrata. Y si de algo saben los De La Torre es sobre armados electorales en la provincia más grande del país.

El vínculo entre la diputada de La Libertad Avanza y el legislador del PRO es un tanto reciente. A pesar de ello, la relación se afianza porque los dirigentes tienen sintonía axiológica. La defensa del pañuelo celeste PRO Vida es uno de los temas que los acerca.

“En los armados, Joaquín es joaquinista, pero ideológicamente es tan peronista como de derecha, y Vicky es alguien liberal que abraza ideas nacionalistas y algunas conservadoras; por eso tienen empatía en muchos aspectos”, explica un dirigente bonaerense que tiene cercanía con ambos.

El 21 de abril, Villarruel fue invitada a San Miguel a dar una charla titulada “Desmalvinización Argentina”. Luego de esa actividad, la diputada fue invitada a una cena junto a De La Torre, funcionarios de ese municipio y legisladores bonaerenses que reportan al exintendente sanmiguelino.

De La Torre quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy es un alfil leal a Macri, aunque sus posibilidades de competir por la gobernación dentro de JxC son remotas. “El candidato del PRO en PBA va a ser Santilli”, avizora un puntero del entorno del ex ministro de Gobierno bonaerense. También es improbable que De La Torre no sea candidato dentro de La Libertad Avanza.

Macri está muy al tanto del armado libertario y, especialmente, del soporte que brinda De La Torre en ese sentido. “Es el ingeniero que construyó ese puente con Milei”, insinúa un operador político del PRO que es tan cercano a De La Torre como al ex presidente. El ex jefe de Estado está cada vez más activo y no descuida el “fenómeno libertario”.

Quienes conocen a Macri deslizan que el fundador del PRO hace años que está mucho más cerca de la ingeniería electoral que de la civil. En esas lides, De La Torre es uno de sus mejores aliados.

SEGUIR LEYENDO