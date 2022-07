El embajador de Estados Unidos pidió “mitigar las restricciones a los dólares y a las importaciones”

DGRI y comisión de Ralaciones Exteriores y Culto , el 5 de julio del 2022, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Gabriel Cano /Comunicacion Senado).-

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, participó esta tarde de una audiencia con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación. Allí, el diplomático alertó por las quejas de las empresas que no pueden sacar su dinero del país y agregó: “Para invertir dinero uno tiene que tener acceso a sus fondos y a las ganancias” .

Es la segunda visita que hace el representante de los Estados Unidos a la Cámara alta: el 28 de marzo pasado visitó a Cristina Kirchner. En aquella ocasión, la vicepresidenta comunicó que le había requerido al representante de EEUU “la colaboración de su país” en el proyecto de ley que habían presentado senadores oficialistas para cancelar la deuda con el FMI a través de la creación de un fondo con dinero recuperado del lavado y la evasión.

En esta oportunidad, el intercambio con los legisladores de la Comisión estuvo marcado por la discusión económica local, las restricciones de la economía argentina y las posibilidades de inversiones estadounidenses y el próximo encuentro entre los presidentes Alberto Fernández y su par de los Estados Unidos, Joe Biden.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto (Fotos: Gabriel Cano /Comunicacion Senado).-

Luego de una breve introducción por parte del presidente de la Comisión, Adolfo Rodríguez Saá, en donde hizo una breve historia del Salón Azul, uno a uno los senadores de la comisión se fueron presentando haciendo referencia a la provincia a la que representan y, principalmente, la producción económica de cada uno de los distritos.

En las primeras palabras de Stanley, el embajador hizo referencia a las democracias de ambos países teniendo en cuenta que ayer fue el día de la independencia en los Estados Unidos y en los próximos días será en la Argentina. “Nuestras democracias y nuestras constituciones son muy parecidas, tenemos los tres poderes que funciona muy bien”, señaló.

Para ejemplificar esto, expresó: “Me sorprendieron algunos fallos del poder judicial de nuestra Corte Suprema, en referencia a la interrupción del embarazo, pero no me queda más que sentarme y decir nuestra democracia funciona. Pero como ciudadano solo me queda elegir representantes que voten otras leyes”.

Luego de eso, hizo paso al punto principal del encuentro que fueron las inversiones, tanto los pedidos de las provincias a través de los senadores como también lo que entiende que son los problemas que hoy tiene la Argentina para que lleguen los capitales americanos.

El presidente Alberto Fernández junto a su par Joe Biden

“Hay mucho que Argentina puede aprender de nosotros y nosotros muchísimo de Argentina. No tienen tiroteos masivos como nosotros, tienen un gran respeto hacia los derechos del aborto, tienen derechos en materia de género, hay mucho que podemos aprender y mucho que podemos intercambiar. Tienen italianos, españoles, judíos, ucranianos, tienen un crisol de cultura como en los Estados Unidos. Hay mucho que podemos trabajar juntos”, señaló.

Pero cuando fue avanzando la conversación, Stanley también lo hizo en las definiciones: “Valoro sus comentarios sobre las oportunidades de sus provincias y las oportunidades de inversiones. Tenemos empresas que se están mirando y tienen ganas para invertir pero hay un riesgo que tenemos que mitigar juntos como son las restricciones al acceso al capital y las restricciones a las importaciones”.

“Para invertir dinero uno tiene que tener acceso a sus fondos y a las ganancias y las empresas se quejan que no pueden sacar su dinero del país. Si podemos generar un pastel más grande para todos sería mejor en el país, tenemos que mitigar el riesgo para que las empresas inviertan, ellas están dispuesta a hacerlo”, agregó.

Stanley mostró interés por la energía y los alimentos que se producen en el país y señaló que esos eran los sectores en donde las empresas mostraban más interés. “El mundo necesita alimentos y combustible, y ¿Qué tiene Argentina? alimentos y combustibles. Tienen algunos problemas económicos, pero hay una ola enorme afuera. Tiene una de las mayores reservas de energía, tienen el litio, maíz, trigo, soja, fertilizantes, el sol, el viento, tienen todos lo que necesitan para alimentar y energizar al mundo”.

“Una cosa que aprendí acá es que hacen falta dos para bailar un tango así que no puede ser solo Estados Unidos quien trata de impulsar esta alianza sino que Argentina tiene que participar. Los dos lados tienen que ceder”, finalizó el representante de los Estados Unidos en la Argentina.

