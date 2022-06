La pregunta que incomodó a Cerruti: “El Presidente y la vice llegan juntos y se van juntos”

El enojo de Gabriela Cerruti ante una pregunta en conferencia de prensa





Como suele hacerlo todo los jueves, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, contestó esta mañana en conferencia de prensa las preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada.

La rueda incluyó una variedad de temas que están en la agenda, entre ellos la polémica por el “festival de importaciones” denunciado por Cristina Kirchner el lunes pasado en la CTA y la situación de los tripulantes del avión venezolano-iraní que, según los dichos de la funcionaria, no tienen vínculos con el terrorismo internacional.

Pero sobre el final del encuentro, hubo una pregunta que despertó el enojo de la portavoz.

- ¿El Gobierno considera que Cristina Kirchner sigue formando parte del Poder Ejecutivo como vicepresidente?, preguntó el periodista Miguel Nicolich de radio Rivadavia.

- La verdad es que no merece respuesta esa pregunta, pero qué quieren que le diga... Salvo que usted sea golpista, un presidente y una vicepresidenta son votados juntos y se van juntos del Gobierno. Muchas gracias por la pregunta.

Nicolich había fundamentado su inquietud en la actitud confrontativa que muestra la Vicepresidenta al exponer en públicos debates que debieran ser saldados internamente.

El lunes pasado, durante un acto de la CTA, la propia ex Presidenta abordó la cuestión y aclaró que sus críticas no ponen en duda la unidad del Frente de Todos. “Eso nunca estuvo ni estará en discusión”, planteó. No obstante, volvió a hablar de los funcionarios que no funcionan y puso como ejemplo qué hizo su administración cuando un empresario que importa grúas pidió un mayor cupo para traer productos del exterior. “Le dijimos: “Exportá algo”. Y se dedicó a la miel y me acuerdo que nos acompañó a Angola y tuvo que pedir miel prestada para ir a vender a la feria de Angola. Esto es tener funcionarios y funcionarias que funcionan, que se sientan a discutirles. No hay que agacharles la cabeza, no hay tampoco que pelearse, hay que sugerir orientaciones”, argumentó.