Gerardo Milman: “Rodríguez Larreta y Bullrich hablaron de trabajar juntos en un plan económico”

Gerardo Milman: "Veremos quién es Milei el año que viene y cómo eso ordena o desordena a Juntos por el Cambio”

Es la mano derecha de Patricia Bullrich, diputado nacional y un reconocido “halcón”. Por eso estuvo con la titular del PRO en el desayuno que se hizo el sábado pasado en la casa de Horacio Rodríguez Larreta, en donde hablaron sobre sus diferencias y apaciguaron las tensiones generadas por el polémico comunicado de Juntos por el Cambio que le cerró el paso al libertario Javier Milei.

Gerardo Milman cuenta a Infobae cómo se gestó el encuentro y revela los temas sobre los que conversaron. Entre otros, la posibilidad de que Larreta y Bullrich trabajen para consensuar un programa económico si Juntos por el Cambio llega al gobierno en 2023: “Nosotros, desde el PRO, tenemos que tratar de contribuir para que rápidamente los referentes económicos de la coalición se pongan a cerrarlo -dijo-. Ya hay muchas ideas, habrá que terminar de cerrar un marco común y quien sea candidato presidencial aportará un plus, pero se necesita una base sobre la cual todos los candidatos que haya le ofrezcan a la ciudadanía una solución para resolver la situación acuciante”.

Según el legislador, el jefe de Gobierno estuvo de acuerdo con la jefa del PRO en que el comunicado de JxC que menciona al líder libertario fue un error. “Un año y medio antes de las elecciones, es absolutamente ingenuo plantearse una política de alianzas, ni con Javier ni con otro, y además porque Milei no está queriendo entrar y Juntos por el Cambio no lo está invitando. Es una discusión abstracta. Veremos quién es Milei el año que viene y cómo eso ordena o desordena a Juntos por el Cambio”.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

— Usted estuvo en la reunión de Rodríguez Larreta y Bullrich. ¿Cómo se gestó el encuentro?

— Antes de la reunión habíamos establecido un “puente rojo” entre (Fernando) Straface y yo para establecer un mecanismo de diálogo ante cualquier emergencia, diferencia o llamado de atención. Luego de la reunión de JxC del miércoles pasado, cuando sucedió lo del comunicado, Straface me llamó planteándome que la reunión que tenía que ser para consolidar la unidad terminó en un lío. Y entonces me propuso que nos juntemos otra vez, pero dije que después de semejante batahola Patricia y Horacio tenían que estar. Así se hizo el encuentro a las 8.30 del sábado pasado.

— ¿Qué charlaron sobre el comunicado tan polémico?

— Horacio planteó que el comunicado había sido un error y aclaró que él no había participado en ninguna reunión para armar una estrategia antes de que se encontrara JxC, sí que había tenido conversaciones bilaterales con distintos dirigentes que lo llamaron y le plantearon que había que pronunciarse al respecto. Pero aclaró que no había concurrido a ninguna reunión al respecto.

— ¿Hubo algún reproche? Bullrich creía que le hicieron una cama porque Larreta, Gerardo Morales y Elisa Carrió acordaron una estrategia para frenar a Milei a espaldas de los demás.

— No hubo ningún reproche. A partir de que Horacio entendió que había sido un error, no tenía sentido ponerse a discutir cómo se había gestado. Ya el día anterior Mauricio había dicho que había sido un error. Tenía cero consenso adentro del PRO. La posición de Patricia era mayoritaria y absoluta. Más allá de algún dirigente aislado, nadie opinó que eso no haya sido una equivocación. Discutir cómo se gestó es una cuestión de forma, que deberá mejorarse, pero que no va a la cuestión de fondo.

Javier Milei, el fenómeno libertario

— ¿Analizaron el crecimiento de Javier Milei?

— Nosotros coincidimos en que, en realidad, el problema no es Javier Milei. Un año y medio antes de las elecciones, es absolutamente ingenuo plantearse una política de alianzas, ni con Javier ni con ningún otro, y además porque Milei no está queriendo entrar y Juntos por el Cambio no lo está invitando. Así que es una discusión abstracta. Veremos quién es Javier Milei el año que viene y cómo eso ordena o desordena a Juntos por el Cambio. Nosotros queremos llegar al gobierno, así que más cerca de la elección veremos si hay actores importantes que están por afuera de la coalición y que hay que sumar para ganar. Esa discusión será mucho más adelante.

— ¿Qué otro tema estuvo sobre la mesa?

— Hablamos sobre cómo seguimos desde ahora. Creo que hay que consolidar un plan económico y lo planteé. La demanda de la ciudadanía a la política, nos guste o no, es cómo vamos a resolver la inflación, el empleo, cómo vamos a hacer que el salario permita vivir dignamente. Hoy tenemos gente que tiene empleo y está por debajo de la línea de la pobreza. Hoy el trabajo ni siquiera es un ordenador social. Entonces la demanda de la ciudadanía es económica, principalmente y por eso lo que va a ordenar la política es que tengamos un programa consolidado desde el punto de vista económico. Es al revés de como estamos acostumbrados. Entonces habría que trabajar fuerte en construir un programa económico común en Juntos por el Cambio. Nosotros, desde el PRO, tenemos que tratar de contribuir para que rápidamente los referentes económicos de la coalición se pongan a cerrarlo. Ya hay muchas ideas, habrá que terminar de cerrar un marco común y quien sea candidato presidencial aportará un plus, pero se necesita una base sobre la cual todos los candidatos que haya le ofrezcan a la ciudadanía una solución para resolver la situación acuciante.

— ¿Lo que está diciendo es que se charló sobre la posibilidad de que Larreta y Bullrich traten de consensuar un mismo programa económico?

— Sí, absolutamente. Hablaron sobre trabajar juntos.

El ex presidente Mauricio Macri

— ¿Cómo van a trabajar los dos equipos juntos?

— Bueno, no entramos en la parte organizativa. La filtración de la reunión nos ha hecho tener que poner en funcionamiento ese puente en el que quedamos el sábado y reconocer que la reunión fue, entre otras cosas, para que los equipos de Horacio y Patricia tengan una interlocución sin mediación.

— El concepto de “interlocución sin mediación” parece una alusión muy directa a Mauricio Macri, que hasta ahora es el gran elector en el PRO y el que incidirá en la decisión sobre el candidato presidencial. ¿Creen que el ex presidente volverá a competir en 2023?

— Mauricio es el ex presidente del PRO, tiene la opción de ser el candidato, de no serlo y después inclinarse para uno u otro candidato, o de mantenerse prescindente. Es una decisión que él tomará en su momento. Ni Horacio ni Patricia tienen nada que discutir ahí. La Argentina tiene una ley de PASO que hace que todos los que reúnan las condiciones y sean parte de la coalición de Juntos por el Cambio puedan presentarse. Mauricio lo puede hacer. No estoy en condiciones de decir qué es lo que debe hacer.

— ¿No se habló con preocupación en el encuentro sobre la posibilidad de que se finalmente se postule Macri y altere la dinámica interna del PRO?

— No, Horacio está convencido de que Mauricio se va a presentar y Patricia piensa que ella no está en condiciones de decirle a Mauricio si se tiene que presentar o no. Horacio tiene la ventaja en eso porque él manifiesta que quiere ser candidato a presidente, Patricia dice que no es momento para plantear candidaturas, de manera tal que si conceptualmente ella cree que no tiene que pronunciarse sobre su postulación, sería ridículo tratar de forzar a otro que lo diga.

— ¿Quedó claro que ambos competirán en las PASO con Macri, si se presenta?

— Eso no está resuelto todavía. No porque no tengan vocación sino porque la ciudadanía no está preguntando eso sino cómo vamos a resolver la inflación, cómo vamos a resolver el empleo, cómo vamos a resolver el salario que está debajo de la línea de la pobreza, sobre la inseguridad, sobre los chicos que no volvieron al colegio, sobre la calidad educativa. Más cerca de las elecciones habrá que presentar las candidaturas. Por eso nuestra insistencia en la reunión con Horacio, más que discutir los sistemas por los cuales se resuelven candidaturas, fue justamente trabajar fuerte sobre lo que creemos que es la principal demanda de la ciudadanía, que es un plan económico.

Clima festivo en la última reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que luego quedó envuelta en una polémica

— ¿Hablaron sobre cómo se va a definir la candidatura presidencial en el PRO? Se sabe que Larreta quiere algún mecanismo definido para dirimir la postulación, como una interna cerrada a los afiliados o un pool de encuestas, y Bullrich quiere ir directamente a las PASO.

— Esto ya lo habían hablado ellos en distintos almuerzos que habían tenido con María Eugenia (Vidal), Mauricio y Diego (Santilli). En esos encuentros se plantearon las posiciones. Patricia no va a hacer nada que esté por fuera de la ley y la ley en la Argentina es la de las PASO, que habilita a que cada coalición presente todos los candidatos que quiera y que cumplan las condiciones para que la ciudadanía democráticamente y de manera abierta lo pueda decidir. Si Patricia resuelve ser candidata o si resuelve lo contrario también va a impulsar que otros lo definan a través de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que es la ley vigente en la Argentina.

— ¿Se reabrió entonces una instancia de diálogo entre Rodríguez Larreta y Bullrich sin la intermediación de Mauricio ni de otros dirigentes del PRO ni de Juntos por el Cambio?

— Horacio es el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Patricia es la presidenta del PRO. Es absolutamente natural que tengan un diálogo fluido y personal. No hace falta ninguna persona que tenga que generar la posibilidad de charlar sobre cómo lograr que Juntos por el Cambio sea una opción en el 2023.

— ¿La sensación que tienen es que Macri se va a presentar para la elección presidencial?

— Horacio está convencido de que es así. Nosotros, no. Mauricio no nos ha dicho eso y no nos queremos guiar por sensaciones. Es una decisión autónoma de un ex presidente de la Nación. Hay otros casos en el mundo donde ex presidentes se han presentado. Ocurrió en Chile y puede volver a ocurrir en Estados Unidos. Y hay también muchos ex presidentes que decidieron no presentarse.

— ¿Larreta confirmó que será candidato?

— Horacio dice que él es candidato y está dispuesto a competir con Macri, que también se va a presentar.

— En ese caso, ¿qué hará Bullrich si se presenta Macri?

— No quiero hablar por Patricia, pero, por lo que yo he charlado con ella, no va a abrir la discusión hasta que Mauricio resuelva qué hacer. Cree que las especulaciones le hacen daño al PRO primero y a Juntos por el Cambio después.

— ¿Cree que Macri puede presentarse con encuestas que marcan una elevada imagen negativa?

— No podemos abrir escenarios por especulaciones.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández

— ¿Analizaron cómo el famoso comunicado de JxC le subió el precio a Milei? ¿No fue un traspié ante la sociedad, que quiere que la dirigencia sea más madura?

— No tengo dudas de que la sociedad nos está mirando y espera de nosotros otra cosa. Así lo manifestó Patricia horas después de esa reunión de Juntos por el Cambio, donde no tuvo la oportunidad de debatir como hubiera querido. El acuerdo del radicalismo para decidir si iba con Macri o con Massa lo resolvieron democráticamente los convencionales del partido en Gualeguaychú. Eso reivindica ese mecanismo del radicalismo, pero cada partido tiene una forma de resolver las alianzas porque así lo establece la Ley de los Partidos Políticos, mucho más cerca del momento en el cual hay que constituir listas. La sociedad hoy no está preocupada por ver quién va tercero o cuarto en una lista sino que tiene demandas urgentes, y si bien como oposición no las podemos resolver, sí podemos proponerle esperanza, que es diferente a la ilusión, que es magia.

— Hay versiones de que Bullrich podría irse del PRO para aliarse con Milei para las próximas elecciones. ¿Lo cree posible?

— Patricia es la presidenta del PRO y el PRO es partido fundador de Juntos por el Cambio. No tenemos una demanda para romper Juntos por el Cambio. Tenemos una demanda de que la oposición se junte. Eso es lo que vemos en las calles, lo que demanda la ciudadanía y para eso queremos trabajar.

— ¿Qué opina sobre la crisis en el Frente de Todos?

— En las últimas horas se han dicho una serie de barbaridades desde la coalición de gobierno. Primero lo escuché al ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, decir que el gobierno es de ellos. En un sistema democrático, el gobierno es de la gente. También es nuestro aunque no ganamos la elección y a pesar de las diferencias que tenemos. Y escuché a la vicepresidenta de la Nación decir que la legitimidad de origen no era la legitimidad de gestión: el 48% que obtuvo la fórmula Fernández-Fernández es un voto a los dos. No sé cómo hacer el cálculo de cuánto es de cada uno, pero el desastre de la inflación, del desempleo, de los chicos que no vuelven al colegio, de la inseguridad que se vive, va a ser corresponsabilidad de los dos. Creer que en el medio del barco las ratas huyen y que eso los legitima me parece equivocado. Los dos son parte de un mismo barco y lamentablemente los argentinos estamos arriba de ese barco.

