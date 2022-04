Críticas a la OTAN, al FMI, a los liberales y a la Justicia: las principales definiciones de Cristina Kirchner en la asamblea de la EuroLat

Cristina Kirchner en el CCK

La vicepresidenta Cristina Kirchner aprovechó la apertura de la sesión plenaria de EuroLat 2022, que este año se realiza en la Argentina, para dejar definiciones -y cuestionamientos- sobre la OTAN, el liberalismo, el FMI, el funcionamiento de la Justicia y el poder financiero internacional. Sobre estos temas se explayó en el CCK, en un discurso que duró casi 30 minutos.

Las principales frases de Cristina Kirchner:

- “El poder es cuando alguien toma una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es... Ni te cuento si no se hacen las cosas que hay que hacer”.

- “¿Alguien se ha preguntado lo que hubiera sido si los Estados no hubieran intervenido en la pandemia construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con los mercados para salvarnos y no morirnos? Creo que alguien que siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, definitorio, o es un necio o es un cínico, que los hay, de los dos ”.

La Vicepresidenta habló durante 29 minutos

- “El mundo requiere que todos nos atendamos al derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Gran idea que no se aplica. De los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad, todos salvo China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, todos, en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. Nosotros hemos denunciado el doble estándar de las potencias que se creen por encima de los países y no respetan el derecho internacional. De hecho, la ocupación por la fuerza de nuestras Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado por otras potencias que cuando no les conviene apoyar una invasión las rechaza, y cuando les conviene, porque son sus aliados, está todo bien ”.

- “Tenemos ese doble estándar en nuestra propia tierra. La OTAN nos puso una base en Malvinas, a 14.000 kilómetros del Reino Unidos”.

- “Quiero rescatar el valor de la coherencia. En el 2014 Argentina formaba parte del Consejo de Seguridad de la ONU, en ese momento se produjo la anexión de Crimea (Ucrania), y mi país votó una resolución de EEUU condenando, porque respetamos el principio de integridad territorial a lo largo y lo ancho de todo el planeta”.

- “Hoy nuestros Parlamentos, nuestros Ejecutivos, nuestro Poder Judicial, tantas veces cooptados por el mercado y los factores económicos, ¿cuánto representan del poder?”.

- “El poder internacional no figura en las constituciones de los países, y las sociedades no juzgan a esos poderes cada cuatro años, los juzgan a ustedes, que están sentados en las bancas y mucho no pueden hacer”.

- “En la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayuda, fiscal, crediticia, pero ante la tragedia de la guerra el mercado nos contesta ‘lo importante son mis ganancias, mi rentabilidad y que los demás revienten’. Así no vale, no juego más”.

- “Las desigualdades son producto de las decisiones políticas o de no tomar decisiones políticas. Hay que repensar una ingeniería nueva del Estado para abordar el problema”.

- “Después de que nuestro país fue endeudado con el prestamos más grande del que se tenga memoria, e ilegal en la forma de otorgarlo por parte del FMI, ningún juez advirtió irregularidades. Es raro”.

-”Debemos abordar un tema, el partido judicial como instrumento contra los gobiernos nacionales y populares. Hay un déficit muy grande en este sentido”.

SEGUÍ LEYENDO