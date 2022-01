Atacaron los servidores informáticos de la Justicia de la provincia de Chaco

Una persona utiliza un ordenador portátil, en una fotografía de archivo. EFE/Sascha Steinbach

El Poder Judicial de la provincia de Chaco quedó empantanado en medio de la feria judicial de enero: un virus informático de tipo “ransomware” atacó su sistema informático desde el domingo y dejó afectado el servicio hasta que un peritaje pueda clarificar lo que sucedió y cuantificar el nivel de daño. Según indicaron a Infobae las fuentes consultadas, “podría haber sido peor”. Es que en un principio se creyó que toda la información digitalizada se había visto afectada.

No obstante el servicio seguirá paralizado por vía digital. Las autoridades judiciales habían establecido que la suspensión de los servicios sería hasta el lunes próximo, pero ese plazo no podrá cumplirse y demorará más tiempo. “No podemos volver a conectar todo hasta se analicen todos los archivos del Poder Judicial”, explicaron a Infobae altas fuentes del Superior Tribunal de Justicia. Lo que sí se ordenó fue un peritaje para poder evaluar toda la situación.

Ese análisis también permitirá establecer el origen del problema. No obstante, se cree que no fue un ataque direccionado por un hacker sino un virus que ya atacó a otros organismos públicos, como en Migraciones, para poder acceder a sus archivos y back-ups.

El Poder Judicial de Chaco cuenta con unos 200 organismos jurisdiccionales y otros 200 no jurisdiccionales. Este ataque afecta principalmente el trabajo del fuero civil y el penal, que eran los que estaban digitalizados. El resto de los fueros trabajan aún en papel.

Las fuentes subrayaron que pese al ataque informático las causas se vieron afectadas pero no se frenaron las decisiones judiciales. “Los allanamientos se ordenan por teléfonos, las excarcelaciones o detenciones se firman en papel. El trabajo se sigue haciendo igual, solo que tarda más porque no tenemos computadoras”, indicaron los voceros a este medio.

Todo comenzó el sábado pasado, cuando las autoridades del Poder Judicial detectaron una serie de errores en la página. Se perdieron algunos servicios y se resolvió desconectar todo. Todos los servicios de índole digital (INDI, IURE, IURE – Ingreso de demandas-, SIGI, SIGI profesional, servidores, internet, conexiones de red, conexiones VPN, correos oficiales, domicilios electrónicos, y todo otro servicio digital que brinda el Poder Judicial) quedaron suspendidos.

Al mismo tiempo, se constituyó un Comité de Crisis integrado por las Ministras y los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, el Secretario de Superintendencia y el Director de la Dirección de Tecnologías de la Información. A partir de ese momento comenzaron las reuniones con la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y con expertos nacionales y provinciales en la materia para recibir asesoramiento.

En ese contexto es que el consejo fue unánime: llevar adelante un peritaje informático para esclarecer qué fue lo que pasó. Lo que se sabe hasta ahora es que fue un tipo de randsome “novedoso y particularmente virulento” que “ha vulnerado los sistemas de seguridad existentes”, confirmaron oficialmente a Infobae. No obstante, las fuentes señalaron que hubo “empresas y organismos públicos que han sufrido ataques similares por esto u otro tipo de malware”.

“Todo lo que sea conexiones de red internamente del Poder Judicial hacia afuera fue suspendido. Si se pudiesen restablecer los servicios con las medidas de seguridad se hará antes dependiendo de lo que se pueda determinar a través de la Dirección de Informática y de los contactos que estamos teniendo con expertos nacionales y provinciales e incluso algunos internacionales”, sostuvo. “Pero para poder volver a conectar los servicios tenemos que saber cómo ingresó y cómo afectó. Eso está en etapa de investigación. Tenemos que determinar el origen para poder limpiar todo, por decirlo de una manera coloquial, y recién ahí restablecer los servicios con las garantías de medidas de seguridad necesarias”, se explicó.

En medio de esta crisis, la Corte chaqueña resolvió hacer “una inversión adicional de emergencia para reforzar la infraestructura tecnológica del Poder Judicial y readecuar los protocolos de seguridad existentes”.

Todavía no se sabe cuánto durará la suspensión de servicios digitales. “Sin perjuicio de esta decisión y a los fines de llevar tranquilidad a la comunidad, se hace saber que el relevamiento de la información no afectada se observa, en un primer análisis, como favorable. Se recuerda que el Poder Judicial continúa funcionando, con las limitaciones dadas por la suspensión de servicios digitales dispuesta”, se añadió.

SEGUIR LEYENDO