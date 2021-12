Alberto Fernández: “Mujeres, empodérense; les prometo que el primer feminista voy a ser yo”

Alberto Fernández y Fabiola Yañez -Encuentro Federal del Plan de los 1000 días

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy en Tecnópolis el cierre del primer Encuentro Federal del Plan de los 1000 días y llamó a las mujeres a “empoderarse” para lograr terminar con la discriminación por género.

“Tenemos una sociedad con más derechos para las mujeres y más certezas para las madres que deciden tener a sus hijos” , dijo el mandatario en referencia a la política pública aprobada en diciembre de 2020 con la que se busca acompañar de manera integral a las personas gestantes y a los niños en los primeros tres años de vida.

Sobre la puesta en marcha del Plan de los 1000, el mandatario -que estuvo acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez- explicó que desde el Gobierno buscaron que las mujeres “tuvieran la certeza de que el Estado iba a tomarles la mano y las iba a acompañar, cuidarlas y darles los recursos durante el embarazo y hasta que su hijo tuviera tres años”.

Y añadió: “Cuando llegamos al Gobierno me dispuse a cumplir con lo que me había comprometido para poder garantizar que la interrupción del embarazo no fuera un delito, y que el Estado pudiera hacerse cargo y preservar la salud de esa mujer”, al tiempo que destacó: “Celebramos que la mujer tenga ese derecho real de poder decidir lo que ella quiera hacer”.

“Después de tanto tiempo difícil que nos tocó afrontar y vivir, ahora podemos ver el futuro con otra perspectiva, con otra actitud, y ahora nos toca construir una sociedad mejor que es aquella que iguala, que le da las mismas oportunidades a todos”, señaló el mandatario y definió: “Trabajemos por esa sociedad más justa donde todos tengan las mismas oportunidades”.

Vilma Ibarra, Carla Vizzotti, Alberto Fernández, Fabiola Yañez, Elisbeth Gómez Alcorta y Fernanda Raverta

“Acá que hay muchas mujeres, por favor, empodérense. Los hombres también tenemos que hacer ese aprendizaje, porque venimos de esa cultura que ponía en segundo lugar a la mujer. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo ”, concluyó el Presidente.

Del evento participaron las ministras de Salud, Carla Vizzotti; y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la titular de ANSES, Fernanda Raverta; y la primera dama, Fabiola Yañez.

Al tomar la palabra, la ministra Gómez Alcorta informó que “se cumplió un año de la sanción de las leyes de IVE y de los 1000 días, en las que se pone en juego un Estado cercano, que nos acompañe en cada una de nuestras decisiones de vida”, y explicó que la iniciativa “es una ley pensada en clave de derechos, que trabaja y amplía esos derechos en el ámbito de la seguridad social, la identidad, la salud, y la prevención de las violencias”.

En tanto, Vizzotti destacó que el Primer Encuentro Federal congregó “a 2.500 personas de todo el país y de todas las áreas”, al tiempo que definió: “Los primeros tres años de vida son muy relevantes y es muy importante poner en valor el trabajo que venimos haciendo”.

El Plan, que contempla políticas de ingresos, identidad y salud, y tiene como población objetivo a alrededor de 600 mil personas gestantes y 1,8 millones de niños y niñas, promueve la crianza compartida en la que la responsabilidad por los cuidados de las infancias sea familiar, comunitaria y de las instituciones del Estado.

Asistieron a la actividad, que se llevó a cabo durante toda la jornada, alrededor de mil personas que participaron de talleres y charlas debate sobre seguridad social, identidad, acompañamiento prenatal, parto respetado, alimentación y lactancia, crianza y comunidad, desarrollo infantil, niñeces con cuidados especiales de atención, violencias por motivos de género, y embarazos en adolescentes, entre otros.

La iniciativa, impulsada desde la Unidad Coordinadora 1000 días, busca relevar las diferentes experiencias territoriales en la implementación de la política integral y propiciar espacios de trabajo similares en cada una de las jurisdicciones. La misma se basa en una política que llevó adelante la provincia de San Juan, y que busca reducir la mortalidad y la malnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, y de desarrollar y prevenir las violencias de todo tipo.

Entre sus principales ejes de trabajo se encuentran el acceso al diagnóstico temprano del embarazo y la prevención de la prematurez, la creación de un botiquín 1000 días con los medicamentos esenciales y el apoyo nutricional durante el Embarazo. Busca además fortalecer la aplicación de la ley de Parto Respetado (25.929) y avanzar en la implementación del Programa Nacional del Sueño Seguro.

