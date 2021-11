Aníbal Fernández habló sobre la posibilidad de que el Presidente busque una reelección tras la derrota del oficialismo en las elecciones

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández (Ministerio de Seguridad de la Nación)

“ Perdimos, pero si mirás los números respecto de la primera minoría en Diputados, nuestra performance es mejor que la de otros, hay muchos distritos que se daban por perdidos ”, argumentó hoy el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en sintonía con el discurso oficial de destacar el resultado de las elecciones a pesar de una derrota de casi 10 putos a nivel nacional del Frente de Todos ante Juntos por el Cambio.

Y fue más allá: dijo que Alberto Fernández “totalmente” está en condiciones de buscar una reelección en 2023 . Consultado por el periodista Ernesto Tenembaum, en radio Con Vos, el funcionario señaló que el Presidente “ni loco” se baja de la carrera para renovar su mandato.

Al defender la postura del oficialismo ante el resultado de los comicios, Aníbal Fernández añadió: “Si bien las PASO no tienen nada que ver con las elecciones finales cuando llegó el momento nos acompañaron”. “En nuestro formato, la realidad es que los resultados que uno va a obtener son prácticamente empatados . No juegan solo los que vos ganás, sino los que vos dejás en el camino”, expresó el ministro de Seguridad.

En tanto, señaló que el acuerdo (con el FMI) lo está conduciendo Martín Guzmán. Yo tengo un enorme respeto por Guzmán, enorme. Es un hombre formado y sabe lo que estamos haciendo y cuáles son las limitaciones de la Argentina”. Además indicó: “Caer en default sería una catástrofe para la Argentina y nadie lo tiene en carpeta eso”.

Por otro lado, en diálogo con FM La Patriada, el funcionario sostuvo que “todos presagiaban una hecatombe superlativa que no se dio”, y se refirió a la movilización convocada para mañana en el marco del Día de la Militancia, que se llevará a cabo en Plaza de Mayo y que tendrá a Alberto Fernández como único orador.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti

“El momento es el oportuno para decirle al Presidente que no se equivocó el rumbo y que todo lo que se gestó en este tiempo que parecía que no nos iban a prestar atención, como sucedió en la mayoría de las elecciones de los poderes ejecutivos del mundo, se reconoció todo lo que se hizo; el pueblo, una parte del pueblo, se lo reconoció. Es seguir trabajando para que los cambios lleguen a todos aquellos que están esperado respuesta, que saben que en este Presidente las van a encontrar”, afirmó el Ministro de Seguridad.

Más temprano, la Portavoz presidencial Gabriela Cerruti también fue consultada por una posible reelección de Alberto Fernández en el 2023: “ No nos parece que sea momento para pensar en el 2023, estamos en el aquí y ahora, y en cómo hacer que la gente viva mejor. Cualquier presidente tiene derecho a ser reelegido, con lo cual tiene derechos a soñar y plantear sus aspiraciones políticas ”.

La funcionaria, además, coincidió con el análisis de Aníbal Fernández y aseguró al periodista Luis Novaresio en radio La Red que hubo un “empate” en las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. “Tenemos 15 diputados cada una de las fuerzas. Es una elección legislativa y lo que se miden son diputados, así que podríamos decir que es un empate”, aseguró.

La discusión por el resultado de las elecciones comenzó el domingo a la noche, cuando el presidente Alberto Fernández convocó a “celebrar el triunfo” el miércoles en la Plaza de Mayo. Ése día se realizará una concentración por el Día de la Militancia que contará con el respaldo de sindicalistas y movimientos sociales que apoyan al Gobierno.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó a la discusión este martes al plantear, irónicamente, que no entiende por qué el oficialismo va a movilizarse para festejar una derrota. “Cuando salen a decir que ganaron me preocupa muchísimo porque es como que no entendieron o entendieron y nos mienten, que no van a hacer una corrección, que es lo que la gente pidió, un cambio de rumbo”, declaró.

