Vecinos autoconvocados marcharán contra la violencia mapuche en Bariloche

Imagen de archivo. Una marcha mapuche realizada en Bariloche hace años

Hoy será una jornada intensa en la ciudad de Bariloche: un grupo de vecinos autoconvocados protagonizará una marcha contra la violencia mapuche, anunciada desde hace varios días y, por otro lado, la comunidad indígena también realizará una convocatoria a la comunidad local para dar a conocer su postura sobre la situación.

Un grupo de vecinos de la ciudad rionegrina denominado “Vecinos Autoconvocados por la Patria” convocó a una manifestación titulada “Basta de Violencia en la Patagonia”. Los dos destinatarios de la protesta son el Gobierno Nacional y la Justicia y el lema es lograr finalizar con los actos violentos de la comunidad mapuche en tierras de Bariloche.

La cita de la marcha será hoy, domingo, a las 14 en la Rotonda Aeropuerto Bariloche. Diversas agrupaciones políticas, desde organizaciones de libertarios hasta grupos cercanos a Juntos por el Cambio, demostraron su apoyo y se espera una reunión multitudinaria.

Sin embargo, desde la otra vereda del conflicto también se convocó a la sociedad para hacer conocer su postura sobre la situación: integrantes de diez comunidades de mapuches convocaron a un parlamento a ciudadanos no mapuches en el paraje de la Cuesta del Ternero, para hacer un diagnóstico y comunicar los pasos a seguir por la comunidad indígena.

“Se convocó a la sociedad no mapuche que lucha por un mundo de equidad y derechos humanos, contra la contaminación y la muerte”, afirmó Mauro Millán, integrante de la comunidad Lof Pillañ Mawiza, en declaraciones al diario Río Negro.

La comunidad mapuche de Bariloche lleva manteniendo encuentros desde el viernes y se espera que el encuentro de hoy sea el cierre de su actividad social: “Es un ámbito democrático. Los cronistas que venían de Europa donde había monarquías se sorprendían al ver que un pueblo juntaba a miles de sus miembros para discutir días enteros y llegar a un consenso. Esa es una práctica que sostiene el pueblo mapuche al día de hoy (...) El hecho de compartirla con la sociedad civil es algo histórico para esta parte del territorio”, agregó Millán.

Los últimos episodios violentos ocurridos en el sur en manos de agrupaciones autodenominadas mapuches y la disconformidad con las medidas judiciales y gubernamentales adoptadas en el último tiempo, dieron lugar a la manifestación promovida por los “Vecinos Autoconvocados por la Patria”.

“El Gobierno no actúa, avala. Nadie defiende a los vecinos, pero sí a quienes tienen encuentran en la violencia la única forma de expresarse”, indicaron los organizadores.

Graciela Lema, integrante y vocera del grupo de autoconvocados, aseguró que la idea “surgió a partir de todas las cosas que están pasando y la inoperancia del Estado, que no actúa”.

Los ataques por parte de mapuches se multiplicaron

“Nos manifestamos ante cada atropello a los derechos. Hay gente que sufre las tomas de manera directa y otras que no, pero igualmente todos sentimos vulnerados los derechos, en el sentido de percibir la desprotección jurídica”, manifestó.

Y agregó: “No hay una reacción frente a todas las tomas que se producen. Existen actuaciones judiciales, incluso un desalojo, pero, sin embargo, no se puede proceder”. Sobre la movilización, sostuvo que “la intención es defender el derecho a la propiedad”.

Los vecinos no reclamarán por un hecho en particular, aunque sí por la consecución de casos violentos. El último ocurrió en El Bolsón, donde desconocidos incendiaron el Club Andino Piltriquitrón. Antes, autodenominados mapuches e integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) destrozaron un campamento de Vialidad Rionegrina, cerca de Bariloche, y causaron daños en un centro de informes que aún no había sido inaugurado.

Lema atribuyó los casos a la RAM. “Es obvio, esto se trata de algo organizado. Empezó hace tiempo con los incendios a los refugios de montaña. Y todos estos actos tienen su autoría, su firma”.

Las Justicia Federal y el fuero ordinario trabajan para avanzar en la resolución de los últimos episodios violentos. En el caso de la primera, tramita la presentación que realizó el Fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan por terrorismo.

“El objetivo es certificar la existencia de una organización criminal detrás de los ataques, el gobierno de Río Negro no tiene dudas de ello y por ese motivo solicitó la inclusión de distintos elementos probatorios para determinar quiénes fueron los autores”, indicaron fuentes cercanas a la causa.

Ayer, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se reunió con funcionarios de Chile para coordinar un operativo conjunto destinado a controlar a los grupos mapuches que operan en ambos países

La justicia ordinaria, por su parte, se ocupa de resolver los incendios. Los avances en las investigaciones se enviarán en copia al otro fuero.

En cuanto a la causa federal, hubo avances, aunque los mismos no trascendieron para no entorpecer el proceso. “Se incluyeron gran cantidad de elementos probatorios para comprobar que existe una banda criminal atrás de los ataques”, aseguraron las fuentes consultadas por Infobae.

En la carpeta de pruebas están aquellas que fueron ubicadas en el incendio del campamento de vialidad rionegrina. Son escritos en los que los autores adjudican el ataque a la RAM. Contenían además amenazas para la mandataria rionegrina Arabela Carreras, jueces y fiscales.

Pero, además de esos elementos, se incorporaron otros solicitados por la querella y por la fiscal federal Sylvia Litlle. “Los avances son contundentes, importantes, aunque reservados por ahora ya que aún no se cumplimentaron todas las diligencias previstas”, revelaron fuentes cercanas al gobierno rionegrino.

Por último, ayer, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se reunió con el embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg, y el Viceministro del Interior y Seguridad Pública de ese país, Juan Francisco Galli, para coordinar un operativo conjunto destinado a controlar a los grupos mapuches que operan a través de la frontera de ambos países.

