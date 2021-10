Aplicarán una tercera dosis a los mayores de 50 años que fueron vacunados con Sinopharm y a los inmunocomprometidos de cualquier edad

El Gobierno anunció que se empezarán a aplicar terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus

Carla Vizzotti, acompañada del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunció que la Argentina comenzará a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 50 años que hayan recibido la Sinopharm y las personas mayores de 3 años inmunocomprometidos que hayan iniciado el esquema de vacunación con cualquier componente.

Según explicó la Ministra de Salud, la decisión se tomó en base a recomendaciones de la OMS y de organismos internacionales: “La evidencia muestra que se puede avanzar en las personas inmunocomprometidas, que tengan las defensas bajas por cualquier motivo, mayores de 3 años que hayan recibido cualquier esquema de vacunación. Vamos a trabajar en la planificación y distribución con cada una de las provincias”. Estos dos grupos contienen aproxidamente 1,6 millones de personas.

Además, la funcionaria aclaró que no es lo mismo una tercera dosis que un refuerzo: “La tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección y el refuerzo, después de haber recibido el esquema primario recomendado, lo que hace es reforzar la inmunidad en forma periódica y eso es al menos 6 meses después de haber recibido el esquema primario”.

Carla Vizzotti y Matías Lammens

E informó que los refuerzos se darán en la Argentina a partir de diciembre: “Están planificados, se está trabajando con las provincias y a partir de diciembre se va a empezar con el refuerzo empezando por el personal de salud y escalonadamente como fuimos avanzando con nuestro plan de vacunación”.

Asimismo, Vizzotti indicó que se empezará a trabajar con las provincias que sean limítrofes con otros países para vacunar en los puntos de fronteras “hasta que todos los países puedan vacunar y dar vuelta la página de la pandemia”. Esto aplicará para Paraguay con Formosa y para Salta y Jujuy con Bolivia, principalmente.

En esta línea, los representantes del Gobierno anunciaron que la Argentina comenzará a vacunar a los turistas que ingresen al territorio nacional: “Atentos que tenemos stock suficiente para vacunar a todos los argentinos, vamos a avanzar con la oferta a los turistas menores de 18 años, que son quienes van a poder ingresar sin tener vacunación por turismo, y a los que ingresen por alguna excepción”.

En este punto, Lammens sostuvo que esta medida será “un atractivo enorme” para los turistas de todo el mundo y vaticinó una temporada “récord” de verano, con niveles de ocupación muy altos. Además, agregó que ya no se pedirá PCR negativo a los 5-7 días de ingresar al país y que los turistas solo tendrán que tener esquema de vacunación completo con un test 72 horas antes de la entrada.

“Esto es posible gracias a la gran cantidad de vacunas que consiguió la Argentina. Son estrategias que otros países han implementado, tenemos una expectativa enorme con el turismo receptivo. Más turistas siginfica más trabajo, reactivación y consolidar números de recuperación de empleo en la actividad gastronómica”, expresó el ministro.

La Argentina comenzará a vacunar a turistas (EFE)

Consultada sobre el peligro de que ingresen turistas de Gran Bretaña y Brasil, Vizzotti aclaró: “Argentina va a autorizar el ingreso de turistas vacunados y PCR antes de viajar, eso disminuye el riesgo. Igualmente se va a monitorear cada una de las decisiones y el impacto epidemiológico. El Reino Unido es un ejemplo de un país que ha tenido un aumento de casos pero gracias a la vacunación no tiene un aumento en hospitalizaciones y muertes. Eso busca la vacunación en el mundo, no que no haya casos”.

La titular de la cartera sanitaria también respondió sobre la posibilidad de viajar con la Sputnik V: “No es que no los dejan entrar, muchísimos países están autorizando el ingreso por razones turísticas a personas que tengan vacunas precalificadas por la OMS. No es que no se les permite entrar si es por razones laborales, salud o estudios. Se hace un trámite y se ingresa. Decir que no se puede salir de la Argentina con la Sputnik es incorrecto”.

Y detalló que el Gobierno está trabajando para acelerar los trámites de autorización: “La Federación Rusa nos ha notificado del avance con respecto a la presentación de la información que falta porque lo que hace la OMS no es autorizar la vacuna como las entidades regulatorias sino evaluar las plantas y el proceso de manufactura. El otro punto es trabajar con Cancillería para mostrar la visión que debe tener todo el mundo en relación a aceptar las vacunas aprobadas por cada uno de los países. Es lo que hace la Argentina en el marco de solidaridad y reactivación económica en torno al turismo. En Argentina hay entre 10 y 11 millones de personas que han iniciado el esquema con la Sputnik. Estamos trabajando para resolver la situación lo antes posible”.

