Horacio Rodríguez Larreta regresa de su viaje por Estados Unidos y se enfocará en la campaña electoral

Larreta durante la reunión con el Council of the Americas

Horacio Rodríguez Larreta finaliza hoy su viaje por Estados Unidos en el que mantuvo reuniones con dirigentes importantes de la administración de Joseph Biden y logró acentuar su perfil de presidenciable de cara a 2023 con los resultados de las PASO aún calientes. Ahora, el jefe de Gobierno porteño regresará a la Argentina, en donde se enfocará en la campaña de cara a noviembre para revalidar los números de hace dos semanas para reforzar su liderazgo dentro de Juntos por el Cambio.

La última actividad de peso del funcionario fue con el Council of the Americas, en donde estuvo Susan Seagal, presidente y CEO de la organización. Allí, Larreta expuso la estrategia de proyección internacional de la ciudad de Buenos Aires e invitó a aprovechar las oportunidades de inversión en industrias basadas en el conocimiento y en sectores intensivos en talento e innovación. Asistieron representantes de más de 15 compañías, entre las que se encontraban Riverwood Capital, Merk, SC Johnson, AES, Nomura Group e Interenergy, entre otras. También presentó la estrategia de proyección internacional de la Ciudad para reactivar la economía del visitante y así recuperar 3 millones de turistas internacionales, 100.000 estudiantes internacionales y 20.000 nómades digitales hacia 2023.

Por su parte, Susan Segal felicitó al jefe de Gobierno porteño por la gestión en la Ciudad, en especial en relación a la agenda de cambio climático y la Cumbre de Alcaldes de C40 que se realizará el año próximo en Buenos Aires. “La agenda de cambio climático es un elemento central de la estrategia de proyección internacional de la Ciudad, y representa un factor cada vez más importante para las empresas a la hora de tomar decisiones de inversión”, explicaron desde la administración porteña.

El jefe de Gobierno porteño junto a Susan Seagal

Por la mañana, junto al secretario General y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, y el presidente del Ente de Turismo, Gonzalo Robredo, Rodríguez Larreta mantuvo una reunión con Fred Dixon, presidente de NYC&Company, organización oficial de marketing de destinos y la oficina de visitantes y convenciones de Nueva York. En el último día de su gira por los Estados Unidos, el jefe de Gobierno concentró su agenda en la promoción internacional de la ciudad de Buenos Aires como destino para turistas, estudiantes y nómades digitales.

“Tenemos que recuperar la economía del visitante en la Ciudad, que en 2019 había logrado récords históricos. Queremos que turistas, estudiantes y nómades digitales de todo el mundo conozcan y disfruten de los atractivos que tiene Buenos Aires y que sigan haciendo su aporte a la generación de oportunidades y de trabajo para los porteños. Porque más turismo es más trabajo para los hoteles, la gastronomía, la cultura y la industria del entretenimiento. Vamos a recibirlos con los brazos abiertos”, explicó Rodríguez Larreta.

Por la tarde, el jefe de Gobierno se reunirá con Gastón Greco, dueño de POSCO, un emprendimiento de zapatos argentinos que busca ampliarse a los Estados Unidos.

Probablemente el encuentro más rutilante que tuvo Larreta fue con John Kerry, con quien se reunió el viernes de la semana pasada. Como alcalde y vicepresidente de C40, Rodríguez Larreta invitó formalmente a Kerry a participar de la Cumbre de Alcaldes C40, el evento de ciudades más relevante a nivel global en materia de cambio climático, que se realizará en la ciudad de Buenos Aires en 2022. Además, el jefe de Gobierno detalló los objetivos comprometidos por la Ciudad en su Plan de Acción Climática.

John Kerry y Horacio Rodríguez Larreta

Por su parte, el funcionario del gobierno de Biden agradeció la invitación y aclaró que si bien no sabe cómo será su agenda con tanta antelación, le “encantaría” poder visitar la ciudad. De la reunión participaron Charles Clatanoff, del Bureau of Western Hemisphere Affairs/Argentina (OES), Ricardo Zúñiga, Principal Deputy Assistant Secretary del Bureau of Western Hemisphere Affairs.

Luego de esta reunión, Larreta se vio con Mauricio Claver-Clarone y Felipe Jaramillo, dos figuras centrales del orden financiero y político internacional. El primero, ex asesor de Donald Trump, es uno de los nombres que más incidieron en la política exterior argentina de los últimos años. Hoy a cargo de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), había reconocido en su paso por el FMI que el ex mandatario republicano utilizó toda su influencia para que Mauricio Macri obtenga la aprobación del préstamo “récord” por más de 55.000 millones de dólares.

Larreta evitó en este viaje tener reuniones con funcionarios del FMI para no enviar mensajes confusos sobre una posible negociación de la deuda, que está llevando a cabo el gobierno argentino con Martín Guzmán a la cabeza.

El alcalde porteño con Felipe Jaramillo, del Banco Mundial

Más temprano, en un encuentro con Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, la agenda también había transitado por los rieles de las políticas de desarrollo respetuosas del cambio climático. El foco estuvo puesto en cómo las ciudades pueden “promover industrias limpias de alto valor agregado y densidad de talento” y en la forma en que los proyectos de transformación urbana pueden contribuir a reducir emisiones.

Por último, el jefe de Gobierno se mostró el domingo en un almuerzo con Bill Clinton, quien le dijo que Argentina es un aliado regional de Estados Unidos y le aseguró que su voluntad es colaborar para que ese vínculo sea cada vez más estrecho. El ex presidente norteamericano indicó que la Argentina es un país que tiene grandes oportunidades por delante y destacó la competitividad del país en la producción de alimentos y la exportación de servicios basados en el conocimiento.

El almuerzo con Bill Clinton fue el domingo

Con el fin de la gira, Larreta se concentrará en la campaña con una serie de viajes a las ocho provincias en las que se eligen senadores nacionales con la mira puesta en quitarle el quórum a Cristina Kirchner en la Cámara alta y, en forma simultánea, le dará el envión final a la reformulación del gabinete porteño para darle más “volumen político” a partir de diciembre y reforzar algunos aspectos de la gestión.

El jefe de Gobierno quiere visitar Córdoba, Tucumán, Catamarca, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Mendoza y Chubut en las próximas semanas, de la misma forma que comenzó a hacerlo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y que también los titulares de la UCR, Alfredo Cornejo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Pero Rodríguez Larreta tendrá una agenda propia en la que buscará aprovechar su elevada imagen positiva para que Juntos por el Cambio tenga más senadores y, a la vez, dar los primeros pasos en el interior vinculados con su plan para 2023.