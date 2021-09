Córdoba: Mario Negri reconoció la derrota en las PASO y Luis Juez será candidato a senador

(Mario Sar)

Primera certeza de las Primarias de este 12 de septiembre. Luis Juez le ganó la interna a Mario Negri y será el candidato a senador de Juntos por el Cambio el próximo 14 de noviembre, cuando se realicen las elecciones generales.

Negri, presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, se había presentado en las elecciones con el apoyo del ex presidente Mauricio Macri. A las 20.45, reconoció la derrota y felicitó al ganador de la primaria. Continuará como diputado. Le quedan dos años de mandato en el Congreso.

Córdoba es uno de los 17 distritos en los que Juntos por el Cambio afrontó una interna. Compitieron cuatro listas. La victoria de Juez puede interpretarse como un fuerte espaldarazo hacia Patricia Bullrich, quien fue su impulsora y un revés para el ex presidente que se inclinó por Negri.

La lista “Cambiando Juntos” contó con el apoyo de la titular del PRO, Patricia Bullrich, y postuló para el Senado en primer lugar al diputado nacional Luis Juez (Frente Cívico), acompañado por la dirigente social Carmen Álvarez (UCR). En la boleta para Diputados, llevó a Rodrigo de Loredo (UCR), concejal y ex titular de ARSAT, y a la senadora nacional Laura Rodríguez Machado (PRO).

Juntos por Córdoba, con el respaldo de Macri, llevaba en su boleta para el Senado al presidente del interbloque de diputados nacionales, el radical Mario Negri, y a la diputada nacional Soher El Sukaria (PRO). Para la Cámara Baja se había inclinado por el ministro de Turismo durante su mandato presidencial, Gustavo Santos (PRO), y por la actual diputada nacional María Soledad Carrizo (UCR).

“¡Felicito a @ljuez y la lista Cambiando Juntos por la gran elección!Los cordobeses dieron su mensaje al kirchnerismo de una forma contundente. JxC es la herramienta de la sociedad para frenar el populismo. ¡Ahora vamos unidos a noviembre!”, escribió Negri en su cuenta de la red social Twitter a las 20.35, antes de conocerse los primeros resultados oficiales de las PASO.

En otro tuit posterior, mostrando su compromiso dentro de la coalición, agregó: “Seguiré dando todo de mí en Diputados. Cuenten conmigo, como desde el primer día!”.

Pocos minutos después Negri habló desde el búnker partidario. Nuevamente reconoció el triunfo del ex embajador en Ecuador quien también fue intendente de la capital mediterránea y sostuvo que “he ratificado lo que dije desde el primer día, esta es una competencia democrática que se llama PASO y nuestros adversarios nunca estuvieron en Juntos por el Cambio. Por eso nunca escucharon de parte nuestra ninguna situación de tensión. Nuestro adversario es la decadencia y una idea de sociedad distinta al kirchnerismo”.

Las otras dos listas que se presentaron dentro de la alianza en esta interna fueron Democracia Social, que representó al alfonsinismo local y que tuvo al tope a la exdiputada (CC-ARI) Griselda Baldata y al dirigente radical Sergio Piguillem como aspirantes al Senado. Para Diputados propuso al legislador provincial Dante Rossi (UCR) y a la dirigente Viviana Pomiglio (UCR).

Por último, el espacio “Sumar” impulsó para el Senado al ex legislador provincial Javier Bee Sellares (UCR) y a la académica Paola Campitelli (UCR) y para Diputados a la ex concejal Laura Sesma (ex socialista) y al dirigente Marco Giraudo (UCR).

“Nuestro adversario es la decadencia y obviamente, tenemos una idea de sociedad distinta a la del kirchnerismo. Así que le he ratificado lo que manifesté desde el primer día, como corresponde a las personas que son demócratas: se gana, se pierde, pero hay que estar detrás un objetivo común. El objetivo común es una responsabilidad de todos, no solo de los que ganan y menos aún de los que pierden. Así que le he manifestado nuestra predisposición, nuestra decisión, nosotros estamos en Juntos por el Cambio, queremos cambiar a la sociedad argentina y en eso vamos a trabajar denodadamente hasta noviembre”, afirmó también Negri al reconocer el triunfo de su adversario.

En una declaración que pareció un dardo directo hacia el actual gobernador Juan Schiaretti, quien llegó a la gobernación provincial con Hacemos por Córdoba, la versión del peronismo local, Negri dijo que “la Argentina se debate no en quién gana o quién pierde, sino en quién está con el populismo y quién por superar lo que es el atraso de la Argentina. El peronismo de Córdoba y el gobierno está navegando hace mucho en dos canoas y en algún momento, si no toman una decisión, se van a caer al agua”.

Gustavo Santos, el primer precandidato a diputado nacional por la misma lista que Negri, se encargó de remarcar la gran elección que hizo Juntos por el Cambio en Córdoba. “Hemos demostrado nuevamente ser la principal resistencia al kirchnerismo en la Argentina. Le hicimos llegar nuestra felicitaciones a nuestros adversarios circunstanciales en estas PASO. A partir de mañana trabajaremos juntos para poner de pie la Argentina nuevamente y seguir luchando por Córdoba, por el país y vamos a estar como tenemos que estar: juntos”, aseguró.