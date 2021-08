El ministro Zabaleta no recibirá a los dirigentes del Polo Obrero y se tensa aún más la relación con los movimientos sociales

El ministro Zabaleta no recibe a los dirigentes del Polo Obrero

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, no recibirá en reunión privada a los dirigentes sociales que el miércoles pasado encabezaron una contundente movilización que terminó frente al edificio donde tiene despacho por una serie de reivindicaciones, entre ellas el pago de sueldos atrasados del programa Potenciar Trabajo y el aumento en los programas asistenciales. Así se lo adelantaron a Infobae funcionarios de su estrecha colaboración. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, al finalizar la marcha aseguró que no se quedaban acampando en las inmediaciones de Lima y Moreno porque colaboradores del ex intendente de Hurlingham le aseguraron que esta semana el reemplazante de Daniel Arroyo escucharía de manera personal sus inquietudes. No será así.

La decisión ministerial genera más tensión entre Zabaleta y los movimientos sociales, en su mayoría de izquierda y no alineados con la Casa Rosada .

Belliboni, al ser consultado por este medio, ya redobló la apuesta: “Al asumir, Zabaleta dijo que el suyo sería un ‘Ministerio de puertas abiertas’ y que con él no iba a hacer falta ‘cortar calles para dialogar’. Nunca le creímos. Por eso en las próximas horas, a nivel nacional, el Polo Obrero va a evaluar las medidas que se van a tomar”.

- ¿Y cuáles pueden ser?, le preguntó Infobae.

-Sobre la mesa habrá varias propuestas para profundizar el plan de lucha. Corte de rutas y de los puentes y accesos a la Ciudad de Buenos Aires, un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social . Pero la decisión colectiva de la medida se va a tomar durante el día de hoy.

- ¿A ustedes les dijeron el miércoles, después de la marcha, que Zabaleta los iba a recibir en persona?

-Sí, pero ahora es posible que el ministro, basado en el ataque de los medios hegemónicos que estamos recibiendo por el tema de la supuesta extorsión a algunos compañeros para movilizarse, algo absolutamente delirante y armado para perjudicarnos, lo use como excusa para no recibirnos. Nosotros le vamos a girar un pedido urgente de reunión. Si no nos contesta o no nos recibe, vamos a profundizar el plan de lucha. Nos vamos a hacer ver y escuchar, como hacemos siempre.

El 18 de agosto movimientos sociales vinculados a la izquierda realizaron una masiva movilización hacia el ministerio de Desarrollo Social

Los tambores de guerra baten parches

Los funcionarios de Zabaleta, al ser consultados por este medio sobre la actitud que tomará el ministro sobre el encuentro que, según los piqueteros, ya había sido acordado, fueron tajantes.

En primer lugar, dejaron en claro su posición sobre la masiva movilización de unas 80 mil personas que partió desde Puente Pueyrredón y finalizó en el histórico edificio de Lima y Moreno. “ Esa fue una expresión política con contenido electoral . Sabemos que el Polo Obrero y las otras organizaciones le quieren marcar la cancha al ministro. Pero ninguno nació en política ayer”, reflexionan, y precisan que detrás del PO está el Frente de Izquierda Unidad y sus candidatos, que también juegan su propia interna con otros sectores de izquierda. “En esa disputa nosotros no vamos a entrar”, agregan.

Después no dejaron espacio a la duda sobre la decisión de Zabaleta sobre la pretendida reunión. “El ministro no va a recibir a los dirigentes del Polo Obrero. Los equipos de la Subsecretaría de Asistencia Crítica y la Secretaría de Economía Social mantienen reuniones de trabajo con las organizaciones sociales, iglesias, organizaciones no gubernamentales, y otros integrantes de la red social. Ese diálogo de los que participa el PO nunca se interrumpió. El ministro no los va a recibir ”, concluyeron.

- El Polo Obrero pide “universalizar” los planes sociales como “Potenciar Trabajo” para evitar el “clientelismo”, que ellos aseguran se está realizando desde los movimientos sociales alineados con la Casa Rosada. ¿Qué respuesta dan a eso?, le preguntó Infobae al colaborador de Zabaleta.

-El Ministerio de Desarrollo Social está trabajando en la transformación de planes sociales en empleo. Avanzamos con la compatibilización del sector de los rurales temporarios. Y vamos a seguir por otros sectores.

Los equipos de la Subsecretaría de Asistencia Crítica y la Secretaría de Economía, a cargo del diálogo con todos los sectores sociales del país, se implementó durante la gestión de Arroyo. El actual funcionario decidió darle continuidad.

La primera de estas áreas está a cargo del recién designado Gustavo Marcelo Aguilera, un dirigente peronista que se desempeñaba como Subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; la segunda, orbita bajo la conducción de Emilio Pérsico, uno de los máximos referentes del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Juan Zabaleta recorre obras en Chacho. Ya decidió que no recibirá a la delegación del Polo Obrero en su despacho

Según fuentes de la cartera de Desarrollo Social y del Polo Obrero, fue este último el que habría intercedido ante los dirigentes a cargo de la movilización para evitar que monten carpas y ollas populares en pleno centro porteño.

Ahora sería el mismo Pérsico el que debería poner paños fríos para evitar un una nueva movilización o cortes en las vías de acceso a la ciudad, una pesadilla que el debilitado gobierno de Alberto Fernández, escándalo de la “fiesta de Olivos” mediante, quiere evitar ante la proximidad de las elecciones PASO, primero, y las legislativas, después.

El fantasma de un posible enfrentamiento en las calles entre manifestantes y la Policía o las fuerzas federales, ante el bloqueo de rutas y puentes, es un tema que enciende luces rojas en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic.

El miércoles pasado monitorearon de cerca la marcha piquetera. No hubo un solo incidente y se pudo ir tranquila a dormir. “Sabemos que la presión social es mucho más alta si se cortan de forma irracional los accesos. No es lo mismo una marcha por reclamos de planes social, que piquetes extorsivos”, analizan desde la cartera de Seguridad, y concluyen: “Pero para que eso ocurra tiene que fracasar el diálogo y Zabaleta es hombre de diálogo y de vasta experiencia política para manejar este tipo de situaciones. Confiamos en que no se llegará a ese extremo”, señalan.

Diego Quiroga, el responsable de la Organización Clasista Revolucionaria (OCR), es investigado por el fiscal federal Guillermo Marijuán por el presunto delito de coacción

La causa del escándalo

De manera paralela, en los tribunales de Comodoro Py, el fiscal federal Guillermo Marijuán investiga a los dirigentes responsable de la Organización Clasista Revolucionaria (OCR) y del Polo Obrero por el presunto delito de coacción, que tiene una pena prisión o reclusión de dos a cuatro años.

La causa se inició después que punteros presuntamente de esas organizaciones, pero sobre todo de la OCR, fueron filmados por la señal TN pasando lista a los que habían asistido a la marcha y certificando quiénes se quedaron hasta que se dio la orden de desconcentrar. La imagen mostraba en toda su dimensión lo que muchos sospechaban: prácticas clientelares de dirigentes que monopolizan la asistencia y mantienen dependientes a los que reciben una ayuda del Estado.

“Si no venís, te dan de baja (el plan). Yo cobro 12 mil pesos por mes de básico”, contó en uno de los testimonios más impactantes que la periodista Sandra Borghi, del canal TN, recogió en la 9 de Julio, a pocos metros del edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Esta escandalosa situación es la que Belliboni consideró que podría utilizar como “excusa” Zabaleta para no recibirlos.

Alberto Fernández y su ministro de Desarrollo Social

Diego Quiroga, el dirigente de la OCR responsable de la columna que “pasaba lista” a los asistentes, en diálogo con Infobae justificó el hecho como una medida de seguridad para, por ejemplo, controlar si “había infiltrados en la columna” o si alguien se había lastimado o necesitaba algún tipo de asistencia”.

“Para mí queda clarísimo que esto es una operación. ¿De qué sectores? De los sectores si se quiere más reaccionarios, y no es un ataque solo a nosotros. Esto hay que dejarlo en claro. Es un ataque que arranca con nosotros, pero que va a seguir con el resto de las organizaciones que no estamos dentro de los gobiernos”, justificó Quiroga.

Belliboni tiene su propia interpretación sobre el bochorno de la presunta extorsión: “La campaña desatada en ocasión de la multitudinaria movilización del 18 de agosto, hace recordar al clima previo a la represión del Puente Pueyrredón. El gobierno de Eduardo Duhalde y Felipe Solá reprimió salvajemente a compañeros piqueteros ese día en el puente, y dejó como saldo el asesinato de nuestros compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y más de 30 heridos de bala. La masacre del Puente Pueyrredón también había sido anticipada por una campaña mediática de criminalización y judicialización de la protesta social”.

Exagerada o no la comparación, el dirigente del Polo Obrero expresa a las claras dónde están parados cada uno de los actores que, al menos por ahora, pugnan por una reunión, el pago de los planes Potenciar Trabajo y una actualización de la ayuda social al valor de la inflación.

Más allá de la interpretación política que en el Ministerio de Zabaleta puedan hacer sobre la pasada marcha, y las que se pueden llegar a repetir, reconocen que “hay reclamos que son justos”, y que “las necesidades existen”.

