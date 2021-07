La gestión de Alberto Fernández tiene peor evaluación en la Provincia que en la Ciudad de Buenos Aires, según una encuesta de la Facultad de Psicología de la UBA

Alberto Fernández y Axel Kicillof

Un sondeo hecho por la Facultad de Psicología de la UBA en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires reveló que tanto porteños como bonaerenses tienen una visión marcadamente negativa respecto a la situación sanitaria, económica y social del país . A su vez, la gestión del presidente Alberto Fernández cosechó peores opiniones en provincia de Buenos Aires que en la ciudad.

El estudio cuantitativo fue realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad entre el 17 y el 20 de julio a través de cuestionarios online sobre la base de 2.200 casos (error muestral ± 2,1%).

Evaluación de la gestión de Alberto Fernández en ciudad y provincia de Buenos Aires

Al ser consultados sobre la situación sanitaria , el 48% de los encuestados residentes en la ciudad de Buenos Aires manifestó una visión negativa (25% “muy mala” y 23% “mala”) y apenas el 26% dijo estar satisfecho. Por su parte, los bonaerenses se mostraron aún más negativos, el 59% calificó la situación negativamente (un 20% que hizo una valoración positiva).

Percepción de la situación del país en la provincia de Buenos Aires

En tanto, el plano económico fue el que recogió mayor porcentaje de respuestas negativas . En CABA, el 72% de los encuestados dijo que la situación era negativa (48% dijo que la situación era “muy mala”). Mientras que en PBA el porcentaje llegó hasta el 78%.

En el distrito gobernado por Axel Kicillof, el 57% contestó que la situación económica era “muy mala”, el 22% contestó “mala” y un 16% dijo “regular”. Solo hubo un 5% que contestó “buena” y un 1% que aseguró que la situación era “muy buena”.

Percepción sobre la evolución del país en provincia de Buenos Aires

En la misma línea, la situación social fue calificada negativamente por el 65% de los porteños (40% “muy mala” y 25% “mala”) y por el 73% de los bonaerenses . La pregunta cosechó un 25% y un 8% de respuestas positivas, respectivamente.

En cuanto al futuro del país, el estudio realizado por la Facultad de Psicología de la UBA reveló que la situación sanitaria es la que despierta mayores expectativas, ya que el 49% de los consultados en CABA consideró que evolucionará favorablemente, al igual que el 39% en PBA. No obstante, a pesar del avance del plan de vacunación todavía existe un 34% de bonaerenses y un 28% de porteños creen que todavía puede empeorar “algo” o “mucho”.

Por otro lado, el 53% de los porteños cree que la economía empeorará hacia fin de año (el 28% contestó que mejorará) al igual que el 57% de los bonaerenses . Solo el 19% de quienes viven en la Provincia evaluó que la economía mejorará “algo” o “mucho” en los próximos meses.

Evaluación de la gestión de Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires

Uno de los datos más reveladores del estudio es que tanto en CABA como en PBA predominaron las evaluaciones negativas de la gestión presidencial . En la capital el 59% opinó negativamente sobre el gobierno de Alberto Fernández, con un 39% que aseguró que la gestión es “muy mala” y sólo el 15% dijo que era “muy buena”. En la provincia, el principal distrito electoral del país, el 51% dijo que la gestión es “muy mala”, sumado a un 15% que contestó “mala” . Es decir, un 66% de valoración negativa total.

Evaluación en PBA de la gestión de Axel Kicillof

Cabe destacar que las evaluaciones de gestión estuvieron notoriamente sesgadas por la grieta existente en la sociedad. Las calificaciones negativas fueron diametralmente opuestas entre los votantes del Frente de Todos en contraste con los de Juntos por el Cambio. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, quienes votaron al Frente de Todos consideraron que la gestión es “buena” (48%) o “muy buena”, en tanto quienes optaron por Juntos por el Cambio calificaron la gestión como “muy mala” (83%) o “mala” (11%).

Un cuadro similar se produjo en la evaluación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sus calificaciones fueron casi idénticas a las del Presidente, con un nivel de desaprobación de la gestión del 65% (15% “mala” y 50% “muy mala”).

Evaluación en CABA de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta

Al igual que lo que ocurrió con la evaluación de la gestión de Alberto Fernández, se observó una marcada disparidad evaluativa entres los votantes del Frente de Todos (27% de negativa) y los de Juntos por el Cambio (94% de negativa).

Entre los porteños, el 20% calificó la gestión del alcalde Horacio Rodríguez Larreta como “muy mala”, el 29% “mala”, 36% “buena” y 15% “muy buena” (49% negativa total) . En este caso la polarización política también influyó en las respuestas. El 74% de los votantes del Frente de Todos hizo una valoración negativa y el 87% de los votantes de Juntos por el Cambio contestó positivamente.

Por último, los encuestadores preguntaron si irían a votar en caso de que las elecciones no fueran obligatorias. En CABA el 79% contestó que sí, y el 21% dijo que no. Entre los que optaron por la negativa, el 68% planteó no sentirse representado por ningún candidato y el 36% señaló que su voto “no va a cambiar nada”.

Al otro lado de la General Paz, los porcentajes fueron similares: 81% dijo que iría a votar aunque no estuviera obligado y el 19% aseguró que no lo haría (69% por no sentirse representado y 35% porque su voto “no cambia nada”).

