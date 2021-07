Se apartó del caso el juez que debía resolver la situación de argentinos varados en el exterior

El juez de instrucción que tiene la causa de algunos argentinos varados en el exterior se apartó del caso y remitió el expediente a otro tribunal . El magistrado Martín Carlos del Viso resolvió esta madrugada aceptar el pedido que ayer a la noche hicieron los abogados del gobierno nacional y la Fiscalía para que se declare incompetente en la causa. Así intervendrá un juez del fuero en lo contencioso administrativo federal.

En el fallo, al que accedió Infobae, del Viso ratificó su postura de que la decisión del gobierno de poner un cupo de ingreso de 600 personas por día al país es “razonable y proporcionada, dado la situación de crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo” pero se excusó de resolver el caso, como sí había hecho el viernes cuando rechazó cuatro hábeas corpus presentados por nueve argentinos que se encuentran en el exterior.

Tras esa resolución, la Cámara del Crimen -tribunal superior del juez- le ordenó hacer una audiencia con todas las partes. Ese encuentro se realizó ayer a la noche. Allí los abogados de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la Dirección Nacional de Migraciones le pidieron que rechace los habeas corpus y que además se declare incompetente para intervenir. Lo mismo planteó el fiscal Eduardo Rocchi.

“Coincido entonces en que es el fuero Contencioso Administrativo Federal el competente en razón de la materia para dirimir la posible restricción a derechos y garantías deslizados en las cuestiones aquí introducidas. Ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 de la ley nro. 27 y 45 de la ley nro.13998″, resolvió el magistrado.

Los abogados de los varados -son cuatro y se encuentran en los Estados Unidos- plantearon que se viola el derecho de la movilidad y que se debe contemplar la situación de salude que atraviesan algunos de ellos. El juez del Viso ratificó su postura de la semana pasada: avaló el cupo por entender que fue una medida que el gobierno nacional tomó dentro de sus facultades y por la crisis sanitaria. Originalmente el reclamo era de nueve argentinos pero cinco de ellos no apelaron luego del primer fallo judicial que rechazó su planteo.

El Palacio de Justicia (Foto NA: Hugo Villalobos)

“Sin desconocer los problemas que la situación ha generado a quienes vieron postergado su retorno al país, entiendo que la medida cuestionada no aparece como aislada, sino que por el contrario debe ser considerada como razonable y proporcionada, dado la situación de crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo”, sostuvo el juez en su resolución de hoy y en la anterior que sí resolvió el caso.

El juez también entendió que el hábeas corpus no es la vía jurídica correcta para hacer el planteo y sobre las cuestiones de salud de algunos de los varados señaló que “no aparecen suficientemente acreditadas en función del fin buscado”. “Máxime si se tiene en consideración que de la documentación aportada en relación a los beneficiarios de la acción incoada, no surge cual es fehacientemente el tratamiento médico que realizan y menos aún, consta el estado de salud actualizado a la fecha”, explicó.

El caso ahora pasará a un juez en lo contencioso administrativo federal, un fuero distinto al de instrucción. El juez del Viso dispuso que ese pase sea con “carácter urgente”. Los abogados de los varados pueden apelar el fallo a la Cámara del Crimen para que lo revise y eventualmente resuelva el caso.

Este es uno de los expedientes que se presentó en la justicia por la situación de los argentinos en el exterior. Hay más causas que están en trámite. Tres de ellas en la Justicia federal de la provincia de Buenos Aires. En uno de los casos, iniciado por el abogado José Luis España por su esposa e hija que se encuentran en Miami, Estados Unidos, la Cámara Federal de La Plata rechazó el hábeas corpus presentado pero ordenó que el caso se tramite como un amparo y quedó a cargo de la Justicia de Lomas de Zamora.

