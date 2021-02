Tras el escándalo de las vacunas VIP, Ginés González García reapareció con un mensaje en las redes sociales

Ginés González García

El ex ministro de Salud, Ginés González García, reapareció este viernes con un mensaje tras el escándalo por las vacunas VIP que terminó en su renuncia al gobierno nacional.

El sanitarista utilizó las redes sociales para despedir a José Pepe Guccione, ex ministro de Salud de la provincia de Misiones, quien falleció a causa del coronavirus.

“Se fue un imprescindible que amó la vida como pocos, un distinto, un leal. Nunca dejarás de estar presente. La Nación pierde a un funcionario ejemplar”, dijo Ginés en su cuenta de Twitter.

También recordó que Guccione fue un hombre “íntegro” que “abrazó la salud pública desde lo más profundo de su ser”. Y agregó: “Fue parte de muchos sueños colectivos que supimos construir y en este último gran desafío se puso al hombro la batalla contra el covid que paradójicamente lo venció”.

En la misma línea, la flamante ministra Carla Vizzotti, quien sucedió a González García, también se despidió de Guccione en las redes sociales.

“A Pepe lo queríamos todxs, militante político que ocupó lugares donde dejó huella y amigxs, solidario, divertido sin dejar de ser serio y muy comprometido”, publicó.

“Estaba feliz con su nuevo desafío: Subsecretario de articulación federal en la vuelta del Ministerio de Salud. Los vimos trabajar sin descanso por un país cada vez más justo y federal”, continuó.

La ministra se enteró este viernes que ella también contrajo coronavirus y entró en aislamiento en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Vizzotti se realizó hoy un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso Nacional el lunes próximo y participar de la Asamblea Legislativa, un acto que formaliza el inicio de la actividad parlamentaria ordinaria del año.

La noticia se conoció el mismo día en que el Gobierno nacional definió el procedimiento legal para “transparentar” el proceso de vacunación contra el coronavirus al personal estratégico en los tres ámbitos del Estado.

Vizzotti firmó hoy la Resolución 2021 -publicada después del mediodía en el Boletín Oficial- que reglamenta ese sistema, con el objetivo de ordenar las prioridades a la hora de distribuir las dosis entre quienes son considerados funcionarios clave para la función pública.

Guccione, que se desempeñaba como titular de Articulación Federal del Ministerio de Salud de Nación, estuvo internado durante dos semanas y compartió fotos desde el hospital. Era paciente de riesgo por haber sido operado por un trasplante de médula.

El ex ministro Ginés González García presentó presentó su renuncia al gabinete nacional la semana pasada tras el escándalo generado por la aplicación de una vacuna contra el coronavirus al periodista Horacio Verbitsky sin turno previo y en dependencias de esa cartera. También fueron vacunadas otras personas que no estaban incluidas en los grupos prioritarios, como el sindicalista Hugo Moyano, el ex presidente Eduardo Duhalde, y el cineasta Jorge “Topo” Devoto, entre otros.

Ginés fue imputado, junto a su exjefe de gabinete Lisandro Emilio Bonelli, por el fiscal federal Eduardo Taiano en una causa donde se investigan las presuntas irregularidades en la aplicación de vacunas contra el coronavirus.

